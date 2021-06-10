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Наша мета - щоб "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя, - Держдепартамент США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США має намір зробити "все можливе", щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю Москви. Вашингтон і надалі сподівається, що трубопровід не буде добудовано.
Про це заявив на брифінгу в середу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.
"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя", - сказав Прайс.
Топ коментарі
+13 Харьков Сумской
показати весь коментар09.06.2021 23:49
+12 Игорь Монахов
показати весь коментар09.06.2021 23:53
+7 Bill Pecos
показати весь коментар10.06.2021 00:05
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Будь ласка, зачекайте...
В Нидерландах суд идёт, в Госдепе, надеюсь, в курсе...
по всей планете
а они с ним ручкаться ...
ну не гниды лицемерные !
Что это за бред? Речь о продаже американского газа вообще не идет
А если станет политическим оружием-мы выразим глубокую озабоченность!
США не хочет вести экономическую войну против Германии ради Украины. это было ясно еще в 14 году. Иначе уже тогда СП2 засанкционировали-бы на корню,как только он начинал строится. вангую что Рашка тут-же отключит Украине газ как только закончится контракт по транзиту в 24 году. Закачивать газ реверсом из Словакии и прокачивать его дальше на восток Украины-будет очень накладно(сейчас используем виртуальный реверс)-чего собственно Рашки и добивается. Рашка хочет задавить украину экономически. Плюс возможность полномасштабной войны в Украине поскольку транзиту газа в ЕС она угрожать уже не будет и ЕСу будет плевать и на эту войну и на Украину
Меркель торгует с русским гитлером, а байда объявил. что интересы меркель для него важнее интересов Украины. другими словами интересы хуъла-меркель для него важны.
Более того, байда заискивает перед хуълом, он не только подарил ему СП-2, договор СНВ, но и НПЗ с месторождениями нефти в Сирии, за которые в 2018г Трамп уложил несколько сотен орков вагнера. Дабы принизить статус Украины и заискивая перед хуълом, байда не присылает посла в Киев.. Байда более чем в два раза сократил военную помощь выделенную ещё до его президентства. А на следующий финансовый год (с октября) полностью обнулил военную помощь Украине. Если все это не пряники для хуъла, то что?