Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі

Деякі народні депутати і чиновники відвідали Маріуполь.

Про це в Facebook повідомив глава виконкому Наглядової ради реформ Міхеїл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Поїздка до Маріуполя разом зі співголовами МФО "Прості рішення і результати" ВРУ Юлією Клименко, Лізою Ясько, Володимиром Кабанченком, приголомшливим мером Бойченком і керівництвом міста. Розробка плану по туристичному буму Маріуполя. Маріуполь буде головним туристичним хабом України поряд зі Львовом і Одесою через максимум 2 роки!

Також нас приймав командир 503 окремого батальйону морпіхів Вадим Сухаревський, справжній герой України, який першим прийняв бій у Слов'янську і першим підняв прапор опору інтервентам. Мені було дуже приємно бачити, як він зберігає оптимістичний настрій і як він керує. Маріуполь надійно захищений", - пише Саакашвілі.

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