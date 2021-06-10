Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не буде поставляти зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі в "нормандському форматі".

Про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Коли ми з міністром Ле Дріаном зателефонували панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустрічі в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба

Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі найбільшим двостороннім донором і партнером для України.

"Ми можемо розширити можливості, якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.