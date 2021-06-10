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Підвищення податків не зробить повітря чистішим, ці гроші потрібно вкладати в екомодернізацію, - еколог

Підвищення податків не зробить повітря чистішим, ці гроші потрібно вкладати в екомодернізацію, - еколог

Підвищення екологічних податків жодним чином не вплине на стан довкілля, якщо ці гроші направлятимуться просто в бюджет.

Залучені кошти потрібно вкладати в модернізацію промисловості. Таку думку висловив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов, коментуючи зміни до Податкового кодексу, які передбачають зростання низки екологічних податків і зборів.

"Якщо збираються податки за вплив на довкілля, то вони мають спрямовуватися на вирішення проблем довкілля. Ми не маємо займатися лікуванням наслідків, а усувати причину. Для цього потрібно проводити екологічну модернізацію нашої промисловості і якимось чином стимулювати цей процес, стимулювати інвестиції в екологічні проєкти і програми", - наголосив експерт. За його словами, ситуація, в якій екоподаток потрібен лише для наповнення бюджету, а не вирішення екологічних проблем, свідчить про те, що влада не здатна ефективно розпоряджатися коштами.

"Якщо податки підвищуються просто для того, щоб заткнути дірки в бюджеті, то це не зовсім питання екології. Це питання державного управління фінансами. Мабуть, ніхто не хоче шукати ефективність всередині себе - боротися з корупцією, неефективним використанням державних коштів і розкраданням. А хоче просто піднімати податки і зараховувати гроші навіть не у спецфонд, а в загальний фонд бюджету", - упевнений Антипов.

Нагадаємо, в Раду подали проєкт змін до Податкового кодексу, який передбачає суттєве підвищення податків і зборів практично з усіх галузей. Низка асоціацій і міжнародних організацій уже виступили з критикою проєкту: на їхню думку, ухвалення подібних документів можливе лише після широкої суспільної дискусії із залученням галузевих експертів і представників бізнесу, в іншому випадку економічна ситуація в Україні значно погіршиться.

Автор: 

податки (3819) екологія (1347)


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Воздух мгновенно станет чище, когда Украины вычистит всю ЗЕленую плесень.
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10.06.2021 12:06 Відповісти
Повышение налогов не сделает воздух чище, эти деньги нужно вкладывать в экомодернизацию, - эколог - Цензор.НЕТ 9303
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10.06.2021 12:14 Відповісти
Как же не повлияет?! Увеличится доходная масса, для распила, это и без Трусковца понятно!
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10.06.2021 12:23 Відповісти
Антіпов людина Ахметова... Що він ще може сказати, дякую Цензору за чергову замовну статтю
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10.06.2021 12:31 Відповісти
Экологическая ситуация в Украине очень критична, и мало того, что удар от Чернобыля пережили, теперь ежедневная травка выбросами с заводов
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10.06.2021 12:40 Відповісти
Тобто нам на карман
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10.06.2021 12:55 Відповісти
Идея этого Антипова не нова: этот налог платят все, а пользуется средствами один Ахметов
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10.06.2021 13:27 Відповісти
Дада. Налог на дороги потерялся в бензине, а строить их берём из ковидного фонда. Возьмём налоги "на трубу" и сможем оплатить проценты по кредитам МВФ, к примеру. Смешная зелёная суета
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11.06.2021 17:27 Відповісти
 
 