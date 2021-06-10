Підвищення податків не зробить повітря чистішим, ці гроші потрібно вкладати в екомодернізацію, - еколог

Підвищення екологічних податків жодним чином не вплине на стан довкілля, якщо ці гроші направлятимуться просто в бюджет.

Залучені кошти потрібно вкладати в модернізацію промисловості. Таку думку висловив гендиректор Центру екології та розвитку нових технологій Владислав Антипов, коментуючи зміни до Податкового кодексу, які передбачають зростання низки екологічних податків і зборів.

"Якщо збираються податки за вплив на довкілля, то вони мають спрямовуватися на вирішення проблем довкілля. Ми не маємо займатися лікуванням наслідків, а усувати причину. Для цього потрібно проводити екологічну модернізацію нашої промисловості і якимось чином стимулювати цей процес, стимулювати інвестиції в екологічні проєкти і програми", - наголосив експерт. За його словами, ситуація, в якій екоподаток потрібен лише для наповнення бюджету, а не вирішення екологічних проблем, свідчить про те, що влада не здатна ефективно розпоряджатися коштами.

"Якщо податки підвищуються просто для того, щоб заткнути дірки в бюджеті, то це не зовсім питання екології. Це питання державного управління фінансами. Мабуть, ніхто не хоче шукати ефективність всередині себе - боротися з корупцією, неефективним використанням державних коштів і розкраданням. А хоче просто піднімати податки і зараховувати гроші навіть не у спецфонд, а в загальний фонд бюджету", - упевнений Антипов.

Нагадаємо, в Раду подали проєкт змін до Податкового кодексу, який передбачає суттєве підвищення податків і зборів практично з усіх галузей. Низка асоціацій і міжнародних організацій уже виступили з критикою проєкту: на їхню думку, ухвалення подібних документів можливе лише після широкої суспільної дискусії із залученням галузевих експертів і представників бізнесу, в іншому випадку економічна ситуація в Україні значно погіршиться.