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Правоохоронний комітет ВР оголосив повторний конкурс із призначення представника Ради в комісію з відбору директора БЕБ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Правоохоронний комітет ВР оголосив повторний конкурс із призначення представника Ради в комісію з відбору директора БЕБ

Комітет з питань правоохоронної діяльності оголосив повторний конкурсний відбір представника Верховної Ради в конкурсну комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Згідно із законодавством, кандидатури до конкурсної комісії від Верховної Ради обирають з представників громадських об'єднань, професійних спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та тих, які пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні парламентського комітету, що займається питаннями оподаткування або організації та діяльності правоохоронних органів.

Документи для участі у відборі до конкурсної комісії приймаються до 16:45 25 червня 2021 року.

Закон "Про Бюро економічної безпеки України" передбачає конкурсний порядок призначення директора БЕБ. Керівника БЕБ призначає Кабінет Міністрів за поданням прем'єр-міністра, відповідно до пропозиції комісії з проведення конкурсу.

Також читайте: Рада призначила Рубаненко і Шевченко в комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки

Автор: Наталя Джума
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Какой-то сюр. Зеленые ******** повторно выбирают зеленых ********* чтобы выбрать зеленого ********. У вас же там монобольшинство Правоохранительный комитет ВР объявил повторный конкурс по назначению представителя Рады в комиссию по отбору директора БЭБ - Цензор.НЕТ 7739
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10.06.2021 10:44 Відповісти
Ніякого сюру. Вони хочуть протягти ватно- пліснявого, свого, керованого, контрольованого, а Америка з Європою, не дають. Ось моносвора і мається.
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10.06.2021 11:00 Відповісти
- Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.(с)
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10.06.2021 11:29 Відповісти
Зелёные стоят насмерть за своё!
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10.06.2021 11:31 Відповісти
 
 