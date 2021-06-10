В Україні за добу від COVID-19 померли 97 осіб, зафіксовано 1785 нових випадків зараження, 6513 осіб видужали
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В Україні зафіксовано 1785 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 10 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"10 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 77 дітей та 73 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 741 особу;
летальних випадків – 97;
одужало – 6513 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 28 997 осіб,
методом ІФА – 10 741 особу,
експрес-тестами – 19 683 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 219 824 особи;
одужало – 2 115 197 осіб;
летальних випадків – 51 507;
проведено ПЛР-тестувань – 10 434 574.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях", - розповіли в МОЗ.
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На 01.06.2020 в Україні було 13604 хворіючих на ковід, а на 31.08.2020 було вже 61544. Зростання у більше, ніж у 4,5 рази.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/