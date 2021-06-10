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У закон про територіальну оборону потрібно закласти запобіжники, щоб не допустити формування містечкових підрозділів, - Разумков. ВIДЕО

Закон про територіальну оборону повинен мати запобіжники, які не допустять утворення містечкових підрозділів.

Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відео Говорить Великий ЛЬВІВ

"Я нормально ставлюся до територіальної оборони. Це може бути ефективним механізмом, але також ми повинні закласти запобіжники, щоб ми не отримали якихось містечкових підрозділів, які будуть діяти не в інтересах української держави", - сказав Разумков.

Він зазначив, що на пленарному засіданні народні депутати розглядатимуть як законопроєкт про територіальну оборону, який рекомендує прийняти профільний комітет, так і альтернативний.

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Зазначимо, що Разумков 10-11 червня перебуває з дводенною робочою поїздкою у Львівській області.

Автор: 

законопроєкт (3591) оборона (4779) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+8
Огласите весь список тех, кому можно иметь подразделения. Беня, медведчук, аваков…Еще кому можно?
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10.06.2021 12:12
+6
В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков - Цензор.НЕТ 5133
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10.06.2021 12:04
+5
Зеленая команда с удивительным постоянством даже самое доброе начинание может превратить в г*вно...
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10.06.2021 12:07
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В закон о территориальной обороне нужно заложить предохранители, чтобы не допустить формирования местечковых подразделений, - Разумков - Цензор.НЕТ 5133
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10.06.2021 12:04 Відповісти
Якої війни?
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10.06.2021 12:27 Відповісти
ты походу, Владик, учебник "истории СССР" в школе съел!.. до сих пор отрыгиваешь..
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10.06.2021 13:00 Відповісти
Дивився я док.фільм про теріторіальну оборону Швейцарії.Думав що це за старі
вуйки в камуфляжи нестрижені бігають з автоматами по тренувальній полосі,та ще
молоді люди від них не відстають.Так ось в цієї красивій країні немає регулярній або контрактної армії,зате чоловіки віком від 18 до 55 років раз на рік призиваються на 10
днів на курси теріторіальної оборони.Не всіх одразу а в спеціальні учебки групами.
Скажу вам ганяють іх так що мама не горюй! З 5-ой ранку і до самого вечіра 9-ой.
Тримають зброю вдома і якщо буде " a l`arme!" всі знають що робити.Ніхто не скиглить!
До речи,якщо ви здорові і не маєте хронічних хвороб та будете відповідати вимогам для
служби у "Французському Легіоні" вас приймуть у віці до 55 років!
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10.06.2021 14:49 Відповісти
Зеленая команда с удивительным постоянством даже самое доброе начинание может превратить в г*вно...
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10.06.2021 12:07 Відповісти
Немного не в тему. Только что прочел что УЕФА на запрос РФ о форме сборной Украины по футболу приняло " серединное решение" Оставить карту с Крымом, оставить " Слава Украине", но убрать с футболок слоган " Героям слава" Так как вместе с первым слоганом оно имеет политический окрас. С-ки рашисты все таки добились своего ( хоть и частично) ждем что ответит наша федерация.. хотя что тут сказать против УЕФА мы бессильны.
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10.06.2021 12:11 Відповісти
Ну то й шо? Всі нормальні люди знають, шо ГЕРОЯМ СЛАВА! Можна навіть не писати.
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10.06.2021 14:00 Відповісти
Огласите весь список тех, кому можно иметь подразделения. Беня, медведчук, аваков…Еще кому можно?
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10.06.2021 12:12 Відповісти
И этот молодой регионал будет выполнять обязанности Президента и Верховного Главнокомандующего когда зеледент надолго уйдет в отключку от айкосиков?
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10.06.2021 12:18 Відповісти
Кому можно (не будем показывать пальцем), тот и так имеет. Всё остальное, от страха перед народом.
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10.06.2021 12:18 Відповісти
Сцикуни ви.
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10.06.2021 12:20 Відповісти
это еще пархато-ватноголово-ахметовская хитрожопая задрочка, все таки слуги олигархов по своей ничтожности переплюнули ОПГ вити хама!!!
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10.06.2021 12:44 Відповісти
Разумков считает, что он в вопросах ТрО больше разбирается, чем генерал Кривонос? К чему это кваканье???
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10.06.2021 12:55 Відповісти
НЕ та нація здадуть одне одного, або постріляють по позже один одного.
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10.06.2021 12:57 Відповісти
...уже ссышься, пучеглазый?
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10.06.2021 13:18 Відповісти
повторення пройденого !. після Польської катастрофи 20 року та розвалу арміїї, для умиротворення України прибули Молотов із Дзержинським. для того щоб хохли, які були заражені на 80 % дрібнобуржуазністю (за переконанням залізного фелікса) не створювали своїх містечкових військових утворень, перший привіз одну чуваську бригаду, одну башкирську, яка приїхала у своїй національні одежі -сафянових чобітках. стеганних халатах та малахаях та ряд інших волжських племен. Скоро вони себе назвали корпусом Червонного козацтва і так не пішли з України. Чувашська бригада стала Чапаевською дивізією і існувала до 1991 року. А фелікс привіз із собою 300 чекістів з росії, там були такі персони як леплевский,брати медведеви,реденс, і утворив ударну групу по розстрілах в Криму під керівництвом Юхима Євдокимова. Він ввійшов історію КПСС як перший чекіст, який був нагороджений орденом по закритому указу за "діла" в Криму. Він лютував в Україні до 1923 року, а потім перейшов лютувати на Північний Кавказ. а також очолював операцію по боротьбі з містечковими формуваннями у Холодному Яру. Не випадково Разумков через 100 років після подій згадав про містечкові військові формування, видно страшнувато стало від організованності населення. До речі, відомий в "узких" кругах "історик" Д.Табачник категорично був проти возвеличення відомого роману про холодноярську республіку. А він зараз шушукається у мединського в якійсь спілці по написанню нової, "правдивої" історії Росії.
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10.06.2021 15:03 Відповісти
Розумков - это Партия Регионов. Коллаборант сраный! Гнать его с Украины ссаными тряпками на Россию!
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10.06.2021 17:30 Відповісти
Розумков - коллаборант и таких бесов и духу во власти Украины быть не должно!!!
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10.06.2021 17:32 Відповісти
Гнида чекистская с мордой ПалПалыча Знаменского.
Боится местечковых формирований и правильно делает.
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10.06.2021 18:06 Відповісти
 
 