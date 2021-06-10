Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів. ФОТОрепортаж
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Президент України - верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 9 червня відвідав з робочим візитом район проведення операції Об'єднаних сил. Під час поїздки президента України супроводжували головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак і командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб пресцентру ООС.
"Глава держави відвідав передові позиції, які обороняє окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського і де останнім часом відбуваються ворожі обстріли. Українські позиції, на яких побував президент, розташовані за кількасот метрів від противника", - підкреслюють у штабі.
Зазначається, що верховний головнокомандувач ЗСУ заслухав доповідь про оперативну обстановку.
"Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава Богу, що зараз гримить грім, а не постріли", – зауважив глава держави.
Він також поспілкувався з військовими, які виконують бойові завдання на першій лінії оборони, та вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки. За його словами, важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу
"Завжди хочеться привезти – і привозимо – технічні та військові речі, які дійсно потрібні для безпеки", – додав Зеленський.
"Далі президент України відвідав позиції, які обороняє окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Глава держави побував безпосередньо на передовому спостережному посту. Тут він ознайомився з умовами, в яких воїни несуть службу. Глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців", - додали в штабі.
"Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні – від того, який вигляд мають наші бійці, від їхніх поглядів, очей – чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів", – сказав президент, наголосивши, що обличчя наших захисників завжди випромінюють спокій та героїзм.
Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати також мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.
"Відвідання наших захисників – це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю", – зауважив Зеленський.
Вручаючи бійцям бригади державні нагороди й цінні подарунки, президент України зазначив: "Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв".
Будь ласка, зачекайте...
а сейчас будут истерить что "Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней".. .. а чего не за ГОД? за год - выросло.. но об этом по зомбоящику не скажут.
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.
Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке
Клен кудрявый...
"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский."
Источник: https://censor.net/ru/p3270517
Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
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Інша справа - кого грають українці, що досі не вимагають Зєлє дострокові?
Вот и вся помощь, хлопцы, зеледент изобразил волонтера и хватит. Гособоронзаказ? Не, не слышал. Там чорти в Укроборонпроме разбираются. Так что воюйте тем, что я привез.
- Вошьдь, как-то без энтузиазма, играла роль доброго сцаря, "отца солдата", стараясь не отклоняться от сценария ОПы, а специально подобранные бойцы - роль благодарных зрителей..
- цветов на сцену так никто и не вынес.. а Зеля ж злопамятная..(
- Вы рады, что гремит гром, а не выстрелы? Благодаря Богу, т.е. мне.
- Конечно рады, господин президент. Мы ведь именно за этим и пошли на передовую - чтобы слушать гром.
Ну не может клоун из Квартала выглядеть главнокомандующим.
Воспринимается как очередное комедийное шоу.
ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ
ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать:
если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.
Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.
Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…
Виктор Медведчук: ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?
https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
Ее смерть произошла в районе проведения Операции Объединенных сил.
Подробности ее смерти не разглашаются
https://www.rbc.ua/rus/styler/donbasse-tragichno-pogibla-*******************-1623311742.html
Бо кожне Ваше відвідання передової закінчується тим, що в Зеленського збільшуються "робочи" візити на схід де він "пишається" захисниками та дивиться в ТР незрозуміло куди, як на шостім фото.
Звісно це жарт, проте виглядає він жалюгідно. Знущайтесь як можна більше над ним таким чином.
З повагою
- а правда шо то гром гремит?
- а шо ж еще...перемирие ж...
- а это точно моя униформа..
- ну а чья ж еще???
ЦЕ МАБУТЬ ТОМУ ЩО ТИ Зе КЛОУН ПООБІЦЯВ ПУСТИТИ ВОДУ У КРИМ
Кацапи не лохи на відміну від теба і просто так не припиняють стріляти
за 2017 погиб 191 воин, за год перемирия - втрое меньше.