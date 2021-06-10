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Проєкт "Робимо українське": український льотчик розповів про труднощі виконання фігур вищого пілотажу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Щоб підтримувати організм у тонусі, він постійно тренується на аеродромі під Києвом.

Майстер спорту міжнародного класу з літакового спорту Тимур Фаткуллін в рамках проєкту "Робимо українське", який підготувала група "Метінвест" до свого 15-річчя, розповів про складнощі виконання фігур вищого пілотажу.

Проєкт Робимо українське: український льотчик розповів про труднощі виконання фігур вищого пілотажу 01

Він зазначив, що подібні екстремальні польоти є серйозним стресом для організму, тому пілот повинен бути фізично загартованим.

Під час виконання трюків рівень навантаження на організм і кровоносну систему зростає у вісім разів, мозок відчуває нестачу кисню і навіть чути, як похрускують хребці.

"У цей момент в очах починаються мушки, звук завмирає потихеньку, ти погано бачиш вже, вертикаль може бути не такою чистою в цей момент. Якщо ти прорахувався по лінії швидкості, то перевантаження буде затяжним і великим, і в підсумку ти можеш відключитися. Тому, напевно, називається вищий пілотаж", - сказав він.

Допомагає підтримувати організм в тонусі постійна практика - Тимур чотири дні в тиждень тренується на аеродромі під Києвом. При цьому, він ретельно готується до кожного вильоту і обмірковує кожну фігуру, яку буде відпрацьовувати.

"Ми не вигадуємо їх самі, є каталог Аресті міжнародний, в якому тисячі фігур і їхніх комбінацій. Вони розбиті за сім'ями. У суддів є цей комплекс. Ось все, як намальовано тут, достоту вони повинні побачити вживу. Тобто, це твої ноти. Ти їх і пам'ятаєш напам'ять, але і підглядаєш, щоб не забути щось", - зазначив він.

Такий підхід до справи пояснює, чому відео команди Фаткулліна сьогодні має шалену популярність в усьому світі, а його шоу стало брендом. Більш того, в 2019 році в Чехії на Чемпіонаті світу з вищого пілотажу українська збірна вперше в історії завоювала все золото змагань. Серед чемпіонів був також герой сюжету.

Подивитися повністю випуск "Робимо українське", присвячений Тимуру, можна на сторінці проєкту.

Також у рамках проєкту "Робимо українське" будуть показані історії інших українців, які створюють щось особливе для України, що робить її відомою в усьому світі.

Автор: Анастасія Потіха
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Проект "Робимо українське": украинский летчик рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа - Цензор.НЕТ 8726
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10.06.2021 11:04 Відповісти
Никаких проблем. Делаем так делаем. Вот часть из того, что собираются сделать (план Мааса-Дмитриева):

1. Украина получает договорные гарантии объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в Раде. Одним из пунктов "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Взаимный обмен удерживаемыми лицами.
4. Россия передает под контроль Украины границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
5. Вода в Крым.
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10.06.2021 11:08 Відповісти
Работал несколько дней под Харьковом .Рев реактивных самолетов с 5 утра и до позднего вечера.Сплошная облачность ,грозы.А им нипочем.Как обывателя утомляет ,конечно,но и радует одновременно.Нам бы американские самолёты!!!
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10.06.2021 11:08 Відповісти
Прочитал "Рэмбо украинское" Тоже подходит.
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10.06.2021 11:29 Відповісти
Группа "Метинвест" должна подготовить сериал "Обворовываем Украинцев".
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10.06.2021 11:33 Відповісти
А что в этом украинского. Он даже по-украински не говорит.
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10.06.2021 11:53 Відповісти
Кстати, очень прикольный проект. Лучше, чем большая часть социалки, которую запускает государство.
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10.06.2021 15:43 Відповісти
можно даже отключиться? не знала, что выполнение трюков это такой огромнейший стресс для организма. ну, эти люди, конечно, фанаты, в хорошем смысле слова.
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11.06.2021 00:37 Відповісти
 
 