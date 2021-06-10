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Новини За кордоном
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Держдепартамент США (1310) США (14537) Північний потік (1366)

Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Нинішній підхід до

"Північний потік - 2" здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомили в Держдепартаменті США.

"Ми розуміємо, що нинішній підхід до проблеми "Північного потоку - 2" в короткостроковій перспективі може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною. Але довгостроково цей проєкт здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ", - йдеться в повідомленні.

У Держдепі зазначили, що мета "Північного потоку - 2" як раз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність.

Також читайте: Україна втратить від зупинки транзиту газу з Росії $1,5 млрд на рік, - Оператор ГТС

"Цю проблему неможливо розв’язати, просто закривши на неї очі", - заявили у Держдепартаменті США.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Что и требовалось доказать.
Одноклеточным безмозглым топившим за байдена - привет!
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10.06.2021 09:31
+2
Те, кто интересуются происходящим в США всё известно. Трамп думал о США, байден разваливает страну, это - факт.
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10.06.2021 09:59
+2
Это еще раз подчёркивает то что Вы совсем не в курсе что происходит в США.
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10.06.2021 10:28
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Что и требовалось доказать.
Одноклеточным безмозглым топившим за байдена - привет!
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10.06.2021 09:31 Відповісти
А Росія за Байдена, чи Трампа?
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10.06.2021 09:35 Відповісти
В мордоре всё наоборот, так что когда они орали - Трамп наш, так они понимали что им жопа будет, сейчас кричат что ничего хорошего не ждут от администрации байдена, а на самом деле от него одни плюшки, по факту!
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10.06.2021 09:50 Відповісти
А может так оно и было задумано ? Типа какцапы топят за Трампа, чтобы потом их не обвиняли во вмешательстве в выборы.
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10.06.2021 13:00 Відповісти
За животворящого.
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11.06.2021 00:19 Відповісти
а что произошло? США в первую очередь думает о своих интересах а не интересах Украины??? Вот это удивительно !!!!! Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9192
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10.06.2021 09:56 Відповісти
Те, кто интересуются происходящим в США всё известно. Трамп думал о США, байден разваливает страну, это - факт.
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10.06.2021 09:59 Відповісти
в сша это работает совсем по другому,там какой бы корявый президент не был он страну не развалит,уж очень она сильная и могущественная,там кроме президента есть еще много других влиятельных людей,так что можешь не переживать что США загнется,а на счет того что Байден не оправдывает твои надежды на то что он всеми силами будет помогать Украине,так извиняй,так устроен мир,слабаков никто не любит
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10.06.2021 10:05 Відповісти
Это еще раз подчёркивает то что Вы совсем не в курсе что происходит в США.
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10.06.2021 10:28 Відповісти
Не в курсі того, що коїться зараз в США навіть українські політолухи, які з трусів вискакували, вихваляючи жо байдена, а тепер намагаються викрутитися, звалюючи все на вувузєлу. Найголовніша причина - знання англійської на рівні "Гітлер капут" і "хенде хох".
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11.06.2021 00:23 Відповісти
Что произошло? А то, что Зеленский за свои два года успешно превратил Украину в дешёвую разменную монету, чего он, в принципе и добивался.
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10.06.2021 12:06 Відповісти
Одноклеточным кто топил за тупого зе... Который с успехом просрал всю внешнюю политику - БОЛЬШОЙ и ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ.
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10.06.2021 10:02 Відповісти
Да им кстати, тоже, большой привет.
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10.06.2021 10:30 Відповісти
Ну это понятно. Трамп был пророссийский и жарил СП-2.....это было выгодно Украине и не только и пришёл друг Украины и СП-2 зеленый свет и он типа враг путлера?!
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10.06.2021 09:32 Відповісти
И "большой друг" порошенка и Украины?!
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10.06.2021 09:32 Відповісти
При Трампе построено 90% СП2
Хорошо он его "жарил"
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10.06.2021 10:02 Відповісти
Трамп його "лічно строил"? Він зупинив те будівництво. А добрий дєдушка жо дав відмашку на відновлення. Брехати - негарно.
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11.06.2021 00:24 Відповісти
вышел очередной договорняк между США и куйлом - Германия посредник и выгодопреобритатель..... а по остатку будут думать как сдерживать агрессию рф.......
ну а кловану отдельное "спасибо" в международной политике провал за провалом..... вот что бывает когда самолётом управляет доярка а не пилот......
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10.06.2021 09:39 Відповісти
А можно ли сею северную реку повернуть вспять? Был такой грандиозный проект при совдепии. Впрочем, ещё крокодил Гена из мультика убедительно продемонстрировал под водой как это делается.
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Так чего так прислуживает власть в Украине?
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10.06.2021 09:57 Відповісти
Это Вы так мягко и толерантно сказали... Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 76
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10.06.2021 10:10 Відповісти
многие наши граждане думают по другому,они вообще по жизни считают что им все кругом должны Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6543
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10.06.2021 09:57 Відповісти
а папередники власти прям так модернизировали и деньги вкладывали? Кобелев говорил одно а делал убытки и вредительство за огромные деньги при яйценюке. гройсмане, порошенко...новые только продолжают схему дерибана страны.
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10.06.2021 09:59 Відповісти
каждый думает о своих интересах, Германия о дешевом газе с россии, расия о другом пути транспортировки этого газа в Европу, США о том чтобы не испортить отношения с расией и Германией,а мы о том чтобы не получить еще один рычаг давления на нас со стороны расии и чтобы зарабатывать и дальше денег за транспортировку газа,но со всех этих стран ни с чем останется как всегда Украина,так как самая слабая и коррупционная страна
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10.06.2021 10:01 Відповісти
Пожалуйста от деда для победы! Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 633
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10.06.2021 10:27 Відповісти
Північний потік 2 був побудований за прокремлівського ідіота Трампа і його ніби то потуги зупинити цей проект насправді тільки вносили розбрат між США та Німеччиною. Байден вірно поступив і у майбутньому перекриє кран трубопроводу на німецькій стороні руками німців, попередньо налагодивши дружні відносини між США та Німеччиною.
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10.06.2021 10:33 Відповісти
"Байден вірно поступив і у майбутньому перекриє кран трубопроводу на німецькій стороні руками німців, попередньо налагодивши дружні відносини між США та Німеччиною."
Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп - Цензор.НЕТ 296 Чи ольгинец?!
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10.06.2021 11:40 Відповісти
Ти диви, як викручуються корисні ідіоти глобалістів, виправдовуючт маріонетку куйла Жо байдена. Тільки виглядає все це недолуго й кумедно.
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11.06.2021 00:26 Відповісти
**** я торчу. Ни дня без зашквара. Хоть бы дед не учудил чего нибудь. Тут правление Обамы бес ужаса не вспоминаю. Украина и Сирия не даст сбрехать.
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10.06.2021 12:09 Відповісти
Учудіт. Можете не сумніватися.
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11.06.2021 00:26 Відповісти
 
 