Байден обіцяє заявити Путіну, що втручання у справи демократичних країн не залишиться без наслідків
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Президент США Джо Байден, який прибув 9 червня до Великої Британії, заявив, що має намір заявити на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу", - сказав він, виступаючи перед американськими військовими.
Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями завдаватиме нам шкоди", - додав президент.
Також Байден зазначив, що чітко дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".
Байден вкотре повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" в РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності. "Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.
Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться 16 червня в Женеві.
Будь ласка, зачекайте...
Дешево, незалэжно, экологично!
Байден ещё больше засыпит ***** пряниками, чтобы тот умер от сахарного диабета!
А уж какое будет глубокое сожаление - не описать...
С какого перепугу США помогать дебилам, которые выбирают врагов в разгар войны в президенты?
С какого перепугу США сотрудничать с ЗЕвластями, которые ведут себя как проститутки, но при этом еще и гадят?
==
так уже нарушил три раза. У вас амнезия, товарищ Байдин?
Обіцяють, =погрожують= "нє дапустіть"-"атвєтіть" і т.д.
Тільки дії протидежні.
Випрошують-вимолюють (не робіть хакерські атаки), сподіваються, вірять ...
"Професіонали".
Болвана побачиш на першій сторінці свого паспорту.