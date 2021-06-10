Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент РФ Володимир Путін заявив, що запропонована Володимиром Зеленським зустріч має бути присвячена проблемам відносин між Росією та Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета "Известия".
"Мені здається, що в наших двосторонніх відносинах (України та Росії. - Ред.) стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав Путін.
Далі він додав, що главам двох сусідніх країн "завжди є про що поговорити".
Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна". 22 квітня Путін заявляв, що готовий у Москві зустрітися із Зеленським. 8 червня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зрушень щодо підготовки можливої зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає.
Будь ласка, зачекайте...
Главное правильно расставлять приоритеты
Давай кацапня, к Володьке ЗЕ на колени.
Чо, дарма Порох їх консультував?
Разговор между Вовами будет исключительно о порядке вхождения Украины в рашку федеральным округом!
https://youtu.be/4UQzBCfwStc
С ***** встречаться ни к чему !!!
Рейтинг партий за КМИС:
СН - 17,7
ЕС - 15,4
ОПЗЖ - 14, 7
БЮТ - 13,9
СИЧ - 8,0
РПЛ - 5,0
"Наши" Мураева (т.е. телеканала НАШ) 4,6
Партия Шария 4,5
Свобода 3,4
Голос 2,9
За будущее - 1,4
Предложение - 0,9
53 +%. - придерживаются патриотических взглядов
20% - ватники и "надо договаривальщики"
27%-пофуисты им насрать
Ты ноль против него!!!!
А уже в 2021 "Нам всегда есть о чем поговорить с Зеленским".
Шо, зебилы, вам Прох не нравится? Так он и ***** не нравится.
Шо, зебилы, вам ЗЕ нравится? Так он и ***** нравится.
Потому что 73% избирателей ЗЕ - суть есть ватные ублюдки.
Цікаво що ви відповісте на це пану троляці Герхарду..??? Я хоч і не голосував на за Зеленського...але дуже хочу відповісти так ТА ПІШОВТИ НА Х.. ЩОБ ТОБІ ОТІ 73 % КОЖЕН ПО РАЗУ ДУПУ РОЗІРВАЛИ.)))
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
ДЛЯ ТЕХ, КТО КАК ПОПУГАЙ ПОВТОРЯЕТ ПРО "ДРУЖБУ" ПОРОШЕНКО И МЕДВЕДЧУКА.
ВОТ ВАМ ОТВЕТ ОТ САМОГО МЕДВЕДЧУКА (ЦИТАТА):
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,
ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (БАГАТО! РОКІВ!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК. HTTPS://GORDONUA.COM
Порошенко много сделал для Украины и будет вписан в ее историю.
Так что не сильно не напружуйтесь, а то получите депрессию
А тем более сейчас забыть о нем не дает "найвеличниший" лидер современности
"Он с именем этим ложится, он с именем этим встает"
Йому болить...
Я даю им и вам возможность услышать (прочитать ) мнение самого Мудачука, а не домыслы
Бигуса и ему подобных брехунців.
Вам не хочется этого знать? Правда муляет? Ну так обращайтесь с претензиями к самому Мудачуку
Вот и уровень вашей дискуссии - какие-то прплетенніе ник селу , ни к городу "нОколювання",
"у вас на сраці))))) ""
"Аргументы " просто убойные!!!
Все понятно. Продолжаю писать для адекватных, а вам досвидания!
Американцы видя зеленую куклу вуду и ее криминального кукловода, снимают санкции с СП-2. Немецкие концерны хотят снять все санкции с РФ. И это заслуга ВоФФки - подонка.
Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ о встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet
"deceitful nonentities" лживые ничтожества