Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви

Економічні і гарантії у сфері безпеки щодо збереження транзиту російського газу територією України після запуску "Північного потоку-2" у разі його добудови мають стати предметом детальних міжнародних переговорів.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з німецьким колегою Гайко Маасом брифінгу в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що "Північний потік-2" ще не добудований, а всі гарантії для України у разі його добудови мають ділитися на безпекові й економічні.

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За словами Кулеби, він сьогодні запевнив Гайко Мааса, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажання Німеччини підтримати Україну. "Але ми маємо дуже серйозні і обґрунтовані сумніви у здатності і бажанні Росії дотримуватися будь-яких домовленостей. Ми розуміємо, що Німеччина готова дати гарантії, і ми віримо в ці гарантії. Але стороною цих гарантій буде Росія, і ось тут у нас є сумніви, тому нам треба дуже багато предметно і детально вести перемовини", - сказав Кулеба.

Маас своєю чергою заявив: німецька сторона попереджала Кремль, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" прив’язано до продовження транзиту російського газу територією України.

"Що стосується Німеччини, то федеральна канцлерка це ще декілька років тому чітко сказала президенту Путіну, що завершення "Північного потоку-2" прив’язано до того, щоб і надалі був транзит газу через територію України", - заявив Маас, відповідаючи на питання, чи є якісь гарантії від Німеччини щодо захисту українських інтересів після завершення будівництва "Північного потоку-2".

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За словами Мааса, це також було причиною, чому Німеччина докладала багато зусиль для укладання у 2019 році угоди про транзит газу між Україною та Росією.

"Федеральна канцлерка про це чітко заявляла президенту Путіну і ця наша позиція не змінилася. І ми, як уряд Німеччини, і надалі на усіх рівнях чітко говоритимемо про це російській стороні у плані "Північного потоку-2", - додав глава німецького МЗС.