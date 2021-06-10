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Німеччина (4568) Північний потік (1366) Кулеба Дмитро (3205) Гайко Маас (200)

Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба про запуск

Економічні і гарантії у сфері безпеки щодо збереження транзиту російського газу територією України після запуску "Північного потоку-2" у разі його добудови мають стати предметом детальних міжнародних переговорів.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному з німецьким колегою Гайко Маасом брифінгу в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Глава української дипломатії зауважив, що "Північний потік-2" ще не добудований, а всі гарантії для України у разі його добудови мають ділитися на безпекові й економічні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Трюдо: "Північний потік - 2" - політична зброя Росії. Потрібно продовжувати міжнародний тиск

За словами Кулеби, він сьогодні запевнив Гайко Мааса, що Україна ніколи не мала і не має сумнівів у щирому бажання Німеччини підтримати Україну. "Але ми маємо дуже серйозні і обґрунтовані сумніви у здатності і бажанні Росії дотримуватися будь-яких домовленостей. Ми розуміємо, що Німеччина готова дати гарантії, і ми віримо в ці гарантії. Але стороною цих гарантій буде Росія, і ось тут у нас є сумніви, тому нам треба дуже багато предметно і детально вести перемовини", - сказав Кулеба.

Маас своєю чергою заявив: німецька сторона попереджала Кремль, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" прив’язано до продовження транзиту російського газу територією України.

"Що стосується Німеччини, то федеральна канцлерка це ще декілька років тому чітко сказала президенту Путіну, що завершення "Північного потоку-2" прив’язано до того, щоб і надалі був транзит газу через територію України", - заявив Маас, відповідаючи на питання, чи є якісь гарантії від Німеччини щодо захисту українських інтересів після завершення будівництва "Північного потоку-2".

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За словами Мааса, це також було причиною, чому Німеччина докладала багато зусиль для укладання у 2019 році угоди про транзит газу між Україною та Росією.

"Федеральна канцлерка про це чітко заявляла президенту Путіну і ця наша позиція не змінилася. І ми, як уряд Німеччини, і надалі на усіх рівнях чітко говоритимемо про це російській стороні у плані "Північного потоку-2", - додав глава німецького МЗС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Пусть они Кулебе гарантии на туалетной бумаге пропишут,нашел кому верить... Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 9916
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10.06.2021 07:55
+6
почитай Будапештський меморандум , ознайомся з гарантіями !
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10.06.2021 08:05
+4
А гарантії від москалів ? Но в них сумніви? Зелені з нас знущаються ?
Цих придурків розвели як лохів.Не треба було два роки ,соплі жувати .Хай ЗЕ ще щось пообіцяє.Це все що він вміє.
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10.06.2021 07:36
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Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 6024...
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10.06.2021 07:32 Відповісти
Кулеба гарантии какие -- озабоченность и обеспокоенность Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви - Цензор.НЕТ 9336 Болтовня -- швабы даже оружие не дают ... Какие могут быть ГАРАНТИИ Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви - Цензор.НЕТ 4394
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10.06.2021 08:25 Відповісти
скажіть хто кулибі що всі його останні заяви то вже не дипломатія а відверта зневага до країни з боку цивілізованого світу, світ не розуміє тупуватих "жартів" 95 кварталу які керують нині Україною, особливо коли йдеться про такі серйозні речі як державотворення коли говорять одне роблять друге а заявляють третє.
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10.06.2021 09:03 Відповісти
Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 3831 Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 6818
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10.06.2021 07:34 Відповісти
А гарантії від москалів ? Но в них сумніви? Зелені з нас знущаються ?
Цих придурків розвели як лохів.Не треба було два роки ,соплі жувати .Хай ЗЕ ще щось пообіцяє.Це все що він вміє.
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10.06.2021 07:36 Відповісти
Балабольство дипломатии.
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10.06.2021 07:49 Відповісти
Пусть они Кулебе гарантии на туалетной бумаге пропишут,нашел кому верить... Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим. Но стороной этих гарантий будет Россия, и тут у нас есть сомнения - Цензор.НЕТ 9916
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10.06.2021 07:55 Відповісти
Ну тоді одна торпеда і нема Сєвєрного потока....
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10.06.2021 08:02 Відповісти
Кулеба о запуске "Северного потока-2": Германия готова дать гарантии, и мы им верим.

