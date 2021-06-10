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В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали

В Україні зафіксовано 1785 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"10 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 01 госпіталізовано – 741 особу;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 01 летальних випадків – 97;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 01 одужало – 6513 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 04 методом ПЛР – 28 997 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 04 методом ІФА – 10 741 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 04 експрес-тестами – 19 683 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 07 захворіло – 2 219 824 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 07 одужало – 2 115 197 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 07 летальних випадків – 51 507;

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали 14

Автор: Наталя Джума
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Влітку вірус у відпустці.
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10.06.2021 08:42 Відповісти
Вирус поедет на юга....., там будет размножаться)))))
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10.06.2021 09:00 Відповісти
Минулоріч не розмножився.
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10.06.2021 09:07 Відповісти
Ви знову сильно спотворюєте ситуацію з ковід-19.
На 01.06.2020 в Україні було 13604 хворіючих на ковід, а на 31.08.2020 було вже 61544. Зростання у більше, ніж у 4,5 рази.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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10.06.2021 11:06 Відповісти
Ти хоч би на наші моря влітку виїхав, чи страшно?
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10.06.2021 11:13 Відповісти
Ви сподіваєтеся, що це якось відмінить той факт, що Ви збрехали?
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10.06.2021 11:18 Відповісти
Ні, бо йшлося про південь.
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10.06.2021 11:19 Відповісти
Ви стверждуєте, що внесок у зростання захворюваності в 4,5 рази за літо 2020 зробили всі області, за винятком південних?
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10.06.2021 11:51 Відповісти
В багатьох курортних місцях жодного захворівшого місцевого за все літо, просто не заразилися. Дощі скінчаться, поїдемо про зиму спитаємо. А ти працюй, не відволікайся.
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10.06.2021 12:03 Відповісти
Тобто від відповіді на пряме питання Ви ухилилися. Передбачувано.
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10.06.2021 12:06 Відповісти
Ти забув до цих цифр прилепити по аж десь 15 померлих на добу по всій країні в липні, наприклад.
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10.06.2021 15:40 Відповісти
А ти забув, що в 2020 році померло 616 835 українців, в той час, як в 2019 - 581 114. І якщо до літа 2020 помирало менше, ніж в 2019, то восени помирало вже більше. Не останню роль тут зіграли "геройські" поїздки на моря, з товкотнею по вагонах, вокзалах, маршрутках та автостанціях.
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11.06.2021 08:10 Відповісти
Ну если 1800 заразились, и 6500 выздоровели - зачем вы нам мозги компостируете ?
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10.06.2021 10:23 Відповісти
 
 