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УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава"

УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова

УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку РФС і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Трибуна".

УАФ підтвердила, що УЄФА справді зобов'язав прибрати напис з футболки збірної України.

Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний.

При цьому другий слоган - "Героям слава" - має бути прибрано з форми, бо в поєднанні з першим він "несе явний політичний сенс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакція Росії на нову форму збірної України мене взагалі не цікавить. Я задоволений, - Шевченко

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

збірна з футболу (224) Збірна України (144) УЄФА (151) футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+102
Русня опять бабла подкинула еврошлюхам.
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10.06.2021 12:17
+77
Вопрос в том, что форма изначально официально уже была утверждена УЕФА, решение об этом УЕФА вступило в силу. Все. Но тут Раша подала протест. И УЕФА где много осело прикормышей Кремля поменяло свое решение. И заставляет Украину убрать слоган " Героям слава", значит раньше было можно, а теперь вдруг нельзя. И все потому что Раше агрессору