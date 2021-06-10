Детальний план території щодо Пущі-Водиці на Мінському масиві не можна ухвалювати. Це розв'яже руки недобросовісному забудовнику, - Богатов

У разі ухвалення Детального плану території щодо Пущі-Водиці на Мінському масиві у забудовника будуть розв'язані руки щодо здійснення договорів, які порушують інтереси громади Києва.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав депутат Київської міської ради Костянтин Богатов перед винесенням на голосування питання Детального плану території щодо території ДП "Пуща-Водиця".

"Детальний план території в Пущі-Водиці ґрунтується на незаконно підписаних інвестдоговорах, у яких інтереси державного підприємства та київської громади дуже порушені. Для ДП у них дуже нечесні умови. Відкрито кримінальні провадження, Фонд держмайна з цим активно бореться. Тому я вважаю, що до повного вирішення питання між ДП "Агрокомбінат Пуща-Водиця", Фондом Держмайна і потенційним забудовником з точки зору інтересу громади, ми не маємо права голосувати за ДПТ. А найбільш правильним рішенням було б розірвати ці інвестдоговори і виставлення цієї ділянки на чесний аукціон, на якому громада і держава отримали б чесну ціну. Стандартна ринкова ставка за договорами спільної діяльності - 15%, у цих договорах - 4%. Тобто держава недоотримує приблизно 10% площ, які мала б отримати. Якщо є вільна земля в місті, то вона має виставлятися на аукціон, а не розподілятися закритими інвестдоговорами, доступ до яких ми навіть не можемо отримати", - зазначив він.

За його словами, якщо ДПТ буде сьогодні ухвалений, то це дасть забудовникові зелене світло реалізовувати договори, які невигідні місту і порушують інтереси громади.

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Богатов уточнив, що "ДП "Пуща-Водиця" підписало з підприємствами столиці понад 10 подібних договорів. На частині ділянок встигли щось побудувати. Але сьогодні йдеться лише про одну – ДПТ "Пуща-Водиця" на Мінському масиві.

"Там голе поле і жодних приватних інвесторів поки немає. Тобто йдеться про голу державну ділянку землі, яку потрібно було б виставити на аукціон і продати. Усі, хто кажуть, що там є будівництво, - маніпулюють", - підсумував депутат.