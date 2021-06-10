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Зеленський (17537) Донбас (21704) операція Об'єднаних сил (4149)

Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Президент України - верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 9 червня відвідав з робочим візитом район проведення операції Об'єднаних сил. Під час поїздки президента України супроводжували головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак і командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб пресцентру ООС.

"Глава держави відвідав передові позиції, які обороняє окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського і де останнім часом відбуваються ворожі обстріли. Українські позиції, на яких побував президент, розташовані за кількасот метрів від противника", - підкреслюють у штабі.

Зазначається, що верховний головнокомандувач ЗСУ заслухав доповідь про оперативну обстановку.

"Дійсно, ми бачимо, і військові відзначають зменшення кількості пострілів – вона значно знизилась за останні 7-10 днів. Проте є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати. Однак, слава Богу, що зараз гримить грім, а не постріли", – зауважив глава держави.

Він також поспілкувався з військовими, які виконують бойові завдання на першій лінії оборони, та вручив воїнам державні нагороди та цінні подарунки. За його словами, важливо бачити, що українські бійці гарно озброєні та забезпечені всім необхідним, а також розуміти, у чому вони мають потребу

"Завжди хочеться привезти – і привозимо – технічні та військові речі, які дійсно потрібні для безпеки", – додав Зеленський.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона. ФОТОрепортаж

"Далі президент України відвідав позиції, які обороняє окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Глава держави побував безпосередньо на передовому спостережному посту. Тут він ознайомився з умовами, в яких воїни несуть службу. Глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців", - додали в штабі.

Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 01
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 02
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 03
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 04
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 05
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 06
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 07
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 08
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 09
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів 10

"Враження від візиту на передову завжди дуже позитивні – від того, який вигляд мають наші бійці, від їхніх поглядів, очей – чоловіків і жінок, офіцерів і звичайних солдатів", – сказав президент, наголосивши, що обличчя наших захисників завжди випромінюють спокій та героїзм.

Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати також мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

"Відвідання наших захисників – це завжди для мене честь. Я заряджаюся й надихаюся їхнім героїзмом. Тому приїжджаю з радістю, з гордістю", – зауважив Зеленський.

Вручаючи бійцям бригади державні нагороди й цінні подарунки, президент України зазначив: "Просто хочу подякувати кожному з вас, кожному військовому за те, що кожного дня захищаєте Україну. Бажаю вам і вашими сім’ям добра, здоров’я, щастя. Повертайтеся живими з боїв".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
Селфи президент, больше ни на что не годен. Не считая рояля конечно
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10.06.2021 09:34
+34
Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 7909
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10.06.2021 09:38
+29
На сцикуна дивиться як на гімно.Респект Захиснику!

Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 1864
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10.06.2021 09:40
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Правила форума Рада форумчан
Селфи президент, больше ни на что не годен. Не считая рояля конечно
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10.06.2021 09:34 Відповісти
ну так.. и голо совали за него зебилы именно по этому признаку...

а сейчас будут истерить что "Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней".. .. а чего не за ГОД? за год - выросло.. но об этом по зомбоящику не скажут.
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10.06.2021 10:02 Відповісти
Зеля "Атаман" на фронте Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 4618
https://www.youtube.com/watch?v=D2TrPhYie6s
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10.06.2021 10:08 Відповісти
а еще можно Солнцу помолится и поблагодарить его что оно пока еще всходит ,правда со стороны агрессора но какаяразница
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10.06.2021 09:34 Відповісти
А почему шашлыков военным не пожарил?
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10.06.2021 09:34 Відповісти
другие "вайска" в приоритете
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10.06.2021 09:36 Відповісти
Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 7909
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10.06.2021 09:38 Відповісти
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 260
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10.06.2021 09:51 Відповісти
Патамушто они военнообязанные, а пригретые журнашлюшки, обязанные только тем, кто больше платит, к примеру - го#дон...
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10.06.2021 10:33 Відповісти
Бла...бла...бла...сценаристов много...а оно озвучивает. Апладисменты не забудьте.
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10.06.2021 09:35 Відповісти
Лєнка-апалченка.
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10.06.2021 09:41 Відповісти
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
А там ленка ополченка
Инфу палит про солдат.

Я схватился за лопату
И влупашил по башке
А потом как ту собаку
закопал ее в мешке

Клен кудрявый...
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10.06.2021 09:44 Відповісти
Зеля, пойми, как сп2 запустят, так тут такое начнется, готовить армию надо, возможно нужны непопулярные меры, но фишка "надо просто прекратить стрелять" не сработает. Всё что пока еще сдерживает х-ла - это сп2, не более. Импотентная администрация в США уже показала что у нее нет зубов. Европе вообще насрать с самого начала. Пора просыпаться..
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10.06.2021 09:36 Відповісти
Коли в 19 році наша делегація просила допомоги у нього щоб посилити санкції запаребріку за ПП-2, так воно відмовчалось, бо то ж папірєднікі, а тепер верещить памагітє. Гнида зелена.
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10.06.2021 09:45 Відповісти
тоді він і побіжить в Аман Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 8955
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10.06.2021 10:07 Відповісти
"Пересчитываю бабосы от рашистов за свои сериальчики и еду на передовую гордиться.", - Зеля.

"Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - отметил Зеленский."

Источник: https://censor.net/ru/p3270517
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10.06.2021 09:37 Відповісти
Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 836
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10.06.2021 09:39 Відповісти
7 червня російський телевізійний канал "СТС", що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "СТС Медіа" та знаходиться під українськими економічними санкціями, більше 11 годин поспіль транслював серіали, які були зняті в Україні компанією "Студія Квартал 95".

Про це свідчить програма передач телеканалу "СТС" за 7 червня.
А саме, 8:30 - "Папік" (1 Серія 1 Сезон), 9:10 - "Папік" (2 Серія 1 Сезон), 9:55 - "Папік" (3 Серія 1 Сезон), 10:25 - "Папік" (4 Серія 1 Сезон), 11:05 - "Папік" (5 Серія 1 Сезон), 11:40 - "Папік" (6 Серія 1 Сезон), 12:20 - "Папік" (7 Серія 1 Сезон), 13:00 - "Папік" (8 Серія 1 Сезон), 13:40 - "Папік" (9 Серія 1 Сезон), 14:20 - "Папік" (10 Серія 1 Сезон), 15:00 - "Папік" (11 серія 1 Сезон), 15:40 - "Папік" (12 серія 1 Сезон), 16:20 - "Папік" (13 серія 1 Сезон), 16:55 - "Папік" (14 серія 1 Сезон), 17:40 - "Папік" (15 Серія 1 Сезон), 18:20 - "Папік" (16 Серія 1 Сезон), 19:00 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра), 19:20 - "100 000 хвилин разом" (прем'єра). Всього 675 хвилин, або 11 годин 25 хвилин ефірного часу.
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10.06.2021 09:41 Відповісти
этаж мозг потечет папика смотреть целый день Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 2445 ладно еще сватов смотреть, там хоть про реальную жизнь дегенератов в русской глубинке рассказывают Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 9784
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10.06.2021 09:47 Відповісти
ждем завтра новый закон о громах
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10.06.2021 09:39 Відповісти
На сцикуна дивиться як на гімно.Респект Захиснику!

Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней, - Зеленский в ходе визита на передовую - Цензор.НЕТ 1864
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10.06.2021 09:40 Відповісти
який переляканий зепоц Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 3528
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10.06.2021 10:05 Відповісти
,, як " потрібно прибрати 😀
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10.06.2021 12:15 Відповісти
янелох не понимает, что просто перед встречей с Байденом, плешивому надо казаться как можно миролюбиво... а после, если Байден всеже его отчехвостит, можно ожидать и пиз.е .ца!
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10.06.2021 09:40 Відповісти
"Гром гржміт, кусти трясутся. Что там дєлают"? - Це охорона найвеличнішого відганяє тх, хто хоче в нього плюнути. Вава знову затягнув стару пісню про головне - про мир, але таким фальшивим голосом, що пісня стала схожою на скрегіт, який отримають тяабчи пилку по оцинкованій балії.
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10.06.2021 09:42 Відповісти
вовик опять значки раздавал.... а слабо солдатам и офицерам вместо цацок на грудь бабла подвалить да квартиры дать?
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10.06.2021 09:44 Відповісти
Сколько из налогов граждан денег ушло на памперсы вл время грома?
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10.06.2021 09:45 Відповісти
Почему зеленое чучело без маски? Неужели короновирус побежден в стране?
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10.06.2021 09:45 Відповісти
Припхалось туди пропіаритись.
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10.06.2021 09:47 Відповісти
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 5119
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10.06.2021 09:47 Відповісти
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 422
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10.06.2021 10:08 Відповісти
Зєля продовжує грати дебіла. Розумно. Бо яка у дебіла відповідальність?
_______________
Інша справа - кого грають українці, що досі не вимагають Зєлє дострокові?
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10.06.2021 09:48 Відповісти
73% українців такі ж дебіли як і презедент. Тому ніяких дострокових не буде, а буде другий термін. А потім він обйявить себе ****** і буде керувати вічно Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 7175
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10.06.2021 09:51 Відповісти
Хочу не погодитись. Якщо цього літа ми не встигнемо поміняти цю владу на нормальну, то Україна зникне, як така. Навіть не так, від України залишиться теріторія без населення. Де дінуться 40 млн. мешканців? Є різні способи. Думаю, що гребувати не будуть нічим. А навіщо новим хозяям старі мешканці, які вже все майно продали? Це ж природньо.
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10.06.2021 09:58 Відповісти
Ты бы тварь продажная перед выборами об этом думал. Иди теперь сметай ,как бахвалился.
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10.06.2021 11:06 Відповісти
Ти ж його й привів до влади.
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10.06.2021 12:16 Відповісти
Яж не порохобот, щоб Зєлю приводити. Тобі до Мародера.
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10.06.2021 13:18 Відповісти
Ти агітував за Зеленського. І за нього голосував.
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10.06.2021 13:21 Відповісти
"Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности, - добавил Зеленский.

Вот и вся помощь, хлопцы, зеледент изобразил волонтера и хватит. Гособоронзаказ? Не, не слышал. Там чорти в Укроборонпроме разбираются. Так что воюйте тем, что я привез.
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Це не передова. зелена гидота бреше , як завжди , ти кіно знімає для лохів , своїх шанувальників
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Також подумав подумав шо десь у тилу. Звезли військових, шоб з зебілом пофоткались...
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10.06.2021 09:52 Відповісти
Третя лінія.
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10.06.2021 13:22 Відповісти
Частота провокаций от ордло снизилась,потому что распутька готовится к встрече с Байденом.Дана команда.Все временно.Сушить порох надо активно.Янукович перед крахом разоружил и деморализовал Украину полностью.Даже ракетное топливо вывез в Россию.Лишил алюминия,титана.Нужны молодые креативные умы в создание и реализацию наших новейших военных разработок.В США открыли тайну.Безос и Маск не платили подоходный в течение многих лет.Почему? Потому что они на острие глобальных инноваций и важнейшие подрядчики Пентагона!!!Безос летит в космос на своем корабле!
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10.06.2021 09:51 Відповісти
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 7959
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10.06.2021 09:59 Відповісти
Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 288
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10.06.2021 10:00 Відповісти
Кацапы специально уменьшили количество обстрелов, чтобы не испугать"беременную лягушку"...Кстати, Зеленскому действительно нельзя было идти в армию.Смотрите сами, ну какой из него боец? Так,на корпоративах поприкалываться разве что...
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10.06.2021 10:01 Відповісти
..короче, всем было неудобно:
- Вошьдь, как-то без энтузиазма, играла роль доброго сцаря, "отца солдата", стараясь не отклоняться от сценария ОПы, а специально подобранные бойцы - роль благодарных зрителей..
- цветов на сцену так никто и не вынес.. а Зеля ж злопамятная..(
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10.06.2021 10:01 Відповісти
"Не Лох" приїхав до воїнів.Чудасія Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів, - Зеленський під час візиту на передову - Цензор.НЕТ 6207
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10.06.2021 10:03 Відповісти
Звичайно кількість обстрілів зменшилася... Кацапи бояться зачепити агента Моніку.
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10.06.2021 10:10 Відповісти
Ія там був мед пиво пив по бороді тікло а в рот не попало.
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10.06.2021 10:27 Відповісти
Как же гнусно делается от мысли, что судьба страны находится в руках вот ЭТОГО вот...
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10.06.2021 10:29 Відповісти
Разговор Зеленского с воинами на передовой
- Вы рады, что гремит гром, а не выстрелы? Благодаря Богу, т.е. мне.
- Конечно рады, господин президент. Мы ведь именно за этим и пошли на передовую - чтобы слушать гром.
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10.06.2021 10:36 Відповісти
Тот,кто кормит крокодилов,может рассчитывать только на то,что его съедят последним.(Черчилль)
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10.06.2021 10:40 Відповісти
Володя, не в обиду, но фотки смешные.
Ну не может клоун из Квартала выглядеть главнокомандующим.
Воспринимается как очередное комедийное шоу.
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10.06.2021 10:44 Відповісти
С единственным словом не согласен - "как"... =)
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10.06.2021 10:54 Відповісти
Обстрелы снизились потому что неделю на передке идут дожди. Трудно менять позицию после обстрела, да и в блиндажах полно воды, негде прятаться.
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10.06.2021 11:16 Відповісти
ИНТЕРВЬЮ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА Василию Голованову на телеканале NewsOne

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК :
РАЗОЧАРУЮ ЗЕЛЕНСКОГО - «ПРИВЕТИКИ» ОТ ПУТИНА Я ПОРОШЕНКО НЕ ПЕРЕДАВАЛ

ОН (ПОРОШЕНКО) хотел доказать:
если Медведчук есть представителем Путина, он не может представлять интересы ПОРОШЕНКО, тогда бросается тень на него как ГЛАВНОГО ИДЕОЛОГА ПОЛИТИКИ АНТИРОССИЙСКОЙ ИСТЕРИИ И РУСОФОБИИ.

Если б он изначально говорил: "Что плохого в том, что Медведчук занимается вопросами освобождения?
Что ж здесь плохого? Вот такая примитивно ограниченная позиция Порошенко в общем-то сыграла в первую очередь против него.
Я не считаю ничего плохого в том, что я делал, и в том, что я продолжаю принципиально и последовательно делать.

Василий Голованов: Сейчас в тренде украинской политики - НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЗМ, ВЫШИВАНКА ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ…

Виктор Медведчук: ЭТО У ВАС ВОСПОМИНАНИЕ О ПОРОШЕНКО, ВИДИМО. Нет?

https://mignews.com.ua/politics/22842844.html
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10.06.2021 12:11 Відповісти
Вчера, 9 июня, на Донбассе при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая.
Ее смерть произошла в районе проведения Операции Объединенных сил.
Подробности ее смерти не разглашаются

https://www.rbc.ua/rus/styler/donbasse-tragichno-pogibla-*******************-1623311742.html
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10.06.2021 12:15 Відповісти
Медведчука связывают с Порошенко, но почему же тогда мы не услышали НИ ОДНОЙ записи разговоров Медведчука и «Пороха» на пленках Бигуса?
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10.06.2021 12:45 Відповісти
Цікаво , що привіз Зепотерпіллєр нашим воякам , крім нагрудних значків ?
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10.06.2021 12:23 Відповісти
Президент Петро Олексієвич, припинить постачати на передову системи відеонагляду.
Бо кожне Ваше відвідання передової закінчується тим, що в Зеленського збільшуються "робочи" візити на схід де він "пишається" захисниками та дивиться в ТР незрозуміло куди, як на шостім фото.

Звісно це жарт, проте виглядає він жалюгідно. Знущайтесь як можна більше над ним таким чином.

З повагою
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10.06.2021 12:39 Відповісти
..

Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 1681

- а правда шо то гром гремит?
- а шо ж еще...перемирие ж...
- а это точно моя униформа..
- ну а чья ж еще???
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10.06.2021 12:44 Відповісти
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 6988
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10.06.2021 12:56 Відповісти
Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 6727
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10.06.2021 13:04 Відповісти
Що кому, а сліпій курці просо...
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10.06.2021 13:14 Відповісти
"Действительно, мы видим, и военнослужащие отмечают уменьшение количества выстрелов - оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Источник: https://censor.net/ru/n3270517

ЦЕ МАБУТЬ ТОМУ ЩО ТИ Зе КЛОУН ПООБІЦЯВ ПУСТИТИ ВОДУ У КРИМ Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 9645
Кацапи не лохи на відміну від теба і просто так не припиняють стріляти Зеленський під час візиту на передову: Слава Богу, зараз гримить грім, а не постріли. Кількість порушень значно знизилася за останні 7-10 днів - Цензор.НЕТ 9185
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10.06.2021 15:33 Відповісти
Зеленский привез на передовую свою "... глубокую убежденность в том, что ..." Порошенко - комплексы оптической разведки.
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10.06.2021 21:16 Відповісти
молодец, всё верно сказал и сделал.
за 2017 погиб 191 воин, за год перемирия - втрое меньше.
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11.06.2021 04:49 Відповісти
Дивно не стріляють, не "гремить". А наші захисники кожного дня гинуть або зазнають поранень. Це так у Зеленського зі слухом чи з зором? Медицинські світила не бачать хвороби першої особи?
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12.06.2021 09:48 Відповісти
 
 