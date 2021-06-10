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Двоє німців, яких затримали за незаконний в'їзд до України, все-таки продовжили свою подорож

Новини Цензор.НЕТ Події

Двоє німців, яких затримали за незаконний в'їзд до України, все-таки продовжили свою подорож

Двоє громадян Німеччини, яких минулого тижня затримали на Львівщині за незаконний перетин кордону України, згодом все ж перетнули польсько-український кордон на законних підставах і, після зупинки у Львові, рухаються на велосипедах у напрямку Києва.

Про це в середу, 9 червня, інформагентству dpa повідомив один з велосипедистів, 36-річний Моріц Геллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Геллера, українські прикордонники відпустили його та товариша за 24 години після затримання. Вони виїхали з України до Польщі та знову в'їхали в Україну - вже через пункт пропуску.

Чоловік розповів, що під час затримання прикордонниками та перебування під вартою з ними поводилися коректно. За його словами, непорозуміння з прикордонниками виникло через те, що він зі своїм супутником не помітили, як перетнули державний кордон між Польщею та Україною. За словами Геллера, метою їхньої велопоїздки є Таїланд.

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"Велотур з Німеччини до Таїланду був завжди моєю мрією", - зауважив чоловік, який, як і його товариш, Моріс Ґебгард, живе у Дюссельдорфі на заході ФРН, але значну частину часу упродовж року проводить у Таїланді. У Києві мандрівники планують отримати російську візу, щоб вирушити далі на схід.

