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Україна планує увійти в опалювальний сезон із запасами не менше 17 млрд куб. м, - Кабмін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна планує увійти в опалювальний сезон із запасами не менше 17 млрд куб. м, - Кабмін

Кабінет міністрів України доручив забезпечити на середину жовтня наявність запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) країни в обсязі не менше 17 млрд куб. м.

Згідно із затвердженим розпорядженням уряду №586-р від 9 червня 2021 року планом заходів із підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років, відповідальними за накопичення запасів призначені ТОВ "Оператор ГТС України", Міністерство енергетики та Міністерство економіки, а також НАК "Нафтогаз України" й АТ "Укртрансгаз" - за згодою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За оперативними даними "Укртрансгазу", на 9 червня 2021 року в ПСГ України накопичено 15,79 млрд куб. м природного газу, а середньодобове закачування в червні становить майже 16,5 млн куб. м за відсутності імпорту, завдяки внутрішньому видобутку.

Отже, навіть поточне червневе середньодобове закачування протягом решти до 15 жовтня 127 днів дасть змогу виконати поставлене урядом завдання із наповнення ПСГ України. Така планка від КМУ не потребуватиме від ОГТСУ і НАК здійснення значних вкладень для імпорту газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала закачування газу в підземні сховища

Раніше голова АТ "Укртрансгаз", виконуючого функції Оператора ПСГ України, Сергій Перелома спрогнозував, що пікове навантаження із закачування у сховища цього року припаде на серпень-вересень.

Як повідомлялося, Україна минулого опалювального сезону використовувала свої підземки в режимі відбору понад півроку - з 20 жовтня 2020 року, увійшовши в опалювальний сезон із забитими майже під зав'язку ПСГ обсягом 28,443 млрд куб. м.

З опалювального сезону 2020/2021 рр. Україна вийшла із запасами 15,291 млрд куб. м (29 квітня), сезону 2019/2020 рр. - 15,784 млрд куб. м (26 березня), сезону 2018/2019 рр. - 8,745 млрд куб. м (4 квітня), сезону 2018/2019 рр. - 7,435 млрд куб. м (8 квітня), сезону 2017/2018 рр. - 8,1 млрд куб. м (22 березня), сезону 2016/2017 рр. - 8,438 млрд куб. м (6 квітня).

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною місткістю 31 млрд куб. м входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Червонопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишівське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопопівське (0,42 млрд куб. м), Вергунське (0,4 млрд куб. м, розташоване на тимчасово окупованій території).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Это всего лишь в 17 раз больше чем обещал посадить деревьев зебоб Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2073
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10.06.2021 11:16
+1
В нас у місті вимкнули гарячу воду. І не обіцяють відновити постачання.
Такого чуда ще не було.
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10.06.2021 11:16
+1
а вот в Нью-Йорке нет горячего водоснабжения,и как то живут люди....и кротов не обогревают за свой счёт.
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10.06.2021 11:23
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В нас у місті вимкнули гарячу воду. І не обіцяють відновити постачання.
Такого чуда ще не було.
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10.06.2021 11:16 Відповісти
а вот в Нью-Йорке нет горячего водоснабжения,и как то живут люди....и кротов не обогревают за свой счёт.
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10.06.2021 11:23 Відповісти
В них все індивідуальне . А в нас немає такої можливості.
І не сперечайтесь.
Це зе-покращення, яке оте чмо зробило українцям.
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10.06.2021 11:28 Відповісти
Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8202 ?

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5739
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10.06.2021 11:24 Відповісти
Все не так запущене, але не зручно.
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10.06.2021 11:29 Відповісти
Это всего лишь в 17 раз больше чем обещал посадить деревьев зебоб Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами не меньше 17 млрд куб. м, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2073
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10.06.2021 11:16 Відповісти
І вийде з такими самими запасами , бо такій ціні ніхто його не буде брати, а воюють за сев поток 2, мудрі рульові
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10.06.2021 11:18 Відповісти
тобі теж п'ятій презідент в кацапські щі насрав?
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10.06.2021 11:44 Відповісти
Нас більше ціна на оплату хвилює
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10.06.2021 11:26 Відповісти
Новость не о чем. От того сколько кто-то закачал газа в Украинские подземные хранилища украинцам этот газ дешевле не будет.
У нас не работают законы рынка . Очередной премьер найдет как объяснить очередное повышение цен.
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10.06.2021 11:33 Відповісти
Мудрый нарид в большей степени интересует цена, а не количество.
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10.06.2021 11:44 Відповісти
когда отключат, будет интересовать количество, по любой цене.
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10.06.2021 12:11 Відповісти
А с какими тарифами вы туда зайти планируете? Кстати, вы их уже их на два поделили? Если да, предлагаю остаток поделить на троих: беня, зеля, фирташ
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10.06.2021 11:49 Відповісти
А почему не больше? ВЫ СУКИ коннчайте это!!!!!!!
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10.06.2021 12:42 Відповісти
 
 