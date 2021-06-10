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Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Байден обговорить з Меркель наслідки запуску

Американська делегація на чолі з президентом США Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу Nord Stream 2 та його наслідків для Європи та України.

Про це, як повідомила пресслужба Білого дому, заявив під час спілкування із журналістами в середу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я очікую, що питання Nord Stream 2 буде порушено під час розмов з німцями", - відповів Салліван на запитання, чи планує президент Байден обговорити з канцлеркою Меркель тему російського газопроводу.

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Радник президента США зазначив, що не хотів би оголошувати певні деталі переговорного процесу з німецькою стороною, однак, за його словами, в Берліні "добре розуміють занепокоєння" Сполучених Штатів.

"Але ми хочемо поговорити з ними про те, які наслідки матиме цей трубопровід для енергетичної безпеки в Європі, а також для України", - зазначив Джейк Салліван.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Все уже решено а это показуха для электората. Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3679
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10.06.2021 07:56
+4
Попьют пивка с колбасками и поржут над ЗЕ.
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10.06.2021 08:00
+3
що там обсуждать дві торпеди , одну в газогін , другу в корито яке його прокладає !
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10.06.2021 07:56
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Все уже решено а это показуха для электората. Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3679
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10.06.2021 07:56 Відповісти
що там обсуждать дві торпеди , одну в газогін , другу в корито яке його прокладає !
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10.06.2021 07:56 Відповісти
Супер решение.
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10.06.2021 12:34 Відповісти
Попьют пивка с колбасками и поржут над ЗЕ.
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10.06.2021 08:00 Відповісти
Меркель эгоистично защищает интересы Германии .
Байден же интресы США ( продажа сжиженного газа Европе) накрыл медным тазом
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10.06.2021 08:05 Відповісти
а покупка электроэнергии у РФ и остановка собственных АЭС, это защита чьих интересов?
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10.06.2021 08:08 Відповісти
Это форменное безобразие !!!
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10.06.2021 08:10 Відповісти
Это забота об экологии родной страны и здоровье ее граждан
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10.06.2021 08:20 Відповісти
Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1407
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10.06.2021 08:06 Відповісти
Главное для Меркель- договор с пуйлом, а потом можно не только украинскую трубу но и саму Украину поделить на двоих. Есть исторический опыт плодотворного сотрудничества
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10.06.2021 08:22 Відповісти
Байден обсудит с Меркель последствия запуска "Северного потока-2" для Украины, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2452
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10.06.2021 08:22 Відповісти
Фрау Меркель не подведёт друга Владимира
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10.06.2021 08:24 Відповісти
Коли наша делегація в 19 році просила допомоги у Зелі щоб посилити санкції запаребріку за ПП-2, так воно відмовчалось бо це ж папірєднікі. Тепер верещить памагітє. Гнида зелена.
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10.06.2021 08:25 Відповісти
Звичайно, найголовніше це гешефт, а все інше то хня.

Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 2848
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10.06.2021 08:58 Відповісти
Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 4668 Байден обговорить з Меркель наслідки запуску "Північного потоку-2" для України, - Білий дім - Цензор.НЕТ 5496
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10.06.2021 08:38 Відповісти
Пропоную єдині гарантії, які нас влаштують.
Негайний вступ в НАТО.
Відкриття ПП 2 - і в ту ж хвилину ми член НАТО.
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10.06.2021 08:54 Відповісти
 
 