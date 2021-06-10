Паспортизація в ОРДЛО демонструє, що РФ не збирається завершувати конфлікт, - Мінреінтеграції

Російська Федерація видачею російських паспортів українським громадянам на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей демонструє, що не має наміру завершувати конфлікт.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Остання риторика, яка демонструвалася Російською Федерацією, і дії, які демонструвалися Російською Федерацією, вони абсолютно протилежні, й та сама прискорена паспортизація на Донбасі - це абсолютно чіткий сигнал до того, що Російська Федерація не має жодного наміру завершувати цей конфлікт і якось його врегульовувати", - сказав він.

Також Яременко зазначив, що Росія упродовж останніх двох років, зокрема, намагалася всередині розхитати Україну, розділити людей, посіяти розбрат і паніку, але, на його думку, росіянам не вдалося цього зробити.

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У зв’язку з цим заступник міністра вважає, що РФ шукатиме "нові методи роботи на українській шахівниці".