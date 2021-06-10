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Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 10 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби, 9 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Так, у районі Новотошківського російські окупанти вели вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7:00 ранку 10 червня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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Неподалік населеного пункту Новгородське противник відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у звіті.

Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 01
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 02
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму тиші, втрат немає, - штаб ОС 03

Автор: Наталя Джума
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душили, душили, душили, душили
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10.06.2021 09:26 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі.
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10.06.2021 10:02 Відповісти
Українські воїни подавили засобами РЕБ ворожий безпілотник поблизу Раївки. За добу - 3 порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6444

.«9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблої захисниці», - йдеться в повідомленні пресслужби 128 ОГШБр
При цьому у бригаді не уточнили обставини трагедії.
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10.06.2021 11:56 Відповісти
Героям слава !
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10.06.2021 12:44 Відповісти
 
 