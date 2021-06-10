Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Український боксер Олександр Усик опублікував фото на залізничних коліях. "Укрзалізниця" просить боксера дотримуватися правил безпеки і не робити подібні фотографії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!" - йдеться в повідомленні.
Боксера закликають більше не порушувати правила і бути прикладом для своїх шанувальників.
"І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа. І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - підсумували в компанії.
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А в православие какого патриархата веришь?
Православные скрепы тоже мозг выедают.
Так что хорошо еще что, что сел, а не лег поперек!
главное образ, реклама, тотализатор.....
Що за хамство по відношенню до поважної країни?
Зачухана в нас тільки раша-паРаша, азіопська обісРашка. ))
Хай вони горять у пеклі !
А ти -зразу в рай !
УЕФА просят сборную Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 «политические» надписи......
-- Подвинься, Василий Иванович.
(с) старый анекдот
Пусть себе сидит.