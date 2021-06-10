За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 55 573 особи, загалом - 1 364 568, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 180 453 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"55 573 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 червня 2021 року. Одну дозу отримали 36 498 людей, повністю імунізовані - 19 075 людей.

Протягом доби працювали: 516 мобільних бригад, 616 пунктів щеплення.

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Станом на 10 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 666 470 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 364 568 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 364 566 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 180 453 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 545 019 щеплень", - розповіли в МОЗ.





