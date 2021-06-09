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Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Штаби Навального і

Московський міський суд задовольнив позов столичної прокуратури про визнання екстремістськими і заборону Фонду боротьби з корупцією, Фонду захисту прав громадян, а також так званих штабів опозиціонера Олексія Навального.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішенням суду ліквідовано некомерційні організації "ФБК" і "ФЗПГ", заборонено діяльність громадського руху "Штаби Навального".

У прокуратурі Москви вважають, що "під прикриттям ліберальних гасел" ФБК, ФЗПГ і "штаби Навального" "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

Водночас, наполягають у прокуратурі, "фактичними цілями їх діяльності є створення умов для зміни основ конституційного ладу, зокрема з використанням сценарію "кольорової революції".

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Там вважають, що підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, що здійснюють деструктивні дії стосовно Росії.

Нагадаємо, влітку 2020 року Навальний, який перебуває в даний час в ув'язненні, оголосив про ліквідацію фонду як юридичної особи та перенесення його на інше юридичне найменування. Нове формальне найменування - некомерційна організація Фонд захисту прав громадян - ФЗПГ. Штаби Навального існували в більшості регіонів РФ. 29 квітня керівник "Штабів Навального" Леонід Волков заявив про їх розпуск.
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Топ коментарі
+9
Если лет 15 назад поговорка "Дякую Боже, що я не москаль" звучала иронично, теперь в ней вообще нет ничего смешного, действительно - спасибо.
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09.06.2021 23:35
+8
Вата визнала вату екстремістами. Онехдот. Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 1244
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09.06.2021 23:18
+6
і в цей самий час пуйло несе якусь маячню про "волєіз'явлєніє граждан", щоб воно здохло, гнида рашистська....
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09.06.2021 23:54
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то всё - фугня
16. 06. 2021 г.-
проект рашистская "какцапия"- подойдёт к своему завершению,
о чём фуйлу будет сообщено !
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09.06.2021 23:16 Відповісти
Вата визнала вату екстремістами. Онехдот. Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 1244
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09.06.2021 23:18 Відповісти
На Расеи ничего не меняется...недавно, те кто критикует власть были "врагами народа", теперь осовременили термин, всех кто критикует, обвиняет в воровстве и коррупции власть стали "экстремистами".
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09.06.2021 23:20 Відповісти
Основы "конституционного строя" в Мордоре - это узурпация государственной власти в 2008 году чекистско-фашистской мафией КГБ-ФСБ.
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10.06.2021 01:32 Відповісти
Срочно всем выходить с фонариками, есть шанс, что это приведет к смерти *****... от смеха Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 4796
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09.06.2021 23:22 Відповісти
Фонарики нельзя,это инструмент террора!😂
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10.06.2021 03:31 Відповісти
лучше их сразу расстреливать или на сайберию отправлять на лесозаготовку для китайцев.
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09.06.2021 23:22 Відповісти
а путька еще и про свободное изявление народа чтото там вещал, при это запрещая его, это изьявление у себя в стране.
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09.06.2021 23:23 Відповісти
ну він же не бутерброд
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09.06.2021 23:23 Відповісти
Мне кажется что происходит на роисе цензор знает лучше самих кацапов.
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09.06.2021 23:24 Відповісти
Всегда нада знать что там у врагов, иначе...
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09.06.2021 23:32 Відповісти
Открою тайну, кацапские центральные сми тоже не сильно рассказывают про новости кацапстана. Там или про внешнего врага или пропаганда. Более менее про РЕАЛЬНОСТЬ можно узнать разве что из региональных сми. Там еще остались хоть какие-то новости, хотя и между строк.
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10.06.2021 10:48 Відповісти
а также террористами, бомбистами и вообще, страшно подумать,... нигилистами Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 9534



"правильным путем идете, товарищи !"
Н.С.Хрущов

мы вам можем помочь быстрее пробежать этот путь:



Солнце чучхе

Спільнота
Всеукраинское общество деятелей культуры по изучению кимирсенизма-кимчениризма.
https://www.facebook.com/ Штабы Навального и "Фонд борьбы с коррупцией" признали в России экстремистскими организациями - Цензор.НЕТ 9534
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09.06.2021 23:25 Відповісти
Если лет 15 назад поговорка "Дякую Боже, що я не москаль" звучала иронично, теперь в ней вообще нет ничего смешного, действительно - спасибо.
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09.06.2021 23:35 Відповісти
і в цей самий час пуйло несе якусь маячню про "волєіз'явлєніє граждан", щоб воно здохло, гнида рашистська....
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09.06.2021 23:54 Відповісти
А какой ныне конституционный строй в России? Кто-нибудь знает? И менять можно любой строй только конституционными методами а не путем террора и насилия
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10.06.2021 00:12 Відповісти
Нам нужно такое же сделать с ОПЗЖ и московским патриархатом в Украине
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10.06.2021 01:25 Відповісти
и выдать паспорт гражданина Украины! Всем кроме ваты!
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10.06.2021 01:39 Відповісти
УХАДИ! УХАДИ! УХАДИ! ПРАТИВНЫЙ)))))))))))
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10.06.2021 01:39 Відповісти
Тобто - в Раші - боротьба з корупцією - екстремізм Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 3434
Тобто - в Раші - захист прав своїх громадян - екстремізм Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 4860
Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 7730 Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 255

