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Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити

Президент РФ Володимир Путін заявив, що запропонована Володимиром Зеленським зустріч має бути присвячена проблемам відносин між Росією та Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета "Известия".

"Мені здається, що в наших двосторонніх відносинах (України та Росії. - Ред.) стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це", - сказав Путін.

Також читайте: Якщо Україна стане членом НАТО, час підльоту ракет до Москви зменшиться на 10 хвилин, - Путін

Далі він додав, що главам двох сусідніх країн "завжди є про що поговорити".

Як повідомлялося, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна". 22 квітня Путін заявляв, що готовий у Москві зустрітися із Зеленським. 8 червня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що зрушень щодо підготовки можливої ​​зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки немає.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Сначала в НАТО , а потом и поговорить можно хоть с чертом 😀😀😀
Главное правильно расставлять приоритеты
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10.06.2021 08:08
+19
З сцикуном за корпоратив домовитись?
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10.06.2021 08:09
+17
Педофил и уклонист - сладкая парочка !
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10.06.2021 08:11
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Сначала в НАТО , а потом и поговорить можно хоть с чертом 😀😀😀
Главное правильно расставлять приоритеты
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10.06.2021 08:08 Відповісти
З сцикуном за корпоратив домовитись?
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10.06.2021 08:09 Відповісти
Принять отчет зеледента о проделанной работе.
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10.06.2021 08:36 Відповісти
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 2186
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10.06.2021 09:06 Відповісти
Было бы не плохо если бы забрал! Мне, честно говоря пох кто его заберет (хоть марсиане) лишь бы его тут не было!!!
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10.06.2021 09:20 Відповісти
неплохо
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10.06.2021 11:17 Відповісти
Педофил и уклонист - сладкая парочка !
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10.06.2021 08:11 Відповісти
Выпьем, закусим. о делах наших скорбных покалякаем.. (с)

Путин о возможной встрече с Зеленским: Нам всегда есть о чем поговорить - Цензор.НЕТ 8095
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10.06.2021 08:11 Відповісти
Да, газопровод СП-2 в руках стран НАТО плохая идея.
Давай кацапня, к Володьке ЗЕ на колени.
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10.06.2021 08:13 Відповісти
Да не будет никакого НАТО пока идет война и не разрешен территориальный вопрос по Донбассу и Крыму. Кто-то надеется что НАТО ввяжется в войну с рфией ради какого-то коррумпированного ворья которое хочет чужими руками выгребать каштаны из огня
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10.06.2021 08:13 Відповісти
а то вони до сьогодні ще не знали...
Чо, дарма Порох їх консультував?
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10.06.2021 08:19 Відповісти
deceitful nonentities - лживые ничтожечства
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10.06.2021 11:45 Відповісти
Нагадає нелоху про його обіцянки.
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10.06.2021 08:18 Відповісти
не знаю что скажет Зеленский, но догадываюсь что скажет *****:
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 7377
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10.06.2021 10:53 Відповісти
только о возврате крыма и донбасса и размере репараций. иначе со своей лошадью разговаривай.
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10.06.2021 08:19 Відповісти
Ты зеленые медяки отрабатываешь или всерьез думаешь, что оно прогундосит эти условия пуйлу? Если так думаешь, то тебе к психиатру. Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 5709
Разговор между Вовами будет исключительно о порядке вхождения Украины в рашку федеральным округом! Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 3531
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10.06.2021 08:24 Відповісти
Еще КАПСОМ напиши... Может и за умного сойдешь Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 3847
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10.06.2021 08:56 Відповісти
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 25
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10.06.2021 12:04 Відповісти
Ну во-первых не рашку, а свинособакию, а во-вторых, свои влажные мечты, ***** оставь
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10.06.2021 09:14 Відповісти
Прежде чем обсуждать встречу Зе с *****, рекомендую всем послушать « не шустеровско гордонивского лизоблюдного журналиста» ОСТАПА ДРОЗДОВА

