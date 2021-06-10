Байден обіцяє заявити Путіну, що втручання у справи демократичних країн не залишиться без наслідків

Президент США Джо Байден, який прибув 9 червня до Великої Британії, заявив, що має намір заявити на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу", - сказав він, виступаючи перед американськими військовими.

Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями завдаватиме нам шкоди", - додав президент.

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Також Байден зазначив, що чітко дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден вкотре повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" в РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності. "Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.

Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться 16 червня в Женеві.

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