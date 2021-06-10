Шмигаль про можливість відмови РФ від транзиту газу через Україну: Ми знову підемо в арбітраж і будемо перемагати

Російський "Газпром" постачає газ у Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність подати позов проти Росії до Стокгольмського арбітражу за відмову від транзиту через країну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За умовами договору, росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. Платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Шмигаль заявив виданню, що у разі невиконання контракту Україна звернеться до арбітражу. Прем'єр-міністр уточнив, що якщо так трапиться, то "ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати".

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