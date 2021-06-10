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Паспортизація в ОРДЛО демонструє, що РФ не збирається завершувати конфлікт, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Паспортизація в ОРДЛО демонструє, що РФ не збирається завершувати конфлікт, - Мінреінтеграції

Російська Федерація видачею російських паспортів українським громадянам на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей демонструє, що не має наміру завершувати конфлікт.

Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Остання риторика, яка демонструвалася Російською Федерацією, і дії, які демонструвалися Російською Федерацією, вони абсолютно протилежні, й та сама прискорена паспортизація на Донбасі - це абсолютно чіткий сигнал до того, що Російська Федерація не має жодного наміру завершувати цей конфлікт і якось його врегульовувати", - сказав він.

Також Яременко зазначив, що Росія упродовж останніх двох років, зокрема, намагалася всередині розхитати Україну, розділити людей, посіяти розбрат і паніку, але, на його думку, росіянам не вдалося цього зробити.

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У зв’язку з цим заступник міністра вважає, що РФ шукатиме "нові методи роботи на українській шахівниці".

Автор: Анастасія Потіха
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Набирают бесплатную раб силу, для Китая в Сибирь... =)
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10.06.2021 09:27 Відповісти
Кацапи звісно користуються ситуацією на всіх фронтах з огляду на те, що в Україні "мудрий нарід" обрав Гідранта.
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10.06.2021 09:45 Відповісти
до вас только дошло??? на седьмой год!? пипец ***** вы же умные!
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10.06.2021 09:51 Відповісти
і дійсно, хто може ще вірити в те, що рфія всю цю різанину влаштувала, щоб врегулювати й підти зі сходу України?
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10.06.2021 12:19 Відповісти
наши властьимущие верят)) германия верит, сша верит... судя по их действиям.. они всему верят, как дети!
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10.06.2021 14:09 Відповісти
Україні треба проінформувати тих громадян які отримують паспорти Россії що після визволення окупованих територій вони не будуть мати тих прав які мають громадяни України а лище ті права які мають іноземці..Згідно законів України. Особливо дозвіл на присутність на території україниі обмежені права на майно.
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10.06.2021 10:35 Відповісти
- Коллеги, в последнее время над нашим министерством начинают сгущаться тучи
- В каком смысле?
- Начинают звучать неприятные вопросы: Чем вы там все занимаетесь? Где результаты? Сколько денег налогоплательщиков уходит на содержание нашего министерства?
- Да они что, совсем оборзели, такие вопросы задавать!
- Успокойтесь, коллеги. Мы и не такие наезды переживали. Но надо что-то делать
- Что значит "что-то" делать? Вы что, предлагаете нам работать?!
- Не надо перегибать палку! Мы все понимаем, что мы здесь не за этим, но мы все знаем наше основное правило: "Чтобы не работать - надо уметь создавать видимость работы". Я об этом.
- Придумал! Давайте сделаем заявление
- Какое заявление?
- Ну, мы же министерство по оккупированным территориям, вот и сделаем заявление на эту тему?
- Опасно. За заявление и спросить могут.
- А мы сделаем заявление о том, что и так все знают. Ну типа: Если на небе грозовые тучи, то пойдет дождь.
- Да, ты такой умный, а если спросят: И что вы собираетесь делать с этим дождем?
- Кто спросит? Это же заявление, а не допрос у следователя!
- Верно. Какие будут предложения?
- А давайте про паспорта РФ в ОРДЛО. Тема актуальная, так сказать "в тренде".
...
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10.06.2021 10:57 Відповісти
 
 