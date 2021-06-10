Наша мета - щоб "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя, - Держдепартамент США

США має намір зробити "все можливе", щоб "Північний потік-2" не став політичною зброєю Москви. Вашингтон і надалі сподівається, що трубопровід не буде добудовано.

Про це заявив на брифінгу в середу представник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід "Північний потік-2" не використовувався як політична зброя", - сказав Прайс.

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