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Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі

Деякі народні депутати і чиновники відвідали Маріуполь.

Про це в Facebook повідомив глава виконкому Наглядової ради реформ Міхеїл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.

"Поїздка до Маріуполя разом зі співголовами МФО "Прості рішення і результати" ВРУ Юлією Клименко, Лізою Ясько, Володимиром Кабанченком, приголомшливим мером Бойченком і керівництвом міста. Розробка плану по туристичному буму Маріуполя. Маріуполь буде головним туристичним хабом України поряд зі Львовом і Одесою через максимум 2 роки!

Також нас приймав командир 503 окремого батальйону морпіхів Вадим Сухаревський, справжній герой України, який першим прийняв бій у Слов'янську і першим підняв прапор опору інтервентам. Мені було дуже приємно бачити, як він зберігає оптимістичний настрій і як він керує. Маріуполь надійно захищений", - пише Саакашвілі.

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Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 01
Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 02
Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 03
Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 04

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Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 05
Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 06
Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 07
Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 08

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Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі 09
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Топ коментарі
+31
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6622
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09.06.2021 22:28
+20
Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 6586
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09.06.2021 22:26
+18
а шо с белыми штанами случилось? Мариуполь будет одним из главных туристических хабов Украины максимум через два года, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9175
чего его в форму переодели?
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09.06.2021 22:23
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Ага, туристи так і попруть "лисячими хвостами" подихати.
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10.06.2021 02:26 Відповісти
Молодець Міхо. Поважаю таких людей. Постійно в русі. Впроваджує нові ідеї. А в Маріуполі тим більше так і потрібно робити, щоби вивітрити у місцевих совок із мізків.
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10.06.2021 06:08 Відповісти
если ты так же кокс станешь нюхать - будешь вести себя еще круче Михо! Маріуполь буде одним із головних туристичних хабів України максимум через два роки, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9459
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29.06.2021 20:42 Відповісти
Ну, если Саака сказал, то точно ничего не будет. Все, к чему притронется этот популист, превращается в дерьмо. И вообще-то, с какого перепугу этот Карлсон щеголяет в форме и берцах?
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10.06.2021 06:52 Відповісти
Похоже в ОП травку хорошую завезли - то Клоун ересь несет, а теперь Карлсона "понесло"....
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10.06.2021 07:39 Відповісти
гашиш яхши
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10.06.2021 08:38 Відповісти
Очень выгодно быть популистом, а потом закосить под придурка - ответственности никакой.
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Да вот только что туристам смотреть в Мариуполе?
Разве что завод имени Ильича, но боюсь Ахметов туда не пустит...
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Вот не пойму, как это нарцистчиное, тупое, жирное, истеричное чучело могло быть президентом, та еще и провести такие успешные реформы?
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10.06.2021 14:38 Відповісти
Ідеологом і рушійною силою реформ в Грузії був Бендукідзе ( вже покійний ). Саакашвілі вистачило розуму не заважати, а сприяти. Хоча достеменно мені це не відомо. Розумові здібності руйнуються через вживання "стимуляторів", а відповідальністю чи високими моральними якостями цей персонаж ніколи обтяжений не був.
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10.06.2021 15:31 Відповісти
Саака там просто хлебалов торговал и ротом говорил.Он к реформам имеет такое же отношение как к военной форме,которую напялил.Да,Бендукидзе был умным человеком.
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10.06.2021 17:28 Відповісти
АХАХАХАХА
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10.06.2021 18:37 Відповісти
Так и хочется сказать "идиот" , только чтобы никого не обидеть ((
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10.06.2021 19:18 Відповісти
И тут Остапа понесло. Мариуполь один из самых неинтересных городов Украины в центре которого дымят два крупнейших меткомбината Ахметова. Очевидно, что в последние годы власти дают городу больше денег на благоустройство совершенно совдеповского города чтобы задобрить "гордый народ донбасса".
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10.06.2021 20:00 Відповісти
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