УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава"
УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку РФС і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Трибуна".
УАФ підтвердила, що УЄФА справді зобов'язав прибрати напис з футболки збірної України.
Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.
Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний.
При цьому другий слоган - "Героям слава" - має бути прибрано з форми, бо в поєднанні з першим він "несе явний політичний сенс".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Насправді , це важливіший матч на чемпіонаті - відстояти свою гідність!
УЕФА рассмотрело протест самостоятельно, не пригласив украинскую сторону, или все таки Украину кто то защищал и аргументировал, что то? Хотелось бы знать подробнее про этот момент. Что мешает Украине подать протест на протест и аргументированно отстоять свою точку зрения?
Выглядит, будто УЕФА просто подкупили. Сначала нет нарушений, затем резко появились и причем без объяснений со стороны УЕФА.
Виття на болотах не стихає ...
До речі, досить об*єктивна (хоча б нейтральна, правда, я відчуваю, що - за нас) стаття від одного з французьких ресурсів
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/euro-2021-quand-lukraine-politise-son-maillot_4636797.html?fbclid=IwAR2DrYXVof4uPqyU2tX86OvayUBuVDYZUTkTzmts0BziWPamdv8lqRtPf5s
Ось посилання на Ґардіан:
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/07/ukraine-new-football-kit-russia-national-team-shirt-annexed-crimea
https://www.facebook.com/# 1 hStSsgmporlnsoreed ·
Збірній Україні пропоную гарну ідею...
Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!
І шоб видно було!!!