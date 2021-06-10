Паспортизація в ОРДЛО демонструє, що РФ не збирається завершувати конфлікт, - Мінреінтеграції
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Російська Федерація видачею російських паспортів українським громадянам на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей демонструє, що не має наміру завершувати конфлікт.
Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Остання риторика, яка демонструвалася Російською Федерацією, і дії, які демонструвалися Російською Федерацією, вони абсолютно протилежні, й та сама прискорена паспортизація на Донбасі - це абсолютно чіткий сигнал до того, що Російська Федерація не має жодного наміру завершувати цей конфлікт і якось його врегульовувати", - сказав він.
Також Яременко зазначив, що Росія упродовж останніх двох років, зокрема, намагалася всередині розхитати Україну, розділити людей, посіяти розбрат і паніку, але, на його думку, росіянам не вдалося цього зробити.
У зв’язку з цим заступник міністра вважає, що РФ шукатиме "нові методи роботи на українській шахівниці".
Будь ласка, зачекайте...
- В каком смысле?
- Начинают звучать неприятные вопросы: Чем вы там все занимаетесь? Где результаты? Сколько денег налогоплательщиков уходит на содержание нашего министерства?
- Да они что, совсем оборзели, такие вопросы задавать!
- Успокойтесь, коллеги. Мы и не такие наезды переживали. Но надо что-то делать
- Что значит "что-то" делать? Вы что, предлагаете нам работать?!
- Не надо перегибать палку! Мы все понимаем, что мы здесь не за этим, но мы все знаем наше основное правило: "Чтобы не работать - надо уметь создавать видимость работы". Я об этом.
- Придумал! Давайте сделаем заявление
- Какое заявление?
- Ну, мы же министерство по оккупированным территориям, вот и сделаем заявление на эту тему?
- Опасно. За заявление и спросить могут.
- А мы сделаем заявление о том, что и так все знают. Ну типа: Если на небе грозовые тучи, то пойдет дождь.
- Да, ты такой умный, а если спросят: И что вы собираетесь делать с этим дождем?
- Кто спросит? Это же заявление, а не допрос у следователя!
- Верно. Какие будут предложения?
- А давайте про паспорта РФ в ОРДЛО. Тема актуальная, так сказать "в тренде".
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