Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС
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Україна порахувала, скільки втратить від зупинки транзиту газу з Росії. Це щонайменш 1,5 млрд доларів на рік.
Про це заявила в коментарі РБК-Україна директорка із взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова, передає Цензор.НЕТ.
Зазначимо, в Росії заявили, що "Північний потік-2" планують добудувати цього року.
"Прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту становлять щонайменш 1,5 млрд доларів на рік. Але більше хвилює, що в разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" інша сторона захоче позбутися "конкурента", - сказала Белькова.
На цей момент "Газпром" поставляє газ у Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.
Топ коментарі
+11 Максиміліан
показати весь коментар10.06.2021 09:30
+7 Andrew Kampfer
показати весь коментар10.06.2021 10:09
+4 Сергей Иванофф
показати весь коментар10.06.2021 10:37
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Нам в будь-якому випадку платити за газ більше і воювати ще років 40-50. Нє, можна, звичайно приєднатися областями до Росії. Тоді й газ буде дешевше, й пенсії вище і війни на нашій території не буде. Правда, будуть бити за вишиванки й українську мову, а українські хлопці будуть гинути не на Донбасі під команди українських генералів, а в Сирії під команди російських генералів
Просто Божественная некомпетентность и тупизна!
В детстве я читал журнал "Мурзилка". Там в одном из номеров напечатали "пословицы народов СССР". Мне запомнилась на всю жизнь казахская: "кулаками, которыми ты не махал при драке, после драки нужно бить по собственной голове!"
Газ собственной добычи, мы ведь молча покупаем сами у себя по мировым ценам, а деньги тоже им идут в офшоры! Оппозиция об этом помнит ровно до того момента, как к власти добирается. Яценюк про украинский газ по 70$!
Рассчитывать прожить на транзите с трубы могут только действительно придурки, тем более. что обойти Украину можно было с любой стороны, что и произошло.
Почему столько лет тупо потеряно - вот вопрос! Живут же страны без транзита, без добычи угля да еще и в убыток себе! Как то ведь они научились жить хорошо, не ковыряясь в дерьме?
Митних постів згідно даних гугла в Україні зараз 29. 3х29=87 млн доларів на місяць недоотримав бюджет. 87х12=1044 млн доларів - за рік.
Отже, тільки на цьому простому прикладі ми бачимо, що втрата труби легко компенсується з кишень контрабандистів та митників-корупціонерів, якщо подолати це явище. І навіть будемо в плюсі, бо тих 1.5 млрд доларів на рік, які нам платив загарбник за прокачку газу, не йшли в бюджет, а використовувалися на обслуговування труби і решта розкрадалася.