Нагадаємо, 4 червня Держприкордонслужба України повідомила про затримання двох громадян Німеччини, які велосипедами незаконно перетнули кордон з боку Польщі. Порушниками виявилися 21- та 36-річний чоловіки, які приблизно два тижні тому на велосипедах вирушили з Дюссельдорфа, плануючи здійснити велоподорож у Таїланд. "Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить до ЄС і перетинати кордон у пунктах пропуску не обов'язково", - пояснили в Держприкордонслужбі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А если бы немцы украинцев так задержали,бил бы депорт и запрет на въезд в Европу лет так на десять.
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10.06.2021 03:18
+3
Ничего обычного, просто хейткры-блогеры нужны бонусы и подписчиков себе зарабатывают, дальше им через Донецк или Крым, потом Грузия и как они поедут? Догадайтесь. А тут и Нагорный Карабах. Дальше Иран Ирак и Конечно Кувейт, типа заблудились. Продолжаем Пакистан/ Афганистан... Не... Ну если не обосрутся и не пересядут на самолет, то флаг им в ...
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10.06.2021 06:08
+2
я думаю они уже в раше пропадут безвести
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10.06.2021 10:03
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Интересно как дальше они маршрут спланировали? Через Афганистан или Китай?
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10.06.2021 02:39 Відповісти
Цікаво, їх пояснили що спроба заїхати у окупований Крим, а потім незаконно покинути Україну у напрямку Таманського півострова це теж злочин ? )
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10.06.2021 04:24 Відповісти
Ничего обычного, просто хейткры-блогеры нужны бонусы и подписчиков себе зарабатывают, дальше им через Донецк или Крым, потом Грузия и как они поедут? Догадайтесь. А тут и Нагорный Карабах. Дальше Иран Ирак и Конечно Кувейт, типа заблудились. Продолжаем Пакистан/ Афганистан... Не... Ну если не обосрутся и не пересядут на самолет, то флаг им в ...
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10.06.2021 06:08 Відповісти
Мандрівники обоє проживають у Дюссельдорфі і зараз здійснюють веломандрівку з Німеччини до Таїланду. Далі їхній маршрут пролягає через територію Росії.
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10.06.2021 06:34 Відповісти
https://storage1.censor.net/images/0/1/5/7/015765250093bec501c83f3d45d5bd19/original.jpg
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10.06.2021 08:33 Відповісти
Кабул, Исламабад...
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10.06.2021 08:44 Відповісти
я думаю они уже в раше пропадут безвести
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10.06.2021 10:03 Відповісти
Далі Росія, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан.
Афганістан обходять північніше, Китай, здається теж обходять, з заходу.
Взагалі в інеті є мапа маршруту
https://storage1.censor.net/images/0/1/5/7/015765250093bec501c83f3d45d5bd19/original.jpg
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10.06.2021 11:21 Відповісти
А если бы немцы украинцев так задержали,бил бы депорт и запрет на въезд в Европу лет так на десять.
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10.06.2021 03:18 Відповісти
Потому, что ЕС - союз цивилизованных демократических государств и ограждать себя от варваров. Иначе, завтра в ЕС хлынут десятки миллионов.
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10.06.2021 08:29 Відповісти
Как раз таки варваров к себе Европа пропускает. Тысячи безработных варваров с азиатских и африканских стран попавших в Евросоюз по мигрантским квотам грабят насилуют и убивают европейцев. Эти дикари им почему то друзья, а вот украинцы почему то враги.
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10.06.2021 09:47 Відповісти
Наверное Европа не видит разницы между безработных из азиатско-африканских стран и безработных украинцев. А если выпил - то не знаю в чью пользу сравнение.
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10.06.2021 10:10 Відповісти
А что ту видеть? Безработный украинец ищет работу. Безработные варвары из азиатских и африканских стран идут воровать и грабить. Украинец 100% ассимилируется в той стране в которую приехал, африканоазиаты в 80% нет. Десятки видео с Европы о грабеже дальнобойщиков этой швалью. А на счет выпивших, так это вы немцев, поляков или венгров пьяными не видели, а я видел, агрессивные и наглые свиньи, намного хуже наших.
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10.06.2021 10:18 Відповісти
Так задержали же в Европе португальские погранцы нашего соотечественника. Задержание закончилось избиением и смертью украинца.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/30/7108149/
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10.06.2021 09:44 Відповісти
залежить від ступеня "построїть із себе дурачка" - в українців це проходить.
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10.06.2021 09:48 Відповісти
Сижу и думаю, как можно украинцу незаконно пересечь украинско-немецкую границу?
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10.06.2021 11:23 Відповісти
За бугром живут миллионы украинцев,по сути вторая Украина,точно так и с Польшей,население Польши около 40 млн,за бугром живут столько же.... Двое немцев, которых задержали за незаконный въезд в Украину, все-таки продолжили свое путешествие - Цензор.НЕТ 662
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10.06.2021 03:56 Відповісти
А у ,"немцев"не был ли замечен необычный рязанский акцент?
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10.06.2021 05:49 Відповісти
Да...а може это Баширов и Питров? хто проверял?
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10.06.2021 06:59 Відповісти
"Cтрельцы задержали князя перед Слободой и спросили его - "Чего он едет в "неВолю"? (А Толстой "Князь Серебряный")
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10.06.2021 06:19 Відповісти
велоЗЕПЕД их встретит...
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10.06.2021 06:53 Відповісти
Девушки едут
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10.06.2021 07:52 Відповісти
Немцам -велосипедистам может не повезти в Украине.Автавтохамов -охотников за скальпами велосипедистов и пешеходов на наших дорогах -тьма -тьмущая,тем более ПДД всегда на их стороне.Спасибо Авакову!
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10.06.2021 09:05 Відповісти
велосипедисты в Украине тоже особо не отличаються знанием правил и сообразительностью
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10.06.2021 09:18 Відповісти
вони і в Європі такі.
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10.06.2021 09:49 Відповісти
Дети и животные -тоже.Но это не оправдывает любителей скальпов невинных.
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10.06.2021 11:04 Відповісти
він зі своїм супутником не помітили, як перетнули державний кордон між Польщею та Україною -як це розуміти, кордон що прохідний двір? Двоє німців, яких затримали за незаконний в'їзд до України, все-таки продовжили свою подорож - Цензор.НЕТ 6099
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10.06.2021 10:26 Відповісти
Скажіть їм хтось що на московії й досі з німецько-фошиздами воюють.
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10.06.2021 11:05 Відповісти
Двоє німців, яких затримали за незаконний в'їзд до України, все-таки продовжили свою подорож - Цензор.НЕТ 5251
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10.06.2021 15:16 Відповісти
 
 