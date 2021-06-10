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Німеччина (4568) зброя (5771) росія (47349) Гайко Маас (200)

Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі

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Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не буде поставляти зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі в "нормандському форматі".

Про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Коли ми з міністром Ле Дріаном зателефонували панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустрічі в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відмова Німеччини поставляти зброю Україні є політичним рішенням, - Кулеба

Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі найбільшим двостороннім донором і партнером для України.

"Ми можемо розширити можливості, якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Мудило немецкое, тоже на пенсии в совет директоров Газпрома захотел?
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10.06.2021 09:37
+22
Ну так давайте на нычку, шоб коцапы не знали, скажем в шахтах нашли Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 3998
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10.06.2021 09:36
+18
1, Россия передаёт Украине ее границы и убирается во свояси
2, Россия выплачивает Украине контрибуцию : а также пенсии( ПОЖИЗНЕННО ) всем пострадавшим и потерявшими имущество в результате агрессии раши
3, российскую власть судят в Гааге
4 жители оккупированных не имеют права голосовать в Украине в течении 20 лет
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10.06.2021 09:49
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Ну так давайте на нычку, шоб коцапы не знали, скажем в шахтах нашли Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 3998
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10.06.2021 09:36 Відповісти
Зброю можна знайти І і в шахтах Червонограда Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 4563
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10.06.2021 09:48 Відповісти
Я не понял... Так у дойчей цель, чтобы конфликт прекратился, или чтобы раSSка продолжала участвовать в "нормандском формате"?
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10.06.2021 10:29 Відповісти
Суть сказаного Маасом Кулебі, можна звести до фрази, "якщо ми вас і допоможемо покалічити, то це буде на користь українського народу"...
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10.06.2021 13:05 Відповісти
4 гражданина Германии, которые погибли от путинской ракеты, сбившей "малазийский Боинг", Хайко Маааса не жмут Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі - Цензор.НЕТ 943
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10.06.2021 15:54 Відповісти
Та все уже забили хер на тот Боинг. У нас он от коронавируса зекоманда каждый день по боингу сбивает и ничо
Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі - Цензор.НЕТ 8614
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10.06.2021 15:56 Відповісти
Мудило немецкое, тоже на пенсии в совет директоров Газпрома захотел?
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10.06.2021 09:37 Відповісти
У кожного своя ціна
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10.06.2021 10:25 Відповісти
Земля би перевернулась ?
Газ по ПП2 не пустили би.
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10.06.2021 09:37 Відповісти
Ссыт когда страшно
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10.06.2021 09:39 Відповісти
Ось їхній "вклад"!‎10.‎06.‎2021
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" . Условное название "План Мааса-Дмитриева.1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему. 2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения. 3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
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10.06.2021 09:39 Відповісти
отличные предложения . сразу видно в Кремле писались . забыли дописать четвертым пунктом что Украина признает что малазийский Боинг сбил пилот Волошин Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 6698
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10.06.2021 09:46 Відповісти
и тогда добавить в эту кацапо-немецкую писульку еще одно непременное условие - Германия передает московской орде навечно территорию бывшей ГДР и прописывает в своей конституции особый статус ГДР и ее представительство в Бундестаге ФРГ, а в перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения ГДР.
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10.06.2021 09:46 Відповісти
1, Россия передаёт Украине ее границы и убирается во свояси
2, Россия выплачивает Украине контрибуцию : а также пенсии( ПОЖИЗНЕННО ) всем пострадавшим и потерявшими имущество в результате агрессии раши
3, российскую власть судят в Гааге
4 жители оккупированных не имеют права голосовать в Украине в течении 20 лет
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10.06.2021 09:49 Відповісти
В ином случае Украина закрывает намертво границы с лугандоном и рашей
5. Жители оккупированных областей не имеют права быть избранными по власть и участвовать в партиях
6. На оккупированных землях власть в виде военных администраций в течении 20 лет
7. Руководители и персонал военных администраций назначается из жителей западной Украины
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10.06.2021 09:54 Відповісти
8. Памятник С. А. Бандере должен стоять в каждом населенном пункте на центральной площади(улице).
9. Любое обращение в органы местного самоуправления должно начинаться лозунгом "Слава Украине".
10....
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10.06.2021 10:10 Відповісти
10. Центральная улица каждого населённого пункта должна носить имя С.Бандеры, Р.Шухевича или Славы героев ОУН-УПА (Какое из 3 решать на местном референдуме)
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10.06.2021 10:33 Відповісти
11. Всех фантастов на лечение и всё оставить как есть.
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10.06.2021 10:46 Відповісти
Фантастика это п.2 и п.4 по поводу особого статуса и воды в Крым, потому как даже Главзебил своим микроскопическим мозгом понимает, что он и до Жулян не добежит не то что до Ростова.
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10.06.2021 12:23 Відповісти
Скажи "Слава Украине!", ватник
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10.06.2021 12:32 Відповісти
А ну, заспівай: "Саюз нірушимий...", а там ми вирішимо - хто фантаст.
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10.06.2021 14:56 Відповісти
Краще - перейменувати Донецьк у Бандеру, а Луганськ у Шухевич, щоб всі жителі були бандерівцями й шухевиччянами. Кому не подобається - ми не тримаємо, світ широкий - одна Сибір неісходима (С).
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10.06.2021 14:52 Відповісти
Отличная идея))
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10.06.2021 22:31 Відповісти
восвояси
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10.06.2021 11:34 Відповісти
хай цей "план" запхають собі в "сраку", як казав Піяніста Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 7537
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10.06.2021 09:49 Відповісти
Ще один сцику
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10.06.2021 09:41 Відповісти
ну да . Лавров заругает . еще по попке надает

Маас вообще в курсе что Германия это независимое государство или он все еще в ГДР живет ?
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10.06.2021 09:41 Відповісти
Представляем если бы Маас сказал Лаврову 😀😀😀
Да Маас - придурок - он позволяет это сказать Украине , которую раша убивает
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10.06.2021 09:45 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи. Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 7906
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10.06.2021 09:46 Відповісти
Зачем нам такие "союзники"?
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10.06.2021 09:46 Відповісти
А німеччина і франція все частіше показують всьому світові, що вони союзники ерефії, а не України, і в питанні зброї, і в питанні НАТО, і в питанні газу.
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10.06.2021 11:26 Відповісти
Германия, Австрия и Швейцария не желают портить отношения со своим сырьевым придатком расеей, а то что расея убивает людей в Украине Грузии Белоруссии им наплевать.... создают вид обеспокоиности....
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10.06.2021 09:46 Відповісти
А Швейцария при чем?
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10.06.2021 10:18 Відповісти
Мне интересно какое такое оружие немецкое просят украинские военные?
Танки?Противотанковые ЗРК?
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10.06.2021 09:47 Відповісти
Вот интересно он на самом деле верит, что переговорит Путина или прикидывается?
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10.06.2021 09:49 Відповісти
ВІН ДУРКУЄ.
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10.06.2021 13:20 Відповісти
Гитлеру тоже все боялись сказать про Польшу. Что из этого вышло можно не напоминать. Если Вы боитесь России , то вооружайте Украину. Если для лишнехромосомных потери потенциальные будуть громадными, то это может привести к событиям 1914 года. И тогда убийцы во власти запоребрика заочкуют сюда лезть.
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10.06.2021 09:49 Відповісти
Європа це стара повія, не знає до кого задом повернутись. Маас об оружии для Украины: Представьте, если бы я сказал это Лаврову в ходе переговоров по встрече в "нормандском" формате - Цензор.НЕТ 5659
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Німці не лохи. Знають що коли дадуть нам зброю, то повідомлення про це надійде ***** вже через 5 хвилин від Козиря.
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10.06.2021 09:52 Відповісти
_Ещё когда только вдруг задумаются о том чтобы дать, через 5 минут информация поступит путлеру непосредственно из Бундестага.
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10.06.2021 09:57 Відповісти
НЕХАЙ ІДЕ,І ЗБРОЯ І ПОВІДОМЛЕНЯ.
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10.06.2021 13:22 Відповісти
представьте ,продажные немецкие твари,что Гитлер бы покупал газ у Сталина ,в то времья .когда советские войска уже находились на территории Германии .?Если бы все международные пустомели , в том числе и с главными рашистскими немецкими вассалами вместе заявили,что они поставляют Украине оружие- рашист бы никогда не подумал оккупацию Украины и войну с ней.Фрицы - продажные твари
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10.06.2021 09:54 Відповісти
Если бы Германия и другие страні ДАЛИ нам оружие, возможно не было бы никакой необходимости в "нормандском формате" - так как война уже могла быть окончена нашей победой !!!
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10.06.2021 09:54 Відповісти
а что случится? Лошадь сеном поперхнется?
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10.06.2021 09:55 Відповісти
Від одної думки усра\ся путінферштейнер...
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10.06.2021 09:56 Відповісти
Ужас какой,прямо даже страшно представить.
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10.06.2021 09:57 Відповісти
До блевотины противно слушать этих"гансов" и это говорит министр иностранных дел самой мощной страны Европы........просто можно оКуеть!
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10.06.2021 09:57 Відповісти
бабло важніше. і лапша краще вішається з баблом.
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10.06.2021 10:03 Відповісти
Прикро,але історія може иповторитись. Колись два нелюди гітлер і сталін ділили світ.намагались перехитрити один одного і це привело до світової війни і десятки міліонів жертв. Росія ЗАЛИШИЛАСЬ на тому ж рівні--фашисти,нелюди ,варвари.а німці трохи були порозуміли. ,але до кінця висновків НЕРОБЛЯТЬ.
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10.06.2021 10:04 Відповісти
Германец кончился в 1945 году. Сейчас территорию Алемании населяют ублюдки изнасилованных дикими кацапскими орджами женщин, старушек и детей, у которых не хватило смелости и чести избавится от семени животных.
Такие же и рвутся во власть.
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10.06.2021 10:06 Відповісти
Не можем такое представить, хер Маас. Вы с кацапами всегда ладили, даже на Польшу одновременно напали. Поэтому такое представить невозможно.
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Судя по словам этого Мааса, Германия уже входит в состав РФ. В штанишки наложил.
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10.06.2021 10:08 Відповісти
Хроника одного президента

‎10.‎06.‎2021

Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .

Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі - Цензор.НЕТ 9678
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10.06.2021 10:11 Відповісти
5. Вова Парасюк выходит на Майдане и говорит что за эти "пункты" прибьет ЗЕбеню носком левой ноги......
все Хайки вместе со Штангенциркулями сливаются в унитаз Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі - Цензор.НЕТ 5575
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10.06.2021 15:57 Відповісти
Ну шо, всё! Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі - Цензор.НЕТ 6272
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10.06.2021 10:31 Відповісти
Перевожу слова Мааса на человеческий:
Интересы Германии и немецких граждан нам дороже интересов Украины. Мы не готовы поставлять вам готовое вооружение, но готовы предоставить кредиты и оборудование для производства современного вооружения в Украине. Но вас это не интересует, т.к. за 7 лет войны вы не построили не один военный завод в Украине. И как мы это должны воспринимать? Ну, не хотите, как хотите ...
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10.06.2021 10:32 Відповісти
ВІДДАЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, ТЕПЕР НАМ ДЯКУЮТЬ, ВІД ЗЛОРАДСТВА АЖ ПІД СКАКУЮТЬ.
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10.06.2021 13:29 Відповісти
Какое отношение к моему комменту имеет твой флуд?
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10.06.2021 13:40 Відповісти
за 7 лет войны мы не получили от Германии НИКАКОЙ военной помощи для армии, кроме спальников и туалетной бумаги....
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10.06.2021 15:59 Відповісти
Просить можно "рыбу"
Просить можно "удочку" что бы поймать эту рыбу
Просить можно помочь построить завод по производству удочек
В какой просьбе нам отказала Германия?
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10.06.2021 16:07 Відповісти
ахахаха значит Украина должна оставаться беззащитной перед российской агрессией??? Или получив оружие Украина пойдеn в наступление на россию??
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10.06.2021 10:35 Відповісти
Союз Германии и наРФии в прошлом веке начал мировую войну.
Через 82 года ничего не меняется. Германия удивительно недальновидно и слепа перед блеском золота рашистов.
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10.06.2021 10:40 Відповісти
Просто *******. Никчемные бесполезные *******.
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10.06.2021 10:41 Відповісти
Ну , да и мы решили наказать рашу другим способом , построить СП2 , что бы у них сволочей газ закончился заполнять все трубы ?! Примерно так ?
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10.06.2021 10:49 Відповісти
А представьте, что Маас звонит Лаврову и говорит "Украина подписала конвенцию о запрете противопехотных мин, поэтому Германия продала ей средства для разминирования." Что ему мешает это сделать?
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10.06.2021 10:49 Відповісти
Ну и нафига эти ссыкуны нужны в нормандском формате? Нахера там две расии?
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10.06.2021 11:05 Відповісти
А кацапам поставлять военные технологии и комплектующие до 2014 года они не боялись. И разведка им не докладывала о подготовке рашки к войне. Ага, Верю!
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10.06.2021 11:06 Відповісти
хорошо воспитанный евро-лузер при одной мысли о шпане кремлевской писяет в штанишки ...
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10.06.2021 11:11 Відповісти
А вот лавров не говорит тебе, что поставляет оружие в ордло, а просто молча делает это. Еврошлюхи озабоченные!
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10.06.2021 11:24 Відповісти
..."якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.Джерело: https://censor.net/ua/n3270519...але була б набагато коротшою війна...
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10.06.2021 11:27 Відповісти
А зачем вообще с ним разговаривать?
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10.06.2021 11:58 Відповісти
Стало быть, рашке можно вооружать до зубов "отпускников", "трактористов" и прочее отребье, а кое-кто боится даже заикнуться о помощи Украине? Вдруг лошадь взбрыкнет! Трусливая, жалкая, импотентная, подобострастная к рашистам позиция! Стыдобище! Готовы отдать Украину ни за понюшку табака, под согласное сопение плесени и зажопников! Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі - Цензор.НЕТ 7232
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10.06.2021 12:05 Відповісти
а что будет если лавров предложит маасу перед встречей в "нормандском формате" сначала поцеловать ему ботинки?))) маас согласится?) ведь без этого лавров же не захочет встречаться...полная импотентность ЕС дипломатии. Кто и когда идет на переговоры с невменяемыми? кто идет на ультиматумы? Нормальные дипломаты нет. Кажется маас не представляет что и как он должен делать на своей должности.
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10.06.2021 12:46 Відповісти
Когда немцы платят за рашистский политический газ деньги, которые идут на массовые убийства в Чечне, Грузии, Украине, Сирии, Ливии, то это просто бизнес. Эрдоган молодец, - продажа Украине вооружений - это просто торговля, правда не надо было поставлять ракеты в Сирию и печальная лошадь вместе с мордором заткнулись. То где у нас союзники и друзья ???
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10.06.2021 13:40 Відповісти
Бореля в Москве уже обоссали, с его политкоректностью - теперь обоссут и Хайко Мааса
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10.06.2021 14:24 Відповісти
 
 