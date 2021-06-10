У закон про територіальну оборону потрібно закласти запобіжники, щоб не допустити формування містечкових підрозділів, - Разумков. ВIДЕО
Закон про територіальну оборону повинен мати запобіжники, які не допустять утворення містечкових підрозділів.
Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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"Я нормально ставлюся до територіальної оборони. Це може бути ефективним механізмом, але також ми повинні закласти запобіжники, щоб ми не отримали якихось містечкових підрозділів, які будуть діяти не в інтересах української держави", - сказав Разумков.
Він зазначив, що на пленарному засіданні народні депутати розглядатимуть як законопроєкт про територіальну оборону, який рекомендує прийняти профільний комітет, так і альтернативний.
Зазначимо, що Разумков 10-11 червня перебуває з дводенною робочою поїздкою у Львівській області.
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вуйки в камуфляжи нестрижені бігають з автоматами по тренувальній полосі,та ще
молоді люди від них не відстають.Так ось в цієї красивій країні немає регулярній або контрактної армії,зате чоловіки віком від 18 до 55 років раз на рік призиваються на 10
днів на курси теріторіальної оборони.Не всіх одразу а в спеціальні учебки групами.
Скажу вам ганяють іх так що мама не горюй! З 5-ой ранку і до самого вечіра 9-ой.
Тримають зброю вдома і якщо буде " a l`arme!" всі знають що робити.Ніхто не скиглить!
До речи,якщо ви здорові і не маєте хронічних хвороб та будете відповідати вимогам для
служби у "Французському Легіоні" вас приймуть у віці до 55 років!
Боится местечковых формирований и правильно делает.