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Байден обіцяє заявити Путіну, що втручання у справи демократичних країн не залишиться без наслідків

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден обіцяє заявити Путіну, що втручання у справи демократичних країн не залишиться без наслідків

Президент США Джо Байден, який прибув 9 червня до Великої Британії, заявив, що має намір заявити на переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним про неприпустимість порушення тим чи іншим чином суверенітету інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я повідомлю, що порушення суверенітету демократичних країн не залишаться без наслідків. Це стосується подій у США, Європі, інших частинах світу", - сказав він, виступаючи перед американськими військовими.

Байден зазначив, що США не шукають конфлікту з РФ, "проте США дадуть рішучу відповідь, якщо Росія своїми діями завдаватиме нам шкоди", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден

Також Байден зазначив, що чітко дасть зрозуміти російському колезі, що "не варто сумніватися в рішучості США захищати наші головні цінності, наші стратегічні інтереси".

Байден вкотре повторив, що хоче налагодити "стабільні і передбачувані відносини" в РФ, зокрема, налагодивши діалог з питання стратегічної стабільності. "Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності, яку несу з цього питання", - сказав президент.

Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться 16 червня в Женеві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
о недопустимости нарушения

==
так уже нарушил три раза. У вас амнезия, товарищ Байдин?
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10.06.2021 01:14
+6
Вот только демократичность Украины при ЗЕ вызывает все больше сомнений у США.
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10.06.2021 00:36
+5
Помнится, летом 2008 г. Путин вмешался в Грузию. Пришедшие через полгода к власти Обама с Байденом этого "не заметили" и начали перезагрузку. В итоге получили Украину. Демократы они такие демократы...
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10.06.2021 00:35
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Після запуску Північного потоку-2 російські диверсанти будуть підривати українські газогони цілодобово, особливо в найбільші морози щоб заморозити населені пункти і довести ситуацію до гуманітарної катастрофи! Потрібно переводити частину котлів міських котелень на тверде паливо - деревину та лушпиння соняшника щоб не дати терористам заморозити українські міста!
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10.06.2021 01:04 Відповісти
На кизяки (сушеный навоз).
Дешево, незалэжно, экологично!
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10.06.2021 09:22 Відповісти
Може хоч це трохи розбудить українців, хоча й сам не вірю, що може щось таки розкрити очі. Зробили ікону з цього напів-мертв'яка і моляться - "байден прийде, порядок наведе. Санкції з Пекла... шо там ще?"
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10.06.2021 04:02 Відповісти
Конечно не останется!
Байден ещё больше засыпит ***** пряниками, чтобы тот умер от сахарного диабета!
А уж какое будет глубокое сожаление - не описать...
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10.06.2021 00:35 Відповісти
Помнится, летом 2008 г. Путин вмешался в Грузию. Пришедшие через полгода к власти Обама с Байденом этого "не заметили" и начали перезагрузку. В итоге получили Украину. Демократы они такие демократы...
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10.06.2021 00:35 Відповісти
Вот только демократичность Украины при ЗЕ вызывает все больше сомнений у США.
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10.06.2021 00:36 Відповісти
Вылезшая из Байдена социалистическая сущность, начинает подбешивать. А вроде так хорошо для нас начинал.
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10.06.2021 00:40 Відповісти
Трамп ласково называл ввп своим другом, а на деле вводил санкции против СП2. Байден на словах называет ввп убийцей, а на деле - мы видим. Короче, я уже начинаю скучать по Рыжему.
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10.06.2021 01:03 Відповісти
А слив Украины в 2019-м конечно же тут не причем.

С какого перепугу США помогать дебилам, которые выбирают врагов в разгар войны в президенты?
С какого перепугу США сотрудничать с ЗЕвластями, которые ведут себя как проститутки, но при этом еще и гадят?
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10.06.2021 01:21 Відповісти
А що було хорошого ?
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10.06.2021 01:28 Відповісти
Зачем это всё цитировать? Ведь ясно же, что Байден с ****** давно знакомы, и не будут говорить теми лозунгами, которые нам сейчас впаривают.
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10.06.2021 00:41 Відповісти
То есть Байден пообещал сам наказать сша за свою политику. Может даже отморозить уши, лишь бы отомстить Трампу. Прикольно, да?
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10.06.2021 00:42 Відповісти
Боюсь я что путин к 16 числу отмочит какую-то гадость, чисто чтобы окончательно опустить Байдена, который не смотря ни на что побежит на переговоры, чтобы заглянуть х@&лу в глаза.
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10.06.2021 00:47 Відповісти
слово '*****' можно не вуалировать.
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10.06.2021 00:59 Відповісти
Конечно, не останется без последствий. Какой-нибудь СП3 построят - из Сибири через Аляску и Тихий Океан - в Европу.
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10.06.2021 01:01 Відповісти
о недопустимости нарушения

==
так уже нарушил три раза. У вас амнезия, товарищ Байдин?
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10.06.2021 01:14 Відповісти
Старческий склероз. Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 7387
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10.06.2021 01:15 Відповісти
Как Вы обращаетесь к этому... существу, "товарищ Байдин"?! Должны по всей процедуре обратиться - дорогой наш Леонид Ильич бидон!!!
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10.06.2021 03:59 Відповісти
Одна й та сама платівка грає вже майже 5 місяців ...
Обіцяють, =погрожують= "нє дапустіть"-"атвєтіть" і т.д.
Тільки дії протидежні.
Випрошують-вимолюють (не робіть хакерські атаки), сподіваються, вірять ...
"Професіонали".
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10.06.2021 01:26 Відповісти
похоже на выяснение отношений двух дедов из гериатрического пансионата .
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10.06.2021 01:27 Відповісти
Знову ***** нв 'понт' хочуть взяти.... досі не зрозуміли що КГБіст та син сатани *****-путлер на 'понт' не 'ведеться'.
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10.06.2021 03:52 Відповісти
Путлер политик,....Анекдот для тебя БОЛВАНА... Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 3914
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10.06.2021 04:08 Відповісти
Путлер - ***** а не політик.
Болвана побачиш на першій сторінці свого паспорту.
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10.06.2021 12:14 Відповісти
Путлер и Байден хотят договориться о развале блока НАТО..., Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 3756и вместе на него напасть,как страшно жить... Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 4716 Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 609
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10.06.2021 04:04 Відповісти
Состоялся внезапный съезд Партии ЕС Порошенко,а речь Гетьмана Украины слушали?Аналитэги блин Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 8228
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10.06.2021 04:07 Відповісти
Taк он уже выплатил выкуп за перезапуск нефтепровода. Кто ж его теперь уважать будет ?
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10.06.2021 04:46 Відповісти
Ну ротом у Св. Джо еще немного получается говорить, особенно с суфлером.
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10.06.2021 05:09 Відповісти
Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 1405 Байден обещает заявить Путину, что вмешательство в дела демократических стран не останется без последствий - Цензор.НЕТ 4389
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10.06.2021 06:11 Відповісти
Да вы заколебали уже с этими "последствиями". Вас уже не первый год чмырят, а вы все никак не можете ответку кинуть. Это же тупо позиция терпил. Перашенцы это видят и продолжают борзеть.
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10.06.2021 06:37 Відповісти
Марианская впадина ничто по сравнению с глубочайшей озабоченностью западного мира действиями Мордера!
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10.06.2021 07:39 Відповісти
СП-2 уже слил, теперь еще западлянку придумает
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10.06.2021 07:43 Відповісти
и опять юла бла бла.. треп один короче
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10.06.2021 09:14 Відповісти
 
 