Шмигаль про можливість відмови РФ від транзиту газу через Україну: Ми знову підемо в арбітраж і будемо перемагати
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Російський "Газпром" постачає газ у Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність подати позов проти Росії до Стокгольмського арбітражу за відмову від транзиту через країну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За умовами договору, росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. Платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.
Шмигаль заявив виданню, що у разі невиконання контракту Україна звернеться до арбітражу. Прем'єр-міністр уточнив, що якщо так трапиться, то "ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати".
Топ коментарі
+11 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар10.06.2021 10:19
+6 Oljik
показати весь коментар10.06.2021 10:20
+3 Чайка Київ
показати весь коментар10.06.2021 10:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Як на мене, одна з найбільших наших проблем, щодо різноманітних журналістських розслідувань в тому, що ми увагу звертаємо на розслідування, які нам підсовують противники. А водночас існують проекти журналістських розслідувань, що розповідають справді актуальні речі. Наприклад на каналі «Прямий» є такий проект «Watchdogs. Розслідування», що виходить кожного четверга. І крайній їх випуск справді шикарний.
Що там у нас кажуть про Зеленського? «Він не краде?» «Він простий хлопець з народу?» Ну от реальність така, що цей «простий хлопець» уже обходиться державі дорожче ніж будь-хто з попередників.
По-перше, цей «хлопець з народу» весь час кудись їздить. І знаєте, в мене склалося враження, що офіс президента спеціально організує йому нові й нові мандри, з банальною метою - на цих мандрівках Зеленського заробляє оточення Зеленського. Дивіться самі.
Зеленського весь час треба охороняти. Президент на велосипеді був у кіно для йолопів, які на ці байки повелися. В реальності Зеленського уже возять кортежами яких не було ані в Ющенка, ані в Порошенка. Статті розходу на охорону президента це пісня. Наприклад, шкарпеток для своїх співробітників УДО на рік купує на 800 тис. грн. Ще - на 200 тис. грн. краваток. На балансі УДО перебуває певна кількість службових собак, які за два роки державі обійшлися у 982 тис. грн. При чому 17 тисяч були витрачені (видихніть) на черевики для собак.
Від вересня до кінця 2020 р. УДО на автомобілі спецпризначення витратили 49,6 мільйонів грн. Скільки там коштувало забезпечити ковідні лікарні киснем? Але й це не межа. УДО ще активно дбає про забезпечення своїх працівників житлом. Від серпня по грудень було перелічено 70 мільйонів грн. на пайові внески, при чому всі ці гроші отримала ТОВ «ДБК ПАРТНЕР», яка забезпечувала житлом охоронців Януковича. Що у нас там із забезпеченням житлом інвалідів війни?
І нарешті пункт який мене порвав - УДО закупило на новорічні свята дрова на 37 тис. грн., тобто біля 5-25 вантажівок, залежно від ціни. Лихо в тому, що всі резиденції де відпочивав Зеленський забезпечені централізованим опаленням, тобто дрова там не потрібні як таке. Далі зрозуміло?
До речі про відпочинок президента. Пам'ятаєте цьогорічний відпочинок Зеленського в Буковелі, де він фотографувався з «випадковими лижниками»? Так от на той відпочинок «офіційну делегацію на чолі з президентом України» возила Державіакомпанія «Україна» за скромну цифру - 1,5 мільйони грн. Я ще тоді писав що «випадкові лижники» приїхали в Буковель разом з Зеленським.
Перельоти Зеленського - окрема тема. За два роки Зеленський здійснив сотні перельотів, за що ми з вами заплатили 450 мільйонів грн. Пригадуєте, скільки разів за рік Зеленських ходить у відпустку? Ну от.
І ще. Пригадуєте з якою помпою Зеленський оголосив про передачу літака і вертольота з президентського авіазагону до ЗСУ? Розслабтеся - ніхто нічого не передавав. На кінець травня поточного року, обидва борти перебувають на обліку ДУС. Як кажуть: «Головне прокукурікати, а там хоч не розквітай».
Взагалі якщо брати статті розходів ДУС - голова паморочиться. Наприклад, квіти для офіційних заходів ДУС купує по 2-5 тис грн. за букет, за 10 місяців квіти президента нам з вами обійшлися у 606 тис. грн. А ще серед витрат ДУС - запонки з бурштином за 50 тис. грн., рушники по 7500 грн, парасольки по 11 тис. грн., комплект намисто і сережки за 15 тис. грн., брошка за 2000 грн., жіноча хустка за 26 000 грн… Я сильно переймаюся за Першу Леді - вона стверджує що всі прикраси собі купує сама. То для кого це тоді її благовірний купує жіночі прикраси державним коштом?
Вам не здається що Порошенко з Мальдивами за власний кошт, платникам податків обходився у рази дешевше?
До речі, минулого року ДУС убрався в бюджет в 900 мільйонів грн.. Цього року у них 1 мільярд 300 мільйонів - рекорд в історії України. Розвернися душа!
Про це треба говорити. А не про гидотні наклепи у вигляді версій від Бігуса.
https://youtu.be/u6GZjzvMDeQ
Наобещают с три короба и кинут.
Кому качать не будет спроса
Думать надо не на выборы
А об Украине и хоть немножко о ''хозяевах,,
Кто вас нанимает
Воно вже почало дерева саджати ?
Кловани, блін..