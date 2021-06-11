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Новини Політика України
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Закарпаття (1588) Рівне (388) роми (21) Третяк (8)

Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мер Рівного Третяк про ромів у місті:

Мер Рівного Олександр Третяк погрожує ромам примусовим виселенням з міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер заявив в ефірі "Радіо трек".

"Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті. Буквально днями мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно. Правоохоронці мали б стежити за цим і муніципальна варта, яку ми ось-ось запускаємо", - зазначив Третяк.

Наголошується, що притягнути до відповідальності ромів непросто. Бо, як правило, це безхатьки, які не мають паспортів, реєстрації, постійного місця проживання.

Третяк розповів, що недавно на вулиці Рівного зустрів ромів і сказав, що у них є кілька годин, щоб забратися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси тощо. Тож міський голова налаштований рішуче:

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", - додав Третяк.

Також дивіться: Поліція затримала трьох учасниць етнічного угруповання, які вкрали 21 тис. грн у жінки на території онкоцентру в Києві. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Достаточно принять закон о призыве цыган в армию и их сдует в пять секунд в неизвестном направлении
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10.06.2021 09:49
+35
Зара на мера посипляться обвинувачення в нетолерантності та нацизмі.
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10.06.2021 09:50
+31
краще в Індію, до предків Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 3769
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10.06.2021 09:52
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Перепрошую, але в Румунію.
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10.06.2021 09:49 Відповісти
краще в Індію, до предків Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 3769
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10.06.2021 09:52 Відповісти
Не вийде Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9400. Звідтам предки їх уже нагнали.
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10.06.2021 11:29 Відповісти
Тогда уж, если быть более точным - на Цейлон!
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10.06.2021 14:04 Відповісти
Як варіант - до мадярів (за все хороше).
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10.06.2021 11:30 Відповісти
- Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать бриллианты из чужого кармана. (с)
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10.06.2021 11:33 Відповісти
Кривавий Пастор-2 Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 2251

