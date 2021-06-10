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Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Український боксер Олександр Усик опублікував фото на залізничних коліях. "Укрзалізниця" просить боксера дотримуватися правил безпеки і не робити подібні фотографії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!" - йдеться в повідомленні.

Боксера закликають більше не порушувати правила і бути прикладом для своїх шанувальників.

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"І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа. І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - підсумували в компанії.

Усик опублікував фото на рейках. Укрзалізниця попросила більше так не робити: Забув про правила поведінки 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Там ума что у усика,что у рельсы-одинаково.
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10.06.2021 11:43
+23
Православие мозг высушило.
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10.06.2021 11:40
+16
Збрив цапську борідку..
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10.06.2021 11:41
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Православие мозг высушило.
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10.06.2021 11:40 Відповісти
а ты какой веры? не нужно так о религии, о вере, православная она или другая. хочешь сказать про Усика, говори про него, про его мозг.......
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10.06.2021 11:45 Відповісти
Усик вступил в группу синий кит в контакте и тиктоке 🤣🤣🤣.
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10.06.2021 11:46 Відповісти
решил Усик покончить с жизнью как Анна Каренина сел на рельсы час ждет два ждет день ждет сутки двое 5 суток ждет плюнул достал мобилу звонит в колл центр УЗХ алле я 5 сутки жду поезда а ему придурок с обоих концов тупик идет велике ремонта дороги через 3 года поезд пустят.. =хотите ждите а хотите ищите рельсы с поездами в ином месте... АНЕКДОТ....
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10.06.2021 11:58 Відповісти
из вагонного туалета на рельсы выпадает говно,издалека и не отличишь что на фото Усик или овно?
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10.06.2021 13:22 Відповісти
из вагонного туалета на рельсы выпадает говно,издалека и не отличишь что на фото Усик или овно?
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10.06.2021 13:22 Відповісти
А сам, веришь в бога или в православие?!
А в православие какого патриархата веришь? Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3890
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10.06.2021 13:13 Відповісти
крещен в упц мп а хожу в пцу, а к чему такие вопроси с подгобом?
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10.06.2021 16:07 Відповісти
Збрив цапську борідку..
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10.06.2021 11:41 Відповісти
Та хіба став розумніший? Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 1450
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10.06.2021 11:55 Відповісти
Там ума что у усика,что у рельсы-одинаково.
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10.06.2021 11:43 Відповісти
Не, ну если по голове бить каждый день!
Православные скрепы тоже мозг выедают.
Так что хорошо еще что, что сел, а не лег поперек!

Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3204
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10.06.2021 13:07 Відповісти
Ще б на вагон заліз та проїхався, щоб дибілкуваті малолітні шанувальники повторили.
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10.06.2021 11:45 Відповісти
проїхатись то херня, краще б узявся руками за струмоведучі частини Усик опубликовал фото на рельсах. "Укрзализныця" попросила больше так не делать: "Забыл о правилах поведения" - Цензор.НЕТ 5309
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10.06.2021 11:49 Відповісти
оно такое сомодовольное и ему пох что малолетние подражатели могут жизни лишится......
главное образ, реклама, тотализатор.....
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10.06.2021 11:45 Відповісти
Да чо они выпристали к мужику? Он просто на релсу присел посрать!!! Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 294
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10.06.2021 11:51 Відповісти
Тому і хвамілія у нього всрУсік.
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10.06.2021 16:02 Відповісти
В якійсь небудь зачуханій Швейцарії, цей Усік наступного дня в поштовій скриньці знайшов би нехілий штраф.
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10.06.2021 11:47 Відповісти
А чому "зачуханій"?
Що за хамство по відношенню до поважної країни?

Зачухана в нас тільки раша-паРаша, азіопська обісРашка. ))
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10.06.2021 12:14 Відповісти
Усика в президенти,чи міністри оборони!.
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10.06.2021 11:50 Відповісти
В "колєктлри"
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10.06.2021 11:56 Відповісти
Анн Каренин, ёпт Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3276
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10.06.2021 11:50 Відповісти
Сидит Усик на рельсе. Подходит Ломаченко и говорит - подвинься, бро!!!
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10.06.2021 11:51 Відповісти
кто-нибудь обьясните боксэру принцип работы туалетов 99% подвижного состава пассажирской железной дороги
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10.06.2021 11:51 Відповісти
Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 1421 Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 78 Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 6597
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10.06.2021 11:57 Відповісти
Не слухай нікого,Саша !
Хай вони горять у пеклі !
А ти -зразу в рай !
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10.06.2021 11:54 Відповісти
Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 4202
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10.06.2021 11:57 Відповісти
🤣👍
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10.06.2021 12:01 Відповісти
Постійні удари по голові можуть зруйнувати мозок, але "скрєпи" НІ!
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10.06.2021 11:55 Відповісти
Мозг и скрепы - замещаемые вещи. Одновременно в голове находиться не могут.
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10.06.2021 11:59 Відповісти
Не можу не погодитись.
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10.06.2021 12:02 Відповісти
Два дебила-это сила Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8541 Продолжайте в том же духе.
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10.06.2021 12:04 Відповісти
Ви в пошуку собі подібних?
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10.06.2021 12:08 Відповісти
Обсыхай молча.
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10.06.2021 12:10 Відповісти
сашОк! Перелогинся - у тебя усик отклеился Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 6873
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10.06.2021 12:11 Відповісти
Вы здесь как опарыши на куче дерьма.
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10.06.2021 12:36 Відповісти
Каждый видит то, что ожидает увидеть. Твои образы живо тебя характеризуют, сашОк Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 3879

Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8455
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10.06.2021 12:46 Відповісти
Та да...ты и усик...как раз и есть эти два дебила...😁
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10.06.2021 12:09 Відповісти
Це, при умові, що мозок це розум, а не якась там "сіра речовина"
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10.06.2021 12:05 Відповісти
Состояние головы кацапа ярко описывает старый советский армейский анекдот, где прапорщик заявляет, что голова болеть не может, потому, что это кость.
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10.06.2021 12:10 Відповісти
Это нормальным людям нельзя переходить дорогу на красный свет...заплывать за буйки и сидеть на рельсах....а таким как усик...зебилам и кацапам можно...даже нужно...
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10.06.2021 11:57 Відповісти
Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8770
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10.06.2021 12:03 Відповісти
переориентировали, походу, кацапы... или закодировали, через задний проход) и сказали, не будешь поддерживать нашу политику - мы всем расскажем)))))
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10.06.2021 17:18 Відповісти
Отличная статья одна из не многих на местном ресурсе.Местные боты брызжут желчью.
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10.06.2021 12:03 Відповісти
офф топ
УЕФА просят сборную Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 «политические» надписи......
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10.06.2021 12:05 Відповісти
А какие там надписи-политические?
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10.06.2021 12:12 Відповісти
Де це Ви прочитали?
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10.06.2021 12:12 Відповісти
Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что форма сборной Украины была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА - беспочвенны. Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки" - Цензор.НЕТ 8997
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10.06.2021 12:13 Відповісти
После тяжелых ударов по голове неадекватное поведение закономерно - удивлятся нечему.
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10.06.2021 12:10 Відповісти
так і про Клічко казали, а в ітозі його ім"ям навіть спецоперації називають
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10.06.2021 12:19 Відповісти
так чехи может прикололись)))
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10.06.2021 17:19 Відповісти
Тут як раз той випадок коли Українці, ті що Українці а не 'какаяразніца' хахли, будуть вболівати за Джошуа.
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10.06.2021 12:11 Відповісти
Забув чемодан на вакзалє?
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10.06.2021 12:15 Відповісти
а чо не на рогах електрички, піджарений? це ж зараз тренд.
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10.06.2021 12:18 Відповісти
Саша Каренин)))
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10.06.2021 12:24 Відповісти
...И тут подходит Петька:
-- Подвинься, Василий Иванович.
(с) старый анекдот
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10.06.2021 12:29 Відповісти
Ничего.Джошик вправит ему его ватные мозги
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10.06.2021 12:31 Відповісти
Как ,это сделал Медведчук Порошенку?
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10.06.2021 20:24 Відповісти
Он совсем забыл о правилах смывания туалета
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10.06.2021 12:38 Відповісти
Наоборот--поддержим и попросим почаще выходить на рельсы слабоумного ватана усика. Задавившему этого ватана машинисту выставлю поляну
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10.06.2021 12:42 Відповісти
какое оно убогое))) туфли под шорты да еще и без носков....кем оно воспитывалось?
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10.06.2021 12:53 Відповісти
Ну, носки как раз и не надо, а вот джинсы - да, не в тему. Под мокасины шорты должны быть из другого материала и другого покроя.
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10.06.2021 14:04 Відповісти
через полчасика ходьбы без носков в обуви на жаре будет такой запах что даже навозные мухи будут падать в обморок). Носки должны быть априори-другое дело что это может быть спорт с укороченным выходом на щиколотку. Но там именно на голу ногу)
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10.06.2021 15:09 Відповісти
этому увальню самое оно переехать жить в Крым! прямо сейчас!!! в любой там город, кроме Севастополя! чтобы хлебнул водички из крана, которой нет.... и всего остального тоже! прокацапский урод! таких надо лишать гражданства Украины! раз и навсегда!!!!!!
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10.06.2021 17:22 Відповісти
Ботюни негодуют
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10.06.2021 20:25 Відповісти
Он же не в наушниках с пивом сидит.
Пусть себе сидит.
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11.06.2021 02:56 Відповісти
Молодец Усик, настоящий чемпион и патриот Украины.
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11.06.2021 05:36 Відповісти
Это потому, что у него вместо головы - жопа
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11.06.2021 17:19 Відповісти
 
 