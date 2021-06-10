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Тотальна заборона реклами алкоголю і нікотину в ЗМІ призведе до скорочення медіаринку на 130 млн дол., але не вплине на споживання, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Тотальна заборона реклами алкоголю і нікотину в ЗМІ призведе до скорочення медіаринку на 130 млн дол., але не вплине на споживання, - експерти

На рівень споживання нікотину й алкоголю заборона, швидше за все, не вплине, однак, сприятиме подальшій тінізації ринків.

Тотальна заборона в Україні реклами нікотину і алкоголю в ЗМІ та інтернеті, передбачена поправками до законопроекту №4212, буде щорічно приносити медіаринку збитки в 130 млн доларів. До такого висновку прийшли учасники круглого столу в УНІАН - представники медіаринку, виробники алкогольних напоїв, медичні експерти та законотворці.

"Втрати індустрії сягнуть 130 млн доларів на рік. В умовах фінансової кризи, викликаної коронавірусом, це загрожує існуванню ЗМІ в цілому", - сказав гендиректор, шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.

Він нагадав, як на початку 2000-х років парламент заборонив пряму рекламу алкоголю і тютюну в ЗМІ, що дуже позначилося на медіа, а особливо - друкованих, які втратили 60% прибутку. Багато з них або закрилися, або змінили форму власності, перейшовши під контроль олігархів.

Народний депутат Микита Потураєв, кажучи про перспективи прийняття цього законопроекту, зазначив, що парламентаріям слід знайти баланс між інтересами медіаринку і інтересами суспільства в частині заборони пропаганди шкідливих звичок, насамперед серед неповнолітніх.

"За кожним рішенням має бути економічне обґрунтування. Я не хочу, щоб мої слова сприймали як адвокацію шкідливих звичок. Я закликаю колег до розуміння. Тому що, з одного боку, ця проблема не може залишитися без регулювання, а з іншого - депутати також повинні піклуватися і про підприємства, в тому числі і медіа. І повинні знайти тут баланс", - зазначив політик.

Учасники дискусії окремо торкнулися питання реклами нових нікотинових виробів - електронних сигарет різного принципу дії, яку також вищезгаданим законопроектом пропонується заборонити.

Торакальний хірург, декан медичного факультету Київського медичного університету Євген Симонець розповів, що його пацієнти-курці вкрай рідко дотримуються рекомендації кинути палити, і в таких обставинах електронні сигарети і системи нагрівання тютюну є певним компромісом.

"Якщо звичайна сигарета - це стовідсоткова шкода, то система нагрівання тютюну виділяє на 90-95% менше шкідливих речовин. Адже проблема не в нікотині, який є таким же альдегідом, як кофеїн, і викликає звичку. Шкідливі продукти горіння, що виділяються в процесі куріння. У великої кількості пацієнтів сильна нікотинова залежність, і я знаю, що вони не кинуть свою звичку, незважаючи на мої переконання. Єдиний варіант у мене - рекомендувати продукт з меншою шкодою", - додав лікар.

Експерт в галузі тютюнового законодавства, керівник Action on Smoking and Health (1997 - 2003) - провідної британської організації у боротьбі з курінням, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс вважає, що повна заборона реклами тютюнових виробів в Україні принесе більше шкоди, ніж користі для здоров'я населення.

"Я вважаю, що правильний підхід, особливо якщо йдеться про рекламу, полягає в підтримці регулювання, пропорційного ризикам. Добре, можна ввести повну заборону на рекламу сигарет і займистих тютюнових виробів, але ви повинні мати більш слабкі обмеження на електронні сигарети та інші менш шкідливі альтернативи, оскільки вони є ефективним інструментом в боротьбі з курінням. Реклама, спрямована на споживачів сигарет, потрібна, щоб змусити їх перейти на вироби зі значно меншим ризиком для їхнього здоров'я", - зазначив Бейтс.

Експерт звертає увагу, що головна проблема пропонованих в Україні законодавчих ініціатив з регулювання тютюну – те, що всі нікотиновмісні вироби розглядаються однаково, хоча вони є різними продуктами.

Він зазначає, що законодавчі ініціативи, засновані на нерозумінні цієї різниці, призведуть до негативних наслідків, оскільки в результаті знищиться конкуренція на ринку нікотину, і курці позбудуться можливості дізнатися про менш шкідливу альтернативу.

За словами Бейтса, необхідно грамотно регулювати ринок інноваційних продуктів, застосовуючи підхід так званого регулювання пропорційно ризику (risk proportional regulation), згідно з яким найшкідливіші продукти повинні стати найменш доступними, і навпаки. Відповідно, курців необхідно інформувати про продукти зі зниженим ризиком, використовуючи дані, підтверджені науковими дослідженнями.

"Останні законодавчі ініціативи фактично позбавляють українців однієї з можливостей кинути курити. Вони містять норми набагато жорсткіші, ніж існуючі сьогодні в ЄС", - зазначив експерт.

Серед таких ініціатив експерти відзначили і порівнювання акцизів на сигарети, і альтернативні продукти. оскільки собівартість виробництва альтернатив значно вище, ніж у класичних сигарет, порівнювання акцизів призведе до значного подорожчання нових продуктів.

"У цьому контексті цікавим є те, що безліч депутатів самі використовують системи для нагрівання тютюну. При цьому, вони зможуть продовжити їх використовувати навіть після подорожчання, в силу своїх заробітків, але для більшості українців засоби заміщення стануть недоступні", - зазначив шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький.

Заборона будь-якої згадки про алкоголь в інтернеті теж не дуже корисна, вважають експерти. Як повідомив голова наглядової ради ПрАТ "Укрпиво", в.о. генерального директора одного з найбільших виробників пива "АБІнБев Ефес Україна" Денис Хренов, дослідження показали, що не існує прямої кореляції між наявністю реклами алкогольної продукції в ЗМІ і рівнем її споживання неповнолітніми.

Він нагадав, що пряма реклама алкоголю в медіа, яка створює новий попит, в Україні заборонена вже давно. Крім того, алкогольна індустрія має і власні обмеження щодо реклами продукції. Йдеться в першу чергу про дітей, також про водіїв, про тих, хто через стан здоров'я не може споживати алкоголь.

Однак реклама, спрямована на розподіл попиту, на конкуренцію між видами спиртного, - вона дозволена в світі, оскільки не створює нового попиту.

"Попри світове зростання рекламних бюджетів, споживання алкогольної продукції не росте. В країнах з більш жорсткими обмеженнями реклами немає меншого рівня споживання алкоголю. Зокрема, в Хорватії, Естонії, Литві, Франції, де жорсткі рекламні обмеження, рівень споживання алкоголю високий. Зате в країнах з ліберальним рекламним законодавством - в Бельгії, Нідерландах, Німеччині - рівень споживання алкоголю серед дітей і молоді є низьким. Тому реклама, звичайно, є фактором, що впливає на попит, але на останньому місці. На першому ж - поведінка батьків, оточення, друзі, культурне середовище. Саме це формує ставлення дитини до алкоголю", - сказав Хренов.

Він також додав, що більш ефективним заходом є строгий контроль доступу до алкоголю. Як приклад він навів США, де навіть людині, явно повнолітній на вигляд, ніколи не продадуть алкоголь без пред'явлення ID-картки.

Разом з тим він зазначив, що повна заборона реклами алкоголю призведе до збільшення тіньового ринку як алкоголю, так і його реклами. Він пояснив, що сьогодні в інтернеті вже пропонують купити спиртне за ціною, вчетверо нижче мінімально можливої у легального виробника. У разі ж повної заборони реклами частка тіні зросте суттєво.

"У нас понад 50% ринку міцного алкоголю перебуває в тіні. Якщо ми завтра заборонимо рекламу алкоголю в інтернеті, там не перестануть рекламувати і продавати нелегальний алкоголь за явно зниженими цінами. Тому треба не вигадувати нові заборони, треба просто виконувати існуючі, зокрема щодо контрафактного спиртного", - підкреслив Хренов.

Нагадуємо, 27 квітня 2021 року парламент в першому читанні підтримав проект закону "Про внесення змін до статті 22 закону "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах (№4212). При підготовці до другого читання в законопроект потрапили норми, що пропонують заборонити згадування будь-якої алкогольної або нікотиновмісної продукції в інтернеті, демонстрацію і прокат фільмів, де видно тютюнову продукцію, а також будь-яка співпраця її виробників із засобами масової інформації.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Що вони мелять? Алкоголь не можна рекламувати і крапка.
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10.06.2021 10:28
+5
"следует найти баланс между интересами медиарынка и интересами общества" - я так понимаю, что интересы медиарынка не совпадают с интересами общества? Так зачем обществу этот медиарынок?
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10.06.2021 11:11
+5
Нужно чтобы эти эксперты донесли эти свои научные выводы до алкогольных и табачных компаний, которые оплачивают рекламу. Зачем они тратят 130 млн.долл. на рекламу, если эта реклама не влияет потребление т.е. на продажи.
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10.06.2021 12:04
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Тотальный запрет рекламы алкоголя и никотина в СМИ приведет к сокращению медиарынка на 130 млн долл., но не повлияет на потребление, - эксперты - Цензор.НЕТ 3490
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10.06.2021 10:27 Відповісти
нужно запретить пожить лет 5 а потом посмотреть повлияет или нет и не слушать купленных экспертов.....
а с медиорынка и с производителей сигарет и алкоголя не убудет, собаку продавать не прийдётся......
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10.06.2021 10:28 Відповісти
Що вони мелять? Алкоголь не можна рекламувати і крапка.
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10.06.2021 10:28 Відповісти
Діти дуже чутливі до реклами,тому ці срані експерти злочинці..
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10.06.2021 11:07 Відповісти
"...............................................................................
-- Увесь би туди заліз, тільки щоб губи стірчали!
-- А губи навіщо?
-- Бо я ще й курити люблю!"
Тотальный запрет рекламы алкоголя и никотина в СМИ приведет к сокращению медиарынка на 130 млн долл., но не повлияет на потребление, - эксперты - Цензор.НЕТ 967
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10.06.2021 10:29 Відповісти
Цигарка і інтернет, то є зло... здорова і незаганжована нація - то є пріоритет усієї політики держави...
бігме вам зе-кажу Тотальный запрет рекламы алкоголя и никотина в СМИ приведет к сокращению медиарынка на 130 млн долл., но не повлияет на потребление, - эксперты - Цензор.НЕТ 7748
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10.06.2021 10:31 Відповісти
Зелені ідіоти намагаються заборонити ВСЕ.
Незабаром введуть цензуру на критику Зелі.
Часто читаю скарги в твіттері, що акаунти баняться , бо запостили якусь картинку з Люською Арестовичем.
Та і що далеко ходити. Згадаймо бан ютуб каналу Geek Journal, якого домоглись 1+1.
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10.06.2021 10:34 Відповісти
Не путай бот данный запрет с другими. Вданном случае они действуют 100% правильно. Иди - серебряник не отработан.
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10.06.2021 10:46 Відповісти
Тотальный запрет рекламы алкоголя и никотина в СМИ приведет к сокращению медиарынка на 130 млн долл., но не повлияет на потребление, - эксперты - Цензор.НЕТ 4528
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10.06.2021 10:47 Відповісти
Так давайте ще рекламувати героїн, екстазі, це ж все одно не вплине на споживання.
Тварюки продажні. Вони і чорта рекламуватимуть, тільки б гроші платили
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10.06.2021 10:35 Відповісти
Ай-йа йай.
Так почему не промычите КАКИЕ медиарынки? Если брать телеканалы - они в большинстве на кипре
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/33295632/

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37226740/

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/23729809/

Тоесть мы должны беспокоиться не о здоровье своих детей, своей нации а о гешефте каких-то фирм с другого государства? Так может, зачем стесняться тупо переведем им по 50 млн долларов каждему? Мы же "бАгачИ"
А все эти "ыксперты" продажные .... Каждый из Вас может взглянуть на любую пачку сигарет. Что там нарисовано? Ужасные картинки? НЕТ. Непонятная ерунда. решеточки, колясочки, рентгеновские снимки. Тоесть напчатали любую лабуду кроме снимков о смертельных результатах и последствиях. Вот так и живем в мире иуд, продажных "экспертов", двуликих янусов с треуголками попандопалы.
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10.06.2021 10:44 Відповісти
И каким боком какой-то британский "дядя"??? Если вспомнить про гарантии великобритании, то любому с англии нечего раскрывать свою "рот". англия уже "гарантировала".
Могут вместе с экпертами и другими "специалистами" проследовать в пеший эротический поход. так сказать тогеза их....
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10.06.2021 10:49 Відповісти
"эксперты" разбираются в вопросе Ну и пару копеек не помешает заработать, пытаясь протянуть рекламу. Кому ж помешает лишняя копейка?
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10.06.2021 11:01 Відповісти
За то будут уменьшены затраты на рекламу, которые тоже сидят в цене. И возможно будут снижены цены. Тотальна заборона реклами алкоголю і нікотину в ЗМІ призведе до скорочення медіаринку на 130 млн дол., але не вплине на споживання, - експерти - Цензор.НЕТ 7853. И заплачут телеканалы.... Тотальна заборона реклами алкоголю і нікотину в ЗМІ призведе до скорочення медіаринку на 130 млн дол., але не вплине на споживання, - експерти - Цензор.НЕТ 1005
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10.06.2021 11:10 Відповісти
"следует найти баланс между интересами медиарынка и интересами общества" - я так понимаю, что интересы медиарынка не совпадают с интересами общества? Так зачем обществу этот медиарынок?
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10.06.2021 11:11 Відповісти
Забавно, как переполошились никотиновые и этаноловые наркоманы по поводу того, что их зависимость теперь перестанет мелькать по ТВ. Кстати, остались еще те, кто действительно смотрит ТВ? Тотальна заборона реклами алкоголю і нікотину в ЗМІ призведе до скорочення медіаринку на 130 млн дол., але не вплине на споживання, - експерти - Цензор.НЕТ 7388
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10.06.2021 11:27 Відповісти
Два года без шлака вроде 1+1, СТБ, ICTV и т.п. Подключил Мегого и смотрю, что хочу, когда хочу, и без рекламы.
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10.06.2021 11:36 Відповісти
Даже это можно сократить. Мигого не стоит своих денег (как минимум, минус за пережатый контент). Можно получить всё то же самое, но без регулярных платежей.
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10.06.2021 11:48 Відповісти
Та запретить уже продажу этих сигарет и бухла. Ходят воняют сигаретами и перегаром на работе и улице.
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10.06.2021 11:55 Відповісти
Працюй вдома, по вулиці не ходи. Чи, може, все суспільство повинне під тебе підлаштуватись? Не забагато честі?
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10.06.2021 23:59 Відповісти
Нужно чтобы эти эксперты донесли эти свои научные выводы до алкогольных и табачных компаний, которые оплачивают рекламу. Зачем они тратят 130 млн.долл. на рекламу, если эта реклама не влияет потребление т.е. на продажи.
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10.06.2021 12:04 Відповісти
Нужно просто цену повысить раз в 10, и тогда никакая реклама не сработает
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10.06.2021 12:44 Відповісти
Потураев просто отрабатывает интересы Бени у которого куча каналов где крутят эту рекламу.
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10.06.2021 13:04 Відповісти
Потери индустрии говорите? Так чем больше эта индустрия потеряет тоесть чем меньше будут пить и курить Украинцы-тем украина будет сильнее и богачеиз-за того что вырастит производительность труда и уменьшатся дни нетрудоспособности. Торговля алкоголем и табаком-это торговля смертью и никакой пользы от нее государству быть не может. Полный запрет рекламы всех видов наркотиков а так-же азартных игр и тотализатора-вот что нужно для здоровой нации
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10.06.2021 15:52 Відповісти
Один вже забороняв. Навіть виноградники повирубував. І реклами тоді не було. Допомогло?
ПС. Коли ви вже почнете думати головою і перестанете танцювати на тих самих граблях?
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11.06.2021 00:03 Відповісти
 
 