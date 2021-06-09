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Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чернівецька обласна організація

Партійці звинувачують Кіру Рудик в узурпації влади, кулуарних переговорах з ОП і "слугами народу" і чистках у партійних лавах.

Рішення Чернівецької обласної організації "Голосу" опубліковано на її сторінці в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Влітку 2020 року, за ініціативи Кіри Рудик, під час з'їзду було змінено Статут партії, чим значно розширювалися повноваження голови партії. Як результат, ця людина самостійно контролює всі політичні, адміністративні, кадрові та фінансові ресурси, ухвалюючи одноосібні рішення. Такий крок позиціонували як тимчасовий "на 3 місяці, щоб пройти місцеві вибори". Коли ж після виборів партійці попросили повернути стару редакцію Статуту, це питання було заблоковано Кірою Рудик, яка з того часу не проводила зборів політради", - сказано в повідомленні.

Крім цього, в обласній організації Рудик звинувачують у підкилимних переговорах зі "слугами", адже в одному з інтерв'ю вона розповіла, що розглядалося питання про входження "Голосу" в коаліцію.

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"Немає жодного рішення фракції, яке б уповноважувало Кіру Рудик до таких переговорів. Офіційно партія в опозиції. Ці дії чітко вказують на чергову узурпацію влади", - підкреслили в облорганізації.

Також представники "Голосу" на Буковині вважають її винною в організації "чисток" у партії й ігноруванні звернення представників місцевих організацій.

"Рада Чернівецької територіальної організації політичної партії "Голос" приймає рішення про внесення подання до Політичної ради політичної партії "Голос" про необхідність виключення з партії члена ПП "Голос" Рудик Кіри Олександрівни за порушення Статуту партії", - підсумували в облорганізації.

