Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Московський міський суд задовольнив позов столичної прокуратури про визнання екстремістськими і заборону Фонду боротьби з корупцією, Фонду захисту прав громадян, а також так званих штабів опозиціонера Олексія Навального.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Рішенням суду ліквідовано некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПГ", заборонено діяльність громадського руху "Штаби Навального".
У прокуратурі Москви вважають, що "під прикриттям ліберальних гасел" ФБК, ФЗПГ і "штаби Навального" "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".
Водночас, наполягають у прокуратурі, "фактичними цілями їх діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, зокрема з використанням сценарію "кольорової революції".
Там вважають, що підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, що здійснюють деструктивні дії стосовно Росії.
Нагадаємо, влітку 2020 року Навальний, який перебуває в даний час в ув'язненні, оголосив про ліквідацію фонду як юридичної особи та перенесення його на інше юридичне найменування. Нове формальне найменування - некомерційна організація Фонд захисту прав громадян - ФЗПГ. Штаби Навального існували в більшості регіонів РФ. 29 квітня керівник "Штабів Навального" Леонід Волков заявив про їх розпуск.
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16. 06. 2021 г.-
проект рашистская "какцапия"- подойдёт к своему завершению,
о чём фуйлу будет сообщено !
"правильным путем идете, товарищи !"
Н.С.Хрущов
мы вам можем помочь быстрее пробежать этот путь:
Солнце чучхе
Спільнота
Всеукраинское общество деятелей культуры по изучению кимирсенизма-кимчениризма.
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Тобто - в Раші - захист прав своїх громадян - екстремізм
Люди , що пішли за ним - зараз "на карандаші" у ФСБ!!!Хоча кому я це кажу? Кацапу під проксі?!!!
ФБК - молодцы
Если навальный заменит питуна, то станет еще хуже. Санкции снимут, а война продолжится