Мэр Ривного Александр Третяк
керівник Руху Реформації в Рівненській області
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10.06.2021 15:46 Відповісти
Достаточно принять закон о призыве цыган в армию и их сдует в пять секунд в неизвестном направлении
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10.06.2021 09:49 Відповісти
лучше о призыве на работу
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10.06.2021 09:53 Відповісти
чтобы они работодателя обобрали до нитки?
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10.06.2021 10:25 Відповісти
да какие они работники (
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10.06.2021 11:52 Відповісти
Только принудительно.Цыганве работать образование не позволяет. Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9685
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10.06.2021 10:26 Відповісти
Не можна! Всю зброю здадуть на металобрухт!
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10.06.2021 10:25 Відповісти
они хотели служить в ВСУ, исключительно за гильзы Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 1541
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10.06.2021 15:50 Відповісти
Там женщины
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10.06.2021 10:39 Відповісти
В армію і замість АКМ видити БСЛ( і от утра до забора)
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10.06.2021 12:14 Відповісти
разрешите цыганам собирать цвет-мет перед нашими позициями - они проведут тотальное разминирование Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9256
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10.06.2021 15:48 Відповісти
Тоді вже краще в Румунію)
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Нє, до Угорщини. Що Вам румуни зробили зле? А от мадяр від ватності тре' лікувати. Найкраща тут... циганотерапія: надовго забудуть, як підсирати Україні.
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10.06.2021 11:32 Відповісти
Зара на мера посипляться обвинувачення в нетолерантності та нацизмі.
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10.06.2021 09:50 Відповісти
немцьі їх вигрібають на раз із своїх територій, так що парочку статейок із Європи під рило захисникам зроблять своє діло.
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10.06.2021 09:57 Відповісти
Бред не пишите во Франции Италии их просто грузили как мусор в поезда самолеты и под охраной контролем... полиции вышвыривали из Страны... в Норвегии за 3 недели по требованию граждан вышвырнули 25 тысяч мусульман беженцев которые нагло игнорировали тишину и правила поведения на улицах и общественных местах Норвегии думали с ними будут утю-тю купили им билеты сем и выбросили в Африке...у нас в Одессе покойный мой отец ему было 10-12 лет при оккупации жил так вот немцы и РУМЫНЫ те самые цыган вообще за людей не считали просто убивали у евреев было больше шансов остаться в живых чем у цыган..у цыган нагнали уже после того как Румунию уклали в социалистический лагерь.. это было негласно гетто для всех цыган СССР и Варшавского Дтоговора потом места не хватили заселили в Венгрии а потом уже началось выдавливание в Закарпатье..
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10.06.2021 09:57 Відповісти
До 43-го немцы цыган вообще не трогали.... А как советы начали под видом цыган перебрасывать ДРГ, так и понеслось...
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10.06.2021 10:04 Відповісти
?
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10.06.2021 11:54 Відповісти
Трогали и еще как. У Гитлера было определение паразитирующая нация с которыми не церемонились.
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10.06.2021 12:25 Відповісти
В 1938 году ученые из "Анненербе" сделали Гимлеру доклад, из которого следовало, что самыми чистокровными потомками древних ариев являются именно цыгане. Гимлер пришел в ужас, ученым под страхом смерти велел держать язык за зубами, а "цыганский вопрос" решил в традиционном для нацистов ключе.
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10.06.2021 13:36 Відповісти
Франция как-то пережила вой со стороны некоторых стран Европы - бульдозерами сровняла табора с землей и выслала цыган из страны .....
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10.06.2021 09:58 Відповісти
або нехай беруть їх собі у хату.
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10.06.2021 09:59 Відповісти
Ще не відомо з якої вони країни.
Якщо немає паспорта , тобто і громадянства..
Хто вони такі ??
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10.06.2021 09:51 Відповісти
Як то - хто? Безцінний лохторат!
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10.06.2021 11:36 Відповісти
В индию!! исторические корни ромов - иендия! туда им и дорога..
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10.06.2021 09:53 Відповісти
цікаво, коли знаходять мауглі, то з ним роблять усе вплоть до паспорта. а тут вони не можуть. відбитки пальців, днк ви хоч берете, коли вони до вас попадають?
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10.06.2021 09:54 Відповісти
Они чаще всего продают свои паспорта. Сколько было историй, что на такие паспорта брали кредиты. А что с рома возьмешь.......
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10.06.2021 10:39 Відповісти
кров же вони не замінять.
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10.06.2021 10:42 Відповісти
Краще на донбас до сєпарів, цигани в них всі танки та решту мотлоху в металолом здадуть. Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 4778
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10.06.2021 09:54 Відповісти
В совку в паспортах циган писали "циган кочующий".
новостворену міську варту назвати "ціпаками" і носити ціпи щоб пиз.....и Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 5660

