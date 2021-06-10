ЄС має проводити більш активну і скоординовану політику стосовно Росії, - Мішель
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Європейський Союз (ЄС) має проводити більш активну і скоординовану політику щодо Росії, але для цього лідери ЄС мають визначитися, чого саме вони чекають від такої політики.
Про це на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми провели стратегічні дебати навколо наших відносин з Росією, і ми одноголосно засудили незаконну, провокативну та руйнівну діяльність Росії… Лідери обмінювалися поглядами та досвідом відносин з Росією без жодних обмежень. Росія створила полосу конфліктів у сусідстві та за його межами. Стикаючись з цим, ми частіше реагували, ніж діяли проактивно. Замість такого реагування, якого ми не хочемо, ми маємо, по-перше, вирішити, чого ми хочемо від Росії. Нам потрібно краще визначити власні стратегічні цілі та кращі шляхи для їхнього досягнення", - сказав Мішель.
Він зауважив, що відпрацювання такої позиції потребує часу та підготовки до якісного обговорення за визначеною методологією, зі зрозумілими цілями та висновками.
"В тому, що стосується методології. Відносини між ЄС і Росією є складними, дуже складними, і стратегічний вибір має починатися із розбудови нашої колективної розвідки. Це забирає час, але, в тривалій перспективі, це береже його. Якщо ми поділяємо спільні цінності, нам простіше ухвалювати колективні рішення. Тоді ми є сильнішими, тому що більш об’єднані", - сказав Мішель.
Він зауважив, що розробка нової стратегії відносин між ЄС і Росією має ґрунтуватися на вже погоджених п’яти принципах, які залишаються актуальними, як завжди:
- імплементація Мінських угод;
- зміцнення відносин із партнерами на сході;
- зміцнення стійкості ЄС;
- вибіркове співробітництво з Росією в інтересах Євросоюзу;
- підтримання контактів між людьми та підтримка громадянського суспільства в Росії.
"Ми продовжимо цю роботу під час нашої наступної зустрічі, на основі доповіді, яку ми запросили від Єврокомісії та високого представника ЄС. Ця доповідь буде містити конкретні варіанти і сценарії", - сказав президент Європейської ради.
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_А, да? Ну это, конечно, всё меняет... ППЦ убожества. Путлер активно действует с напористостью маньяка - а эти ничтожества что? Просто бесконечно трепятся!