https://youtu.be/4UQzBCfwStc

С ***** встречаться ни к чему !!!
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10.06.2021 08:24 Відповісти
А зазирнути вглаз?
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10.06.2021 08:33 Відповісти
Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 4031 Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити - Цензор.НЕТ 3545
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10.06.2021 08:43 Відповісти
УКРАИНА AS IS
Рейтинг партий за КМИС:
СН - 17,7
ЕС - 15,4
ОПЗЖ - 14, 7
БЮТ - 13,9
СИЧ - 8,0
РПЛ - 5,0
"Наши" Мураева (т.е. телеканала НАШ) 4,6
Партия Шария 4,5
Свобода 3,4
Голос 2,9
За будущее - 1,4
Предложение - 0,9
53 +%. - придерживаются патриотических взглядов
20% - ватники и "надо договаривальщики"
27%-пофуисты им насрать
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10.06.2021 08:58 Відповісти
Зонды от ермака всё тревожнее
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10.06.2021 09:08 Відповісти
Говорить с путиным должны говорить либо психиатры либо следователи в международном трибунале ...
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10.06.2021 09:13 Відповісти
Выходит, что и с Зе - тоже... коль его неумолимо тянет в ту палату...
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10.06.2021 09:23 Відповісти
сначала вывод российских банд с крыма и донеччины потом встречи по рапарациям
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10.06.2021 09:28 Відповісти
Ты с Немцовым много говорил!!!! ???????
Ты ноль против него!!!!
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10.06.2021 09:29 Відповісти
ХЛО ти розумієш у України з росією лише три питання не розуміння Звільніть Крим, звільніть Донбас, і ідіть на Х
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10.06.2021 09:34 Відповісти
Путін *****!!!
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10.06.2021 09:44 Відповісти
А у клоуна в запасе всегда есть какой-нибудь доселе невиданный номер, который он готов продемонстрировать благодарному зрителю
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10.06.2021 09:56 Відповісти
зачем ботаксному, педофильному Шнырю встречаться с мплоПИД,,,роским, бениным нарко-Дегенератом, если ему и так все известно из докладов кремлевской Крысы ермака(козыря) и всей 5 колонны из его окружения....
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10.06.2021 10:39 Відповісти
Обратиите внимание, что до 2019 ***** говорило "Кто угодно только не Порошенко".
А уже в 2021 "Нам всегда есть о чем поговорить с Зеленским".

Шо, зебилы, вам Прох не нравится? Так он и ***** не нравится.
Шо, зебилы, вам ЗЕ нравится? Так он и ***** нравится.

Потому что 73% избирателей ЗЕ - суть есть ватные ублюдки.
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10.06.2021 10:56 Відповісти
))))))Чули Українці ..хто ви ??? ...ну ті хто голосував за зеленського Це вам каже троляка Герхард..свята , особливо првильна, знаюча що кому робити і як кому голосувати, іт.д.і т.п людина.
Цікаво що ви відповісте на це пану троляці Герхарду..??? Я хоч і не голосував на за Зеленського...але дуже хочу відповісти так ТА ПІШОВТИ НА Х.. ЩОБ ТОБІ ОТІ 73 % КОЖЕН ПО РАЗУ ДУПУ РОЗІРВАЛИ.)))
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10.06.2021 11:57 Відповісти
Ясен перец, давно не отводили войска.
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10.06.2021 11:38 Відповісти
Интервью Виктора Медведчука Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ



ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать: если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.



Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…


Виктор Медведчук:ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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10.06.2021 12:08 Відповісти
Медведчука связывают с Порошенко, но почему же тогда мы не услышали НИ ОДНОЙ записи разговоров Медведчука и «Пороха» на пленках Бигуса?


ДЛЯ ТЕХ, КТО КАК ПОПУГАЙ ПОВТОРЯЕТ ПРО "ДРУЖБУ" ПОРОШЕНКО И МЕДВЕДЧУКА.
ВОТ ВАМ ОТВЕТ ОТ САМОГО МЕДВЕДЧУКА (ЦИТАТА):

"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА,

ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (БАГАТО! РОКІВ!)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"

ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК. HTTPS://GORDONUA.COM
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10.06.2021 12:40 Відповісти
Мені от цікаво.питання Де і коли хтось зв'язував по цім плівкам Порошенка і Медведчука...звинувачення Порошенку виносили ??? Підозри??? НІ. Тоді скажіть а навішо раніше часу кричати лови вора))))???Чесно я вже просто не навиджу слово Порошенко просто зща те що його усюди пхнуть як затичку в кожну дирку..Тому Зелі вже начхати де Порошенко куди порошенко а ви все носитесь з цим словом як дурні зі ступою Мабуть що про нього не забули..люди.. як би не нагадували точно забулиб люди про того Порошенка як за засрані старі штани))))Ну треба відробляти заплачені гроші..працюйте ...))))Тільки сильно не напружуйтесь а то поділ в низу спини аж жл лопаток може розірваться)))
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10.06.2021 13:00 Відповісти
Иной человек, ваша мечта, чтобы народ забыл Порошенка не исполнится даже в будущем.
Порошенко много сделал для Украины и будет вписан в ее историю.
Так что не сильно не напружуйтесь, а то получите депрессию
А тем более сейчас забыть о нем не дает "найвеличниший" лидер современности
"Он с именем этим ложится, он с именем этим встает"
Йому болить...
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10.06.2021 13:23 Відповісти
Та мені байдуже що до Порошенка щодо Зеленського...Мені просто цікаво чому люди іноді тупі фанатики стають із за грошей чи із за шизи??? Все. Робіть що хочете...хоч на своїй зал..пі наколіть Я людлю Порошенка.. ))))))
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10.06.2021 13:28 Відповісти
Иной человек, вы сделали вид, что не поняли и не заметили, что я пишу не от себя, а привожу интервью очень известного ненавистника Порошенка (Мудачука) в свете обнародования пливок с личными умозаключениями Бигуса, о которых уже криком кричат зелебени, доказывая, что Порошенко прямо целовался с Мудачуком.

Я даю им и вам возможность услышать (прочитать ) мнение самого Мудачука, а не домыслы
Бигуса и ему подобных брехунців.
Вам не хочется этого знать? Правда муляет? Ну так обращайтесь с претензиями к самому Мудачуку
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10.06.2021 13:43 Відповісти
И да, я не "людлю" Порошенка. Он не девушка, чтоб его любить. Я его уважаю, за то, что он сделал и продолжает делать для Украины.
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10.06.2021 13:47 Відповісти
Шановний мене не цікавить розслідування Бігуса ..Я роблюпростіше і правильніше ніж ви Я не слухаю судження інших поки не ознаймлюст чисто з матеріалом ..Я прослухав плвки. поті продумав що це може бути і не автонтичний запис а нарізка ..значить відокремив те де можно було сфальфікувати ..відокреми ті фрази цілі і вже по ни робив висновок про те хто є хто.. не треба мене вчити як прийти до істини лояльно і безпредвзято..Для мене питання що всі люди спершу хороші ..головне.Все. Ну вибачне опечатка))) але вам же больніше буде слово люблю довше ніж поважаю ..ну та й грець зним ви фанатично повожаюча людина витерпити раді свого поважного кумира ноколювання хоч мапи всього його маєтку у вас на сраці))))) Бажаю терпіння ... хотілосьби побажати розуміння але не буду це пусте
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10.06.2021 13:53 Відповісти
"витерпити раді свого поважного кумира ноколювання хоч мапи всього його маєтку у вас на сраці))))) "

Вот и уровень вашей дискуссии - какие-то прплетенніе ник селу , ни к городу "нОколювання",
"у вас на сраці))))) ""

"Аргументы " просто убойные!!!
Все понятно. Продолжаю писать для адекватных, а вам досвидания!
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10.06.2021 14:31 Відповісти
Вова Зеленский, будь ты проклят, мразь, до седьмого колена в потомках твоих, чтобы род твой прахом развеялся!!!
Американцы видя зеленую куклу вуду и ее криминального кукловода, снимают санкции с СП-2. Немецкие концерны хотят снять все санкции с РФ. И это заслуга ВоФФки - подонка.
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10.06.2021 12:36 Відповісти
В США прорыв осознания. Осознания того, что Украиной правят "deceitful nonentities".

Во всяком случае именно так аргументировал свой отказ о встречи с Витренко советник Госдепартамента США Derek Chollet

"deceitful nonentities" лживые ничтожества
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10.06.2021 13:29 Відповісти
Зрада. Путин сдаёт россию Зеленскому.
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11.06.2021 05:21 Відповісти
 
 