Штаби Навального і "Фонд боротьби з корупцією" визнали в Росії екстремістськими організаціями - Цензор.НЕТ 2696
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10.06.2021 01:44 Відповісти
)))))ааххах))))
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10.06.2021 02:13 Відповісти
рашен капут
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10.06.2021 02:17 Відповісти
Все в РФии плавно переходит в режим СССР 1924-1953 гг. И вместо КПСС ЕР+КПРФ+ЛДПР. Но скорее всего все стает похожим на Москву 2042 В.Войновича. со ,,вторичным продуктом,, КПГБ, Слагеном и Генералиссимусом в космосе(бункере)
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10.06.2021 02:44 Відповісти
Навальний - це "Піп Гапон ХХІ століття"!!!
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10.06.2021 06:51 Відповісти
брехня.
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10.06.2021 07:06 Відповісти
Доведи!
Люди , що пішли за ним - зараз "на карандаші" у ФСБ!!!Хоча кому я це кажу? Кацапу під проксі?!!!
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10.06.2021 07:38 Відповісти
доведи обратное. что надо не бороться с тиранией и не попадешь на карандаш. и не я, а лично и только ты кацап під проксі.
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10.06.2021 07:40 Відповісти
Ню-ню! "Барец с тиранией" "лубянковский"! Я тебе вже питався - ти у нас "Чігірін" чи Чигирин"? Бо що таке "Чигрин" я знаю! А ти? Я сам звідтіля і "Чигирин" для мене - не просто "слово"
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10.06.2021 07:52 Відповісти
дулю тебе, кацап, никогда не договоримся. сам ты себе о себе дерьмо написал, вот и жри собственное дерьмо: "Ню-ню! "Барец с тиранией" "лубянковский"! Я тебе вже питався - ти у нас "Чігірін" чи Чигирин"? Бо що таке "Чигрин" я знаю! А ти? Я сам звідтіля і "Чигирин" для мене - не просто "слово""
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10.06.2021 08:05 Відповісти
"Салабон внутріМКАДіський"!! Тільки і вмієш що "плюваться" Адже аргументів НЕМА!!! А "дулі" тикай собі - у дзеркало! Корисніше буде! Бо коли пишеш "ма-асковским га-аварком" то тебе "за версту видно"!!!
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10.06.2021 08:29 Відповісти
эй ты под всевдоукраиским прокси, против Навального только пригожинские тролляки выступают за 11:80 за коммент. Как пагодка в мацкве? на сожри снова своё собственно гуано, написанное тобой о себе: ""Салабон внутріМКАДіський"!! Тільки і вмієш що "плюваться" Адже аргументів НЕМА!!! А "дулі" тикай собі - у дзеркало! Корисніше буде! Бо коли пишеш "ма-асковским га-аварком" то тебе "за версту видно"!!!"
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10.06.2021 08:37 Відповісти
бутерброд ХХІ століття
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10.06.2021 09:51 Відповісти
Навальный - герой, мужественный человек. Но возвращаться не стоило.
ФБК - молодцы
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10.06.2021 07:07 Відповісти
а рабсияне терпилы
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10.06.2021 08:03 Відповісти
ну да, а Крым - это бутерброд
Если навальный заменит питуна, то станет еще хуже. Санкции снимут, а война продолжится
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10.06.2021 09:49 Відповісти
Тоже так думаю. Нужно дать старику вофке развалить эту лоханки под названием рашкостан до основания. Думаю лет 10 ему точно хватит.
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10.06.2021 10:36 Відповісти
если Нав сменит пу - будет ещё лучше, санкции снимут, война закончится, по Крыму начнутся переговоры.
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10.06.2021 15:02 Відповісти
Пошли по новому витку. Это еще е 37й, но скоро будет. Хорошо что в этот раз мы по другую сторону занавеса, хотя и на его границах. Что тоже не вдохновляет.
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10.06.2021 10:34 Відповісти
 
 