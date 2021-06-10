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США не скасують санкції проти РФ після зустрічі Байдена з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США не скасують санкції проти РФ після зустрічі Байдена з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау

Американські санкції проти Росії за підсумками зустрічі Байден-Путін не скасують. Слід сподіватися, що президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Путіним акцентуватиме увагу на гібридних діях РФ у Східній Європі.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не варто сподіватися на скасування американських санкцій проти Росії, без сумніву цього не буде... Можна очікувати, що президент Байден представить сильну позицію у питанні перманентної гібридної війни, щодо анексії Криму чи російського втручання в Білорусі", - заявив Рау.

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За його словами, США та Росія є постійними членами Радбезу ООН, тому під час їхньої зустрічі буде обговорено питання, пов’язані з регіональними конфліктами, контролем за озброєнням і кліматичною політикою.

Рау констатував, що з Путіним раніше зустрічалися й інші президенти. На його переконання, такого роду зустрічі принципово не змінюють політики Вашингтона щодо Москви.

Як відомо, зустріч між Байденом і Путіним відбудеться 16 червня у Женеві.

Автор: Наталя Джума
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мені все більше і більше здається, що оте рандеву в Женеві - формальність. Оскільки кожен президент США в першій рік своїх повноважень мусить зробити турне по Європі і побачитись зо всіма важливими лідерами, в т.ч. з ******. Така традиція...
А домовлятися Байдену з ****** нема за що, за великим рахунком. Нема спільної суттєвої платформи. Єдинне, що Байден може зробити - викотити вагон і платформу пред'яв *****. Так і зробить. Інше питання - чи піде на те, щоб потім санкціонувати ті пред'яви...
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10.06.2021 08:50 Відповісти
Это чудак так поднимает свою важность?! смешно....хочет посоревноваться с Зеленским по шуткам. Он то откуда знает?
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10.06.2021 08:58 Відповісти
откуда ему знать? никто не думал, что дед отменит санкции против трубы из паРашы, а оказалось вон как.
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10.06.2021 09:25 Відповісти
 
 