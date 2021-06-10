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Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін виділив 800 млн грн з

Кабінет Міністрів на засіданні 9 червня виділив із "ковідного фонду" додаткові 800 млн грн на компенсації працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.

Постанова Кабміну №588 від 9 червня була прийнята на додатковому засіданні, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, кошти виділено "відповідно до статті 36 Закону України" Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Зокрема, апарату МВС виділяється 71,6 млн грн для здійснення доплат медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління міністерства, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID-19.

Державній прикордонній службі - 30,8 млн грн для здійснення доплат військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, а також - медпрацівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID-19.

Читайте також: 800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун

Нацгвардії виділяється 16,6 млн грн на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Державній службі з надзвичайних ситуацій - 1,7 млн ​​грн для доплат рядового та начальницького складу, який забезпечує життєдіяльність населення на період дії карантину.

Національній поліції України на доплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, виділено 679,261 млн грн.

Нагадаємо, народний депутат "Голосу" Інна Совсун раніше повідомила, що уряд збирається розглянути питання про виділення працівникам структур МВС 800 млн грн з "ковідного фонду". За словами депутата, минулого разу аудит виявив у Міністерстві внутрішніх справ порушень на 26,5 млн грн. Його співробітникам призначали доплати за перебування у відпустці, на лікарняному, на навчанні. Доплати також ішли в лікарні МВС, де не було пацієнтів із пневмонією або навіть з підозрою на COVID-19, стверджує Совсун.
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Топ коментарі
+17
Приоритеты говорят лучше любых слов.
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09.06.2021 23:44
+10
А на рюкзаки,для транспортування вакцин грошенята виділили ????))))
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09.06.2021 23:44
+10


КиївМіськБудда@saniolli 1 ч

Хочеться витатуювати на лобі літеру "ё" 13-ом депутатам Слуги Нороду, що внесли законопроект, який передбачає, що іноземні студенти будуть навчатись російською мовою.
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09.06.2021 23:44
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А на рюкзаки,для транспортування вакцин грошенята виділили ????))))
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09.06.2021 23:44 Відповісти
То "блазенята" поліцаїв "підгодовують" щоб не вийшло як взимку 2014-го Правда - тоді у нас не було тих хто пройшов війну Та й в рядах Нацгвардії повно колишніх АТОвців Так що "годуй-не годуй", а хлопці "блазенят" захищать не стануть
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10.06.2021 06:40 Відповісти


КиївМіськБудда@saniolli 1 ч

Хочеться витатуювати на лобі літеру "ё" 13-ом депутатам Слуги Нороду, що внесли законопроект, який передбачає, що іноземні студенти будуть навчатись російською мовою.
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09.06.2021 23:44 Відповісти
Державну мову ігнорують ?
петицію про лішеніе мандата депутата - хай в госдуру балатуються 😀😀😀
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09.06.2021 23:51 Відповісти


Nick Dmytriiev@NDmytriiev





"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 5579
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10.06.2021 10:23 Відповісти
Приоритеты говорят лучше любых слов.
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09.06.2021 23:44 Відповісти
Тому що звіздьож(слова) ,це лише імітація діяльності,а дії визначають хто є ху !!!)))
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09.06.2021 23:48 Відповісти
Янык так же делал, и где теперь тот Янык?
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09.06.2021 23:48 Відповісти
ЗЕлошари, ну як вам Бубачка? Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции - Цензор.НЕТ 2207
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09.06.2021 23:50 Відповісти
Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 1262
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10.06.2021 05:50 Відповісти
неполицейское госсударство ...и какие нужды появились ?
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09.06.2021 23:51 Відповісти
"зато дороги" вже не працює.. гадають шо поліцаї врятують..
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09.06.2021 23:52 Відповісти
ахахахаха я так понял с ковидом борется полиция ..ну так пусть и апендицит делают и грыжи вырезают и клапан в серце ставят ... ждем дальше ..а как же остальное население Украины ..
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09.06.2021 23:55 Відповісти
Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции - Цензор.НЕТ 4742
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09.06.2021 23:56 Відповісти
Заборгованість по виплатам у ЗСУ 1.2 млрд грн і всім у владі ЗЕбанатів насрати. А от для мусорів додаткові 800 млн завжди знайдуться
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10.06.2021 00:03 Відповісти
https://mil.co.ua/minoborony-zaborguvalo-vyplat-vijskovym-majzhe-na-milyard-dokument/

Кабмин выделил 800 млн грн из "ковидного фонда" на доплаты работникам структур МВД, более 670 млн грн из них пойдут Нацполиции - Цензор.НЕТ 6836
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10.06.2021 00:09 Відповісти
Приорітети, янелох пробашляв чорту за відчуття безпеки. А армія? Какая разніца.
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10.06.2021 01:56 Відповісти
На підтримку слуг і охоронців олігархів пішли
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10.06.2021 00:13 Відповісти
****** фонда уже не скрывают. ОП - дороги, Абрекову - 800 млн.
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10.06.2021 00:16 Відповісти
А постым людям член?
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10.06.2021 00:24 Відповісти
Хотят перекупить аваковских бойцов на свою сторону. Судя новостям из Харькова по поводу учений --- Аваков собрался там держать оборону со совоей армией. Да еще грозился взорвать трубопровод или что-то в этом роде...Между строк, конечно. Посмотрим, если это так.
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10.06.2021 00:28 Відповісти
А у мусоров нигде не слипнется???? Пусть аваков доплачивает из своего кармана, бизнеса, который сам же и крышует!!!!
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10.06.2021 00:30 Відповісти
Надо давать они грабить граждан стали
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10.06.2021 00:41 Відповісти
В когов голові хоть одна ізвіліна присутня все пойме.
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10.06.2021 01:07 Відповісти
Пора люлей отгребать в Вашингтон.
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10.06.2021 01:19 Відповісти
Статистика вакцинації від коронавірусу (COVID-19) останнє оновлення: 09.06.2021 14:48
Блін - а у нас скільки % населення пройшли повну вакцинацію ?
Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 3357
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10.06.2021 01:56 Відповісти
Прикольно! Т.е. КОВИДа уже нет и можно бабло сливать? Вакцины, лекарств и кислородных концентраторов хоть жопой жуй? Врачи жируют на Бентли? А мнение налогоплательщиков спросить слабо??? В долговую яму ишаков!!! Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції - Цензор.НЕТ 4640
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10.06.2021 02:56 Відповісти
О, концентратори Зеленський вже в Індію постачає.
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10.06.2021 06:18 Відповісти
зекоманда будує мєнтовську державу по типу кацапії?
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10.06.2021 03:09 Відповісти
Поза сумнівом !
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10.06.2021 05:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LWFweMTogBE

Зеледент действует строго по сценарию.
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10.06.2021 07:07 Відповісти
Зеля .мусора и аваков тебя не спасут один хрен
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10.06.2021 07:32 Відповісти
От вам і результат.
Військовим знову затримують виплати.
А мєнтам навіть у хворих відірвали..
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10.06.2021 08:29 Відповісти
Зеленський повторює шлях попередника. Ті самі методи з тими самими наслідками у майбутньому
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10.06.2021 08:53 Відповісти
 
 