И в чём же эти гарантии заключаются? В том, оказывается, что Германия будет чётко говорить "ну-ну-ну, Вова". Кулеба про запуск "Північного потоку-2": Німеччина готова дати гарантії, і ми їм віримо. Але стороною цих гарантій буде Росія, і тут у нас є сумніви - Цензор.НЕТ 2431
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10.06.2021 08:03 Відповісти
почитай Будапештський меморандум , ознайомся з гарантіями !
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10.06.2021 08:05 Відповісти
Гєрманія і расія - це одна сторона.
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10.06.2021 08:18 Відповісти
А я зелені не вірю.
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10.06.2021 08:30 Відповісти
-сюжет из недалёкого будущего-. Уже довольно давно,почти год,точнее Пять ( 4 ) месяцев успешно работают два газопровода.Украина довольная,может пора уже прекращать этот цирк а? Да сказала унылая лошадь пора,пора перекрывать краник,но ,а что же скажет Меркель с Германии? А мне всё равно,это не мы,клоун сам на трубу наступил ногой, ещё и подпрыгнул два раза,у нас "спутниксоюзмультфильм" всё заснял.Ну а Меркель если будут возникать вопросы и пожелания что они тоже перестанут сосать газ,ну чтоожж нужно будет уважать соседей,перекроем и им.После этого лысеющий карлик мило заулыбался и посмотрел на календарь,наступал Очень красивый месяц Декабрь.
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10.06.2021 08:31 Відповісти
Наступает очень хороший месяц,Декабрь.
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10.06.2021 08:34 Відповісти
Які ще гарантії ?
Що фуйло на нас не нападе ?
Так меркельши вже не буде. А наступник скаже - нічого не знаю Я був проти ПП2.
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10.06.2021 08:35 Відповісти
Ксения! Аш гнев понятен. Но что Кулеба еще может сказать? Просто Зеленский сам все просрал, а отдуваться заставил министра
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10.06.2021 09:18 Відповісти
Та Кулєба взагалі ніхто. То хай би і мовчав.
Він не міністр. Всіма справами командує єрмак.
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10.06.2021 09:20 Відповісти
Про Ермака понятно. НО... Отдуваться будет не Ермак, а Кулеба. Это же классическая тема клоуна. Виноваты все, только он цаца
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10.06.2021 10:11 Відповісти
Так ты уж мальчик-дипломат разберись в своих беспокойствах: то говоришь ,что Россия нам злейший враг,то вдруг переживаешь за транзит вражьего газа--а зачем он нам (газ),если вражий?+ага!деньги за транзит важны.....--добывай наш, украинский, или накладно..К тому же если идти по правилам логики(экономической)--зачем хозяину газа(России) ненужное накручивание цены :газ(цена газа)+издержки(плата за транзит),если можно в обход и напрямую поставлять лицемерной Европе..раз враги,всё ..на войне все методы хороши--привыкайте воевать на все сто, и скулёж здесь неуместен.
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10.06.2021 08:49 Відповісти
идиот.. не более...
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10.06.2021 09:13 Відповісти
Идиот? В чем именно?
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10.06.2021 09:16 Відповісти
в том что во первых такое озвучивает, во вторых что думает что германия будет жертвовать своей прибылью , огромной прибылью, ради Украины, в третьих что все на кого то надеются, при этом сами, властьимущие, палец о палец не ударили... а в четвертых - нужно все же определиться или агрессор или партнер...раз и навсегда, а не юлить сракой то туда то сюда... И в пятых что вообще кому то верит! В меморандум беловежской уже поверили! Мало что ли!? Где они эти гарантии!?
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10.06.2021 09:44 Відповісти
он озвучивает то, что ему сказали озвучить в офисе зелебени. Все остальное просто лишние слова...
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10.06.2021 10:09 Відповісти
Мы уже верили Германии. И не раз. И не два. Все гарантии оказались банальным пустословиям и грабежом
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10.06.2021 09:15 Відповісти
Глава 1 Будапештского меморандума:
"Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины."

Одни уже гарантировали...
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10.06.2021 10:19 Відповісти
идиоты!!!! какие могут быть гарантии со стороны рашки!?????
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10.06.2021 10:28 Відповісти
Нашли кому верить - немецкой ***** с окружной и её сутенёру!
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10.06.2021 10:28 Відповісти
Клоунским сцыкунам только и остаётся чесать, что они верят. Меркантильным озабоченным бошам, которые в Крым турбины продали. Испуганных дурачков-клоунов не уважает никто
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10.06.2021 15:04 Відповісти
 
 