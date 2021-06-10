Двоє німців, яких затримали за незаконний в'їзд до України, все-таки продовжили свою подорож

Двоє громадян Німеччини, яких минулого тижня затримали на Львівщині за незаконний перетин кордону України, згодом все ж перетнули польсько-український кордон на законних підставах і, після зупинки у Львові, рухаються на велосипедах у напрямку Києва.

Про це в середу, 9 червня, інформагентству dpa повідомив один з велосипедистів, 36-річний Моріц Геллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Геллера, українські прикордонники відпустили його та товариша за 24 години після затримання. Вони виїхали з України до Польщі та знову в'їхали в Україну - вже через пункт пропуску.

Чоловік розповів, що під час затримання прикордонниками та перебування під вартою з ними поводилися коректно. За його словами, непорозуміння з прикордонниками виникло через те, що він зі своїм супутником не помітили, як перетнули державний кордон між Польщею та Україною. За словами Геллера, метою їхньої велопоїздки є Таїланд.

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"Велотур з Німеччини до Таїланду був завжди моєю мрією", - зауважив чоловік, який, як і його товариш, Моріс Ґебгард, живе у Дюссельдорфі на заході ФРН, але значну частину часу упродовж року проводить у Таїланді. У Києві мандрівники планують отримати російську візу, щоб вирушити далі на схід.

Нагадаємо, 4 червня Держприкордонслужба України повідомила про затримання двох громадян Німеччини, які велосипедами незаконно перетнули кордон з боку Польщі. Порушниками виявилися 21- та 36-річний чоловіки, які приблизно два тижні тому на велосипедах вирушили з Дюссельдорфа, плануючи здійснити велоподорож у Таїланд. "Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить до ЄС і перетинати кордон у пунктах пропуску не обов'язково", - пояснили в Держприкордонслужбі.