Маас про зброю для України: Уявіть, якби я сказав це Лаврову під час переговорів щодо зустрічі в "нормандському" форматі
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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас дав зрозуміти, що його країна не буде поставляти зброю Україні, щоб Росія не відмовлялася від участі в "нормандському форматі".
Про це Маас сказав на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Коли ми з міністром Ле Дріаном зателефонували панові Лаврову для того, щоб вплинути на можливість зустрічі в "нормандському форматі", в якому Німеччина і Франція мають роль посередника, і якби я сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то ця телефонна розмова була б набагато коротшою, ніж вона була насправді", - сказав Маас.
Він зазначив, що від імені німецького уряду ще раз сказав Кулебі, що Німеччина буде і надалі найбільшим двостороннім донором і партнером для України.
"Ми можемо розширити можливості, якщо це буде необхідно. Ми хочемо робити внесок у те, щоб Україна розвивалася економічно, ми хочемо також підтримувати інтереси у сфері безпеки і зробити внесок у те, щоб на Донбасі запанував мир. Це наші пріоритети і Україна може далі на це покладатися", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Газ по ПП2 не пустили би.
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" . Условное название "План Мааса-Дмитриева.1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему. 2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения. 3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
2, Россия выплачивает Украине контрибуцию : а также пенсии( ПОЖИЗНЕННО ) всем пострадавшим и потерявшими имущество в результате агрессии раши
3, российскую власть судят в Гааге
4 жители оккупированных не имеют права голосовать в Украине в течении 20 лет
5. Жители оккупированных областей не имеют права быть избранными по власть и участвовать в партиях
6. На оккупированных землях власть в виде военных администраций в течении 20 лет
7. Руководители и персонал военных администраций назначается из жителей западной Украины
9. Любое обращение в органы местного самоуправления должно начинаться лозунгом "Слава Украине".
10....
Маас вообще в курсе что Германия это независимое государство или он все еще в ГДР живет ?
Да Маас - придурок - он позволяет это сказать Украине , которую раша убивает
Танки?Противотанковые ЗРК?
Такие же и рвутся во власть.
10.06.2021
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
все Хайки вместе со Штангенциркулями сливаются в унитаз
Интересы Германии и немецких граждан нам дороже интересов Украины. Мы не готовы поставлять вам готовое вооружение, но готовы предоставить кредиты и оборудование для производства современного вооружения в Украине. Но вас это не интересует, т.к. за 7 лет войны вы не построили не один военный завод в Украине. И как мы это должны воспринимать? Ну, не хотите, как хотите ...
Просить можно "удочку" что бы поймать эту рыбу
Просить можно помочь построить завод по производству удочек
В какой просьбе нам отказала Германия?
Через 82 года ничего не меняется. Германия удивительно недальновидно и слепа перед блеском золота рашистов.