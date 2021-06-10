Нинішній підхід до "Північного потоку - 2" може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Північний потік - 2" здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомили в Держдепартаменті США.
"Ми розуміємо, що нинішній підхід до проблеми "Північного потоку - 2" в короткостроковій перспективі може допомогти новій адміністрації США уникнути погіршення відносин з Німеччиною. Але довгостроково цей проєкт здатний створити непропорційно великі виклики для спільної справи стримування агресивної політики РФ", - йдеться в повідомленні.
У Держдепі зазначили, що мета "Північного потоку - 2" як раз і полягає в тому, щоб внести розбрат в трансатлантичну єдність.
"Цю проблему неможливо розв’язати, просто закривши на неї очі", - заявили у Держдепартаменті США.
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Одноклеточным безмозглым топившим за байдена - привет!
Хорошо он его "жарил"
ну а кловану отдельное "спасибо" в международной политике провал за провалом..... вот что бывает когда самолётом управляет доярка а не пилот......
Чи ольгинец?!