Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції

Кабінет Міністрів на засіданні 9 червня виділив із "ковідного фонду" додаткові 800 млн грн на компенсації працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.

Постанова Кабміну №588 від 9 червня була прийнята на додатковому засіданні, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, кошти виділено "відповідно до статті 36 Закону України" Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Зокрема, апарату МВС виділяється 71,6 млн грн для здійснення доплат медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління міністерства, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID-19.

Державній прикордонній службі - 30,8 млн грн для здійснення доплат військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, а також - медпрацівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID-19.

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Нацгвардії виділяється 16,6 млн грн на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Державній службі з надзвичайних ситуацій - 1,7 млн ​​грн для доплат рядового та начальницького складу, який забезпечує життєдіяльність населення на період дії карантину.

Національній поліції України на доплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, виділено 679,261 млн грн.

Нагадаємо, народний депутат "Голосу" Інна Совсун раніше повідомила, що уряд збирається розглянути питання про виділення працівникам структур МВС 800 млн грн з "ковідного фонду". За словами депутата, минулого разу аудит виявив у Міністерстві внутрішніх справ порушень на 26,5 млн грн. Його співробітникам призначали доплати за перебування у відпустці, на лікарняному, на навчанні. Доплати також ішли в лікарні МВС, де не було пацієнтів із пневмонією або навіть з підозрою на COVID-19, стверджує Совсун.