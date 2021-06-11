Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мер Рівного Олександр Третяк погрожує ромам примусовим виселенням з міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер заявив в ефірі "Радіо трек".
"Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті. Буквально днями мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно. Правоохоронці мали б стежити за цим і муніципальна варта, яку ми ось-ось запускаємо", - зазначив Третяк.
Наголошується, що притягнути до відповідальності ромів непросто. Бо, як правило, це безхатьки, які не мають паспортів, реєстрації, постійного місця проживання.
Третяк розповів, що недавно на вулиці Рівного зустрів ромів і сказав, що у них є кілька годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси тощо. Тож міський голова налаштований рішуче:
"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - додав Третяк.
Будь ласка, зачекайте...
Мэр Ривного Александр Третяк
керівник Руху Реформації в Рівненській області
Якщо немає паспорта , тобто і громадянства..
Хто вони такі ??
новостворену міську варту назвати "ціпаками" і носити ціпи щоб пиз.....и
Потрібно згадати забуте старе.
Так львівська поліція у ********* розумінні виникла 27 листопада 1785 року, коли цісарським декретом було призначено її першого директора - Даніеля Ґаламу фон Ґітхін. Цим же декретом встановлювався особовий склад поліції, який складався з власне директора, діловода, писаря і чотирьох дільничних наглядачів.
Таким чином, львівська поліція є однією з найстаріших поліцій світу. Наприклад, славнозвісна паризька Сюрте почала діяти у 1810, а всесвітньо-відомий Скотленд-Ярд - щойно у 1829 році. Та й очолювати ці служби не дворяни, як у Львові, а колишні кримінальні злочинці.До впровадження поліції порядок у Львові підтримувала міська сторожа у кількості п'ятнадцяти чоловік, котрих також називали ціпаками. Ними керував начальник міської сторожі, або нічний бургомістр. У нього знаходилися ключі від міських брам і хвірток. Начальника міської сторожі призначав виключно магістрат, і лише перед магістратом ціпаки та нічній бургомістр несли відповідальність за свої дії. З призначенням директора львівської поліції міську сторожу було скасовано, а озброєння - окуті залізом ціпи, здано до музею. Їх тепер можна бачити у музеї «Арсенал». Таким чином, австрійська влада ліквідувала одну з найважливіших ланок міського самоврядування - право самостійно призначати правоохоронців. Але були у такій реорганізації й свої позитиви. Часто міські райці використовували ціпаків у власних цілях. Були приклади самодурства з боку самих ціпаків. Окрім того, міська сторожа діяла виключно у межах міста та приміських сіл, які належали Львову. Таким чином, злочинці або аферисти з інших міст могли спокійно продовжувати свою діяльність у Львові, бо міська сторожа нічого не знала про їх попередні «подвиги». Інакше стало, коли централізована поліційна мережа охопила всю Австро-Угорщину. Циркуляри з описами злочинців (так звані гончі листи) одночасно надходили до всіх дирекцій поліції.
Цигани-наркота, крадіжки.
Грузини- грабіжництво, крадіжки в квартирах.
Азера- махінації і шахрацства
Армяни- афери з автівками і кидалово на бабки
Кавказці-рекет, віджим, рейдерство, бандитизм.
Ромы пожаловались, что не могут уехать из города, потому что не ходит транспорт.
Мэр хочет бедным, несчастным ромам помочь с транспортом.
"Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривного встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно:
"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил Третяк."
Источник: https://censor.net/ru/n3270523
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-politsiya-odna-z-najdavnishyh-v-sviti/
тільки українців російські/радянські окупанти винищували на їхній рідній землі.
роми, перебуваючи на чужій землі, поводяться нахабно, агресивно та бикувато. як на мене різниця очевидна.
Давиде, а чия ж це земля - Україна?
ви хочете сказати, що українці, так само як і москалі, претендують на те, що їм не належить?
не позволим)))
свободу цыганскому табору в центре Ровно))
А еще вопрос откуда у богатых цыган бабло?
И давно за наркоту пора давать вышку. Зачем эти биоотходы содержать? Расстреливать.
Аналогично кражи - вторая кража - вышка.
Каких ромов депортировать?
Хотите международного скандала с обвинением в геноциде?
Учишь вас, учишь...
Если грубо - то "группу лиц, нарушающих общественный порядок"!
А если тонко "К городской администрации обратилась группа лиц с просьбой помочь им вернутся в места проживания (что затруднено из-за карантина), и администарция решила пойти им на встречу!"