Потрібно згадати забуте старе. Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 8771
Так львівська поліція у ********* розумінні виникла 27 листопада 1785 року, коли цісарським декретом було призначено її першого директора - Даніеля Ґаламу фон Ґітхін. Цим же декретом встановлювався особовий склад поліції, який складався з власне директора, діловода, писаря і чотирьох дільничних наглядачів.
Таким чином, львівська поліція є однією з найстаріших поліцій світу. Наприклад, славнозвісна паризька Сюрте почала діяти у 1810, а всесвітньо-відомий Скотленд-Ярд - щойно у 1829 році. Та й очолювати ці служби не дворяни, як у Львові, а колишні кримінальні злочинці.До впровадження поліції порядок у Львові підтримувала міська сторожа у кількості п'ятнадцяти чоловік, котрих також називали ціпаками. Ними керував начальник міської сторожі, або нічний бургомістр. У нього знаходилися ключі від міських брам і хвірток. Начальника міської сторожі призначав виключно магістрат, і лише перед магістратом ціпаки та нічній бургомістр несли відповідальність за свої дії. З призначенням директора львівської поліції міську сторожу було скасовано, а озброєння - окуті залізом ціпи, здано до музею. Їх тепер можна бачити у музеї «Арсенал». Таким чином, австрійська влада ліквідувала одну з найважливіших ланок міського самоврядування - право самостійно призначати правоохоронців. Але були у такій реорганізації й свої позитиви. Часто міські райці використовували ціпаків у власних цілях. Були приклади самодурства з боку самих ціпаків. Окрім того, міська сторожа діяла виключно у межах міста та приміських сіл, які належали Львову. Таким чином, злочинці або аферисти з інших міст могли спокійно продовжувати свою діяльність у Львові, бо міська сторожа нічого не знала про їх попередні «подвиги». Інакше стало, коли централізована поліційна мережа охопила всю Австро-Угорщину. Циркуляри з описами злочинців (так звані гончі листи) одночасно надходили до всіх дирекцій поліції.
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10.06.2021 09:56 Відповісти
Дивно, але як тільки викидають це біосміття за межі своєї області, відразу ДУЖЕ різко знижується рівень злочинності і наркоманії. Даний науковий феномен уже доведено практичними експериментальними дослідженнями навітт не в одній країні 😄
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10.06.2021 09:57 Відповісти
Звісно. Бо вони варять ширку і кришують наркотрафік на пару з аваковим. А скільки краж. Один опер казав що нацменів всіх якщо не брати до уваги то лишиться 10% злочинів, і ті- чисто хтось когось по п'яні підріже.
Цигани-наркота, крадіжки.
Грузини- грабіжництво, крадіжки в квартирах.
Азера- махінації і шахрацства
Армяни- афери з автівками і кидалово на бабки
Кавказці-рекет, віджим, рейдерство, бандитизм.
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10.06.2021 11:22 Відповісти
Что не так? Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 4780
Ромы пожаловались, что не могут уехать из города, потому что не ходит транспорт.
Мэр хочет бедным, несчастным ромам помочь с транспортом.

"Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривного встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное. Поэтому мэр настроен решительно:

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - добавил Третяк."

Источник: https://censor.net/ru/n3270523
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10.06.2021 09:58 Відповісти
В резервацию их чернобыльскую! Выживут, ещё и поплодятся, радиация роме не помеха.
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10.06.2021 09:58 Відповісти
Ага, а потом ещё мутанты всякие выведутся, которых хрен истребишь 😁
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10.06.2021 14:09 Відповісти
Ромы, в большинстве, - паразитыв и преступники. В Харькове тоже уже местные жители не раз бунтовали. Но бестолку. Цыган крышуют. Они - золотая жила для правоохранителей и местных властей, т.к. черех ромов протекают очень серьезные деньги. Все знают, что они распространяют наркотики. Люди жалуются местным властям, полиции. Без толку. Нигде не работают, бабы попрошайничают и воруют. При этом живут в таких хатынках, как депутаты и ездят на крутых тачках. Бездеятельность местных властей приведет к самосудам. Прольется кровь с обеих сторон. И опять крайним будет народ. Мэр Ривного Третяк о ромах в городе: "Всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье" - Цензор.НЕТ 4511
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10.06.2021 09:59 Відповісти
Львівська поліція - одна з найдавніших в світі
https://photo-lviv.in.ua/lvivska-politsiya-odna-z-najdavnishyh-v-sviti/
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10.06.2021 10:00 Відповісти
Цыгане?
Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 3473
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10.06.2021 10:04 Відповісти
О-о-о... Зараз почнеться: фашисти, гестапівські методи у 21-му столітті, варвари, і т.д. і т.п. Толерастів у нас розвелося...
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10.06.2021 10:06 Відповісти
Мдя... А потом все плачут 18 мая, в день депортации крымских татар...
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10.06.2021 10:07 Відповісти
И жюкова вспоминают, которому для украинцев вагонов не хватило...
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10.06.2021 10:09 Відповісти
Давид Стрембовский, тільки кримських татар радянські окупанти депортували з їхньої рідної землі.
тільки українців російські/радянські окупанти винищували на їхній рідній землі.
роми, перебуваючи на чужій землі, поводяться нахабно, агресивно та бикувато. як на мене різниця очевидна.
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10.06.2021 10:34 Відповісти
Да? Только рашики точно также считали, что это их земля, и точно на таких же основаниях проводили депортацию... Они и сейчас точно так же считают Украину, вместе с Крымом своей землей...
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11.06.2021 20:07 Відповісти
та це ж просто чудово, утотожнювати окупанта на чужій землі та корінне населення на власній.
Давиде, а чия ж це земля - Україна?
ви хочете сказати, що українці, так само як і москалі, претендують на те, що їм не належить?
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11.06.2021 23:26 Відповісти
Емм, а у цих циган є ровенська прописка, як у татар була кримська? Чи вони дійсно із Закарпаття таки приїхали? Ну і ще питання: татари хіба теж заробляли на життя грабунком чи може все-таки вони обробляли свою землю і не кочували??
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10.06.2021 10:12 Відповісти
Прописка и была придумана совком для учета рабов) Вы вообще вкурсе, что жителям села ПАСПОРТА были выданы с 75-го по 80-й год?) О какой прописке в 44-м идет речь?) Так какая ПРОПИСКА была у кр. татар в 44-м?) Где совок им обозначил(в Крыму, а потом в средней азии), там она и была... Ваши стандарты ничем не отличаются.... В чем виновен весь народ, вы всегда обоснуете))) Я уже не раз здесь говорил... У меня друзья и бывшие одноклассники цыгане... У них есть постоянное место жительства и они работают, в том числе и на полях... Их вы тоже выселять будете???
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10.06.2021 17:49 Відповісти
Звичайно, ні... Якщо в них є реєстрація і постійна робота - які питання? А у злодіїв і бомжів національності НЕМАЄ! Я не думаю, що якого-небудь Петю Чорного хтось чіпає через те, що він ром!
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10.06.2021 18:19 Відповісти
Прочтите коменты выше... Там четко расставлен акцент: своя, чужая земля.... И четко расставлен акцент именно по национальному признаку... И заявление мэра Ривного конкретно указывает конкретную нацию...
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11.06.2021 20:12 Відповісти
Ворюжки, мошенники, наркоторговцы, сутенеры, грабители, насильники, убийцы. вот ТОП-7 профессий цыган. Хороший был фильм "Табор уходит в небо" с скрытым смыслом в названии.
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10.06.2021 10:11 Відповісти
ментов, на территории которых (работают) цигане, увольнять по статье. вместе с начальством. и будет порядок. будут думать не за пдд, чтоб бабла стригануть а следить за реальным порядком
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10.06.2021 10:12 Відповісти
Жартуєте? Хто ж тоді забезпечуватиме достойне життя одному гражданіну А-ффак-оффу?
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10.06.2021 11:54 Відповісти
Яка чуйна і толерантна людина цей мер.Замість буцегарні і злиденного існування на милостиню безкоштовні автобуси в рідний табір...Обов'язково дайте канапки й чай на дорогу,щоб стати прикладом для міжнароднмх захисних організацій
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10.06.2021 10:12 Відповісти
у нас больше зла не от цеган, а от еврейской власти, может их лучше выселить на историческую родину?
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10.06.2021 10:15 Відповісти
Никто не запрещает украинцам управлять своим государством, но вначале организуйтесь через общины в громады ,выбирайте людей во власть с украинских общин, а устав можете взять у еврейской общины и доработать его, ПРОШУ К РОЯЛЮ! Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 9135
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10.06.2021 10:25 Відповісти
Так они назад вернутся. С этими точно уже ничего не сделаешь. Как и с украинскими выбарцами, галасавать будут до полного обнищания, а все равно за любимый персонаж из сериала.
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10.06.2021 10:18 Відповісти
Я уже говорил, что против таких общин, которые не желают жить по законам громады и законам государства, нужно украинцам выступать тоже общиной, а не громадой , отношения равных общин не могут приравнять к национализму если малые народы в Украине не желают жить по законам государства Украина и на них реагирует коренная община
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10.06.2021 10:20 Відповісти
В своем хитрожопом шпагате, Саша Третьяк начинает нести пургу. Когда это "бездомность, отсутствие паспорта, регистрации и ПМЖ, освобождали от криминальной ответственности? Саша Третьяк просто боится сказать что полиция никуя не работает, а зачастую сидит на прикормке у тех же ромов. И вместо того чтобы наехать на прогнивших и никуя не делающих полицаев, Саша решил заняться геноцидом. Наши "европейские друзья" безусловно оценят такой поступок. А путинская пропаганда, вообще должна Сашу Третьяка выдвинуть на премию "самый полезный идиот".
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10.06.2021 10:22 Відповісти
в чем ты усмотрел "геноцид"? в очистке города от антисанитарии и преступности?...демагогия - это твое, тут ты силен, а вот в конкурсе дураков выше второго места не подымешься, патамушта...
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10.06.2021 11:18 Відповісти
Читать научись, для начала. Геноцид усмотрю не я, а Европа и РФ. Если ты в этом сомневаешься, то на конкурсе дураков, все призовые места твои.
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10.06.2021 11:21 Відповісти
В топку тварей черножопых
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10.06.2021 10:30 Відповісти
Во, а вот и раша нацисты подтянулись...
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10.06.2021 17:54 Відповісти
принудительно создайте из них 1 цыганскую конную бригаду... дальше посмотрим....
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10.06.2021 10:31 Відповісти
А как же толерантность? Мер Рівного Третяк про ромів у місті: "Всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття" - Цензор.НЕТ 4879
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10.06.2021 11:07 Відповісти
Газенвагены еще выпускают?
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10.06.2021 11:13 Відповісти
эдак, вы и до маланцев доберетесь)))
не позволим)))
свободу цыганскому табору в центре Ровно))
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10.06.2021 11:39 Відповісти
Тогда сразу на прародину в Индию.
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10.06.2021 11:52 Відповісти
Всего навсего СТЕРИАЛИЗОВАТЬ самок. Самцов бросившим своих детей - кастрацию. Проблема пойдет на спад. А так цыгане плодятся, получают бабло. Дети же голодны, холодны, неубуты и неумыты.
А еще вопрос откуда у богатых цыган бабло?
И давно за наркоту пора давать вышку. Зачем эти биоотходы содержать? Расстреливать.
Аналогично кражи - вторая кража - вышка.
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10.06.2021 14:40 Відповісти
Я смотрю тут все нацисты уже отметились)
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10.06.2021 18:03 Відповісти
считаю что в данной ситуации германиия и франция должны не только озаботится, но и жестко возбудиться...и немедленно вывезти ромов в берлин и париж с предоставлением статуса политических беженцев, а затем и гражданства
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10.06.2021 18:07 Відповісти
Вы в своём уме?
Каких ромов депортировать?
Хотите международного скандала с обвинением в геноциде?
Учишь вас, учишь...
Если грубо - то "группу лиц, нарушающих общественный порядок"!
А если тонко "К городской администрации обратилась группа лиц с просьбой помочь им вернутся в места проживания (что затруднено из-за карантина), и администарция решила пойти им на встречу!"
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10.06.2021 18:25 Відповісти
Ну так же не заработаешь балов среди идиотов))) Да и когда есть крайние, то никто не обращает внимание как ты дерьбанишь бюджет)
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11.06.2021 20:16 Відповісти
 
 