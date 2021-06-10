В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали

В Україні зафіксовано 1785 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"10 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 741 особу;

летальних випадків – 97;

одужало – 6513 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 997 осіб,

методом ІФА – 10 741 особу,

експрес-тестами – 19 683 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 219 824 особи;

одужало – 2 115 197 осіб;

летальних випадків – 51 507;

проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях", - розповіли в МОЗ.