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Чернівецька обласна організація Голосу просить виключити з партії керівника політсили Рудик 02Чернівецька обласна організація Голосу просить виключити з партії керівника політсили Рудик 03
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Топ коментарі
+16
Рудік - то є кріса зєльона ! Мабудь ще й бабло від пінчука крисіла Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 824 Сєкта нєдовольна. Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 5003
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09.06.2021 23:18
+15
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3425
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09.06.2021 23:55
+14
Кому цікава ця захрипла партєйка ???)))
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09.06.2021 23:14
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Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 6019
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09.06.2021 23:08 Відповісти
Кому цікава ця захрипла партєйка ???)))
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09.06.2021 23:14 Відповісти
Кірі Рудик. Поки що. 😊 Поки гроші є.
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09.06.2021 23:17 Відповісти
Вченим з вивчення безхребетних.
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09.06.2021 23:19 Відповісти
Багато шуму з нічого.
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09.06.2021 23:16 Відповісти
Я б навпаки охарактеризував цю партійку, як багато нічого з великого шуму. Це якщо м'яко. Якщо жорстко, то замість "нічого" треба писати "лайна".
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09.06.2021 23:21 Відповісти
То відносні речі - "багато шуму з нічого" чи "велике ніщо з великого шуму". Абсолютним є лайно.
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09.06.2021 23:34 Відповісти
Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 8713
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09.06.2021 23:16 Відповісти
Рудік - то є кріса зєльона ! Мабудь ще й бабло від пінчука крисіла Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 824 Сєкта нєдовольна. Черновицкая областная организация "Голоса" просит исключить из партии руководителя политсилы Рудик - Цензор.НЕТ 5003
показати весь коментар
09.06.2021 23:18 Відповісти
-Родственник, мне Афоня рупь должен!
-Два.
-Два рубля!!!Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 4418
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09.06.2021 23:40 Відповісти
неприємна особа ця Рудик...
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09.06.2021 23:40 Відповісти
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3425
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09.06.2021 23:55 Відповісти
поздравляю ше одного клоуна, який розвалить партію. Но у цього клоуна шансів не так багато після того клоуна що зараз.
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09.06.2021 23:58 Відповісти
Всі претензії до Пінчука.
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10.06.2021 00:06 Відповісти
Это та самая Рудык, которая блеяла, что ее хочет "изнасиловать" Порох?
Глупая баба, на нее даже мухи не садятся, такая она страшная. Рудык, посмотри на себя в зеркало, убогая. Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 141
А у Пороха жена красавица, и как после нее обратить внимание на это срашило Рудык.
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10.06.2021 06:59 Відповісти
Ну... я не сказав би, що Рудик - страховидло. Все пізнається у порівнянні - бувають направду моторошні крокодилиська. А Рудик - звичайна сільська цьотка. В усіх сенсах.
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10.06.2021 08:44 Відповісти
А пихи як у Ліз Тейлор. Частіше треба у люстерко дивитися...
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10.06.2021 11:57 Відповісти
Певно, у неї особливе люстро, в якому вона себе бачить кращою за Ліз Тейлор Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 625.
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10.06.2021 11:59 Відповісти
Криве? Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 4419
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10.06.2021 12:02 Відповісти
Е-е-е... скажемо дипломатично: спеціальне.
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10.06.2021 12:27 Відповісти
Все познается в сравнении - это истина. Поэтому, если сравнить Марину с этой сельской Матроной, та даже коментировать не буду. Хотя я не имею абсолютно ни каких претензий к сельским женщинам, они заслужили, что-бы перед ними сняли шляпу. Но Рудык не лезет ни в какую категорию, а амбиций, как у продавщицы пива в совковое время после получки.
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3561 Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3561 Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 3561
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10.06.2021 13:04 Відповісти
Власне, це я і мав на увазі. Але вирішив написати лаконічно (каюсь, трохи перестарався). Треба було написати щось таке: Кира - то цьотка, що проїхала в соціальному ліфті свій поверх Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 1413. Але її прогресуюча мегаломанія - штука не надто безпечна. Чого доброго, дурного глузду їй стане полізти міняти Бубочку на себе кохану. Найгірше, що ця дурнувата ідея може здійснитися...
Щодо Марини... Нічого не скажу, крім очевидного: жінка як жінка (мені, приміром, подобається інший тип жінок, але то таке).
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10.06.2021 13:16 Відповісти
Она ,что сумасшедшая 😜? а как Вы могли ,ее выбрать или ее назначал лично пинчук ? Только голоса отобрали у ЕС
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10.06.2021 11:09 Відповісти
Трохи не так. "Голос" - ліберали. Тому відібрали голоси вони, скорше не в ЄС, а у Гриценка. Хоч до ліберальних ідей я ставлюся, м'яко кажучи, скептично, все ж вважаю, що від Гриценка у ВР шкоди було б менше.
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10.06.2021 11:17 Відповісти
Хтось посилено намагається взяти під свій контроль партію Голос і вже можна здогадуватись хто.
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10.06.2021 07:53 Відповісти
Сміттєвий бак? 🤔
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10.06.2021 09:05 Відповісти
Може пора Киву "підключати"?!...
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10.06.2021 07:58 Відповісти
Чернівецька обласна організація "Голосу" просить виключити з партії керівника політсили Рудик - Цензор.НЕТ 802 Ще рано. Термін придатності кивиних переконань складає 2 роки. По його закінченні киві потрібно ще два роки для формування нових переконань. Тому запасаймося попкорном...
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10.06.2021 08:40 Відповісти
Він має досвід з соцпартією.
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10.06.2021 18:33 Відповісти
Короче...голос загнувся.
Що і очікувалось.
Перекупили кого треба, от і ВСЕ.
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10.06.2021 10:53 Відповісти
КіРдик.
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10.06.2021 11:58 Відповісти
Кіра Рудик = Кірдик (партії).
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10.06.2021 11:57 Відповісти
Щось у мене погана чуйка з цього приводу. Якби та Кірдик не налаштувалася у Перодери, чи радше Перодерки (Перша Особа Держави - подяка В.Войновичу за "Малинового пелікана").
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10.06.2021 12:33 Відповісти
 
 