Тотальна заборона реклами алкоголю і нікотину в ЗМІ призведе до скорочення медіаринку на 130 млн дол., але не вплине на споживання, - експерти
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На рівень споживання нікотину й алкоголю заборона, швидше за все, не вплине, однак, сприятиме подальшій тінізації ринків.
Тотальна заборона в Україні реклами нікотину і алкоголю в ЗМІ та інтернеті, передбачена поправками до законопроекту №4212, буде щорічно приносити медіаринку збитки в 130 млн доларів. До такого висновку прийшли учасники круглого столу в УНІАН - представники медіаринку, виробники алкогольних напоїв, медичні експерти та законотворці.
"Втрати індустрії сягнуть 130 млн доларів на рік. В умовах фінансової кризи, викликаної коронавірусом, це загрожує існуванню ЗМІ в цілому", - сказав гендиректор, шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.
Він нагадав, як на початку 2000-х років парламент заборонив пряму рекламу алкоголю і тютюну в ЗМІ, що дуже позначилося на медіа, а особливо - друкованих, які втратили 60% прибутку. Багато з них або закрилися, або змінили форму власності, перейшовши під контроль олігархів.
Народний депутат Микита Потураєв, кажучи про перспективи прийняття цього законопроекту, зазначив, що парламентаріям слід знайти баланс між інтересами медіаринку і інтересами суспільства в частині заборони пропаганди шкідливих звичок, насамперед серед неповнолітніх.
"За кожним рішенням має бути економічне обґрунтування. Я не хочу, щоб мої слова сприймали як адвокацію шкідливих звичок. Я закликаю колег до розуміння. Тому що, з одного боку, ця проблема не може залишитися без регулювання, а з іншого - депутати також повинні піклуватися і про підприємства, в тому числі і медіа. І повинні знайти тут баланс", - зазначив політик.
Учасники дискусії окремо торкнулися питання реклами нових нікотинових виробів - електронних сигарет різного принципу дії, яку також вищезгаданим законопроектом пропонується заборонити.
Торакальний хірург, декан медичного факультету Київського медичного університету Євген Симонець розповів, що його пацієнти-курці вкрай рідко дотримуються рекомендації кинути палити, і в таких обставинах електронні сигарети і системи нагрівання тютюну є певним компромісом.
"Якщо звичайна сигарета - це стовідсоткова шкода, то система нагрівання тютюну виділяє на 90-95% менше шкідливих речовин. Адже проблема не в нікотині, який є таким же альдегідом, як кофеїн, і викликає звичку. Шкідливі продукти горіння, що виділяються в процесі куріння. У великої кількості пацієнтів сильна нікотинова залежність, і я знаю, що вони не кинуть свою звичку, незважаючи на мої переконання. Єдиний варіант у мене - рекомендувати продукт з меншою шкодою", - додав лікар.
Експерт в галузі тютюнового законодавства, керівник Action on Smoking and Health (1997 - 2003) - провідної британської організації у боротьбі з курінням, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс вважає, що повна заборона реклами тютюнових виробів в Україні принесе більше шкоди, ніж користі для здоров'я населення.
"Я вважаю, що правильний підхід, особливо якщо йдеться про рекламу, полягає в підтримці регулювання, пропорційного ризикам. Добре, можна ввести повну заборону на рекламу сигарет і займистих тютюнових виробів, але ви повинні мати більш слабкі обмеження на електронні сигарети та інші менш шкідливі альтернативи, оскільки вони є ефективним інструментом в боротьбі з курінням. Реклама, спрямована на споживачів сигарет, потрібна, щоб змусити їх перейти на вироби зі значно меншим ризиком для їхнього здоров'я", - зазначив Бейтс.
Експерт звертає увагу, що головна проблема пропонованих в Україні законодавчих ініціатив з регулювання тютюну – те, що всі нікотиновмісні вироби розглядаються однаково, хоча вони є різними продуктами.
Він зазначає, що законодавчі ініціативи, засновані на нерозумінні цієї різниці, призведуть до негативних наслідків, оскільки в результаті знищиться конкуренція на ринку нікотину, і курці позбудуться можливості дізнатися про менш шкідливу альтернативу.
За словами Бейтса, необхідно грамотно регулювати ринок інноваційних продуктів, застосовуючи підхід так званого регулювання пропорційно ризику (risk proportional regulation), згідно з яким найшкідливіші продукти повинні стати найменш доступними, і навпаки. Відповідно, курців необхідно інформувати про продукти зі зниженим ризиком, використовуючи дані, підтверджені науковими дослідженнями.
"Останні законодавчі ініціативи фактично позбавляють українців однієї з можливостей кинути курити. Вони містять норми набагато жорсткіші, ніж існуючі сьогодні в ЄС", - зазначив експерт.
Серед таких ініціатив експерти відзначили і порівнювання акцизів на сигарети, і альтернативні продукти. оскільки собівартість виробництва альтернатив значно вище, ніж у класичних сигарет, порівнювання акцизів призведе до значного подорожчання нових продуктів.
"У цьому контексті цікавим є те, що безліч депутатів самі використовують системи для нагрівання тютюну. При цьому, вони зможуть продовжити їх використовувати навіть після подорожчання, в силу своїх заробітків, але для більшості українців засоби заміщення стануть недоступні", - зазначив шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.
Заборона будь-якої згадки про алкоголь в інтернеті теж не дуже корисна, вважають експерти. Як повідомив голова наглядової ради ПрАТ "Укрпиво", в.о. генерального директора одного з найбільших виробників пива "АБІнБев Ефес Україна" Денис Хренов, дослідження показали, що не існує прямої кореляції між наявністю реклами алкогольної продукції в ЗМІ і рівнем її споживання неповнолітніми.
Він нагадав, що пряма реклама алкоголю в медіа, яка створює новий попит, в Україні заборонена вже давно. Крім того, алкогольна індустрія має і власні обмеження щодо реклами продукції. Йдеться в першу чергу про дітей, також про водіїв, про тих, хто через стан здоров'я не може споживати алкоголь.
Однак реклама, спрямована на розподіл попиту, на конкуренцію між видами спиртного, - вона дозволена в світі, оскільки не створює нового попиту.
"Попри світове зростання рекламних бюджетів, споживання алкогольної продукції не росте. В країнах з більш жорсткими обмеженнями реклами немає меншого рівня споживання алкоголю. Зокрема, в Хорватії, Естонії, Литві, Франції, де жорсткі рекламні обмеження, рівень споживання алкоголю високий. Зате в країнах з ліберальним рекламним законодавством - в Бельгії, Нідерландах, Німеччині - рівень споживання алкоголю серед дітей і молоді є низьким. Тому реклама, звичайно, є фактором, що впливає на попит, але на останньому місці. На першому ж - поведінка батьків, оточення, друзі, культурне середовище. Саме це формує ставлення дитини до алкоголю", - сказав Хренов.
Він також додав, що більш ефективним заходом є строгий контроль доступу до алкоголю. Як приклад він навів США, де навіть людині, явно повнолітній на вигляд, ніколи не продадуть алкоголь без пред'явлення ID-картки.
Разом з тим він зазначив, що повна заборона реклами алкоголю призведе до збільшення тіньового ринку як алкоголю, так і його реклами. Він пояснив, що сьогодні в інтернеті вже пропонують купити спиртне за ціною, вчетверо нижче мінімально можливої у легального виробника. У разі ж повної заборони реклами частка тіні зросте суттєво.
"У нас понад 50% ринку міцного алкоголю перебуває в тіні. Якщо ми завтра заборонимо рекламу алкоголю в інтернеті, там не перестануть рекламувати і продавати нелегальний алкоголь за явно зниженими цінами. Тому треба не вигадувати нові заборони, треба просто виконувати існуючі, зокрема щодо контрафактного спиртного", - підкреслив Хренов.
Нагадуємо, 27 квітня 2021 року парламент в першому читанні підтримав проект закону "Про внесення змін до статті 22 закону "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах (№4212). При підготовці до другого читання в законопроект потрапили норми, що пропонують заборонити згадування будь-якої алкогольної або нікотиновмісної продукції в інтернеті, демонстрацію і прокат фільмів, де видно тютюнову продукцію, а також будь-яка співпраця її виробників із засобами масової інформації.
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а с медиорынка и с производителей сигарет и алкоголя не убудет, собаку продавать не прийдётся......
-- Увесь би туди заліз, тільки щоб губи стірчали!
-- А губи навіщо?
-- Бо я ще й курити люблю!"
бігме вам зе-кажу
Незабаром введуть цензуру на критику Зелі.
Часто читаю скарги в твіттері, що акаунти баняться , бо запостили якусь картинку з Люською Арестовичем.
Та і що далеко ходити. Згадаймо бан ютуб каналу Geek Journal, якого домоглись 1+1.
Тварюки продажні. Вони і чорта рекламуватимуть, тільки б гроші платили
Так почему не промычите КАКИЕ медиарынки? Если брать телеканалы - они в большинстве на кипре
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Тоесть мы должны беспокоиться не о здоровье своих детей, своей нации а о гешефте каких-то фирм с другого государства? Так может, зачем стесняться тупо переведем им по 50 млн долларов каждему? Мы же "бАгачИ"
А все эти "ыксперты" продажные .... Каждый из Вас может взглянуть на любую пачку сигарет. Что там нарисовано? Ужасные картинки? НЕТ. Непонятная ерунда. решеточки, колясочки, рентгеновские снимки. Тоесть напчатали любую лабуду кроме снимков о смертельных результатах и последствиях. Вот так и живем в мире иуд, продажных "экспертов", двуликих янусов с треуголками попандопалы.
Могут вместе с экпертами и другими "специалистами" проследовать в пеший эротический поход. так сказать тогеза их....
ПС. Коли ви вже почнете думати головою і перестанете танцювати на тих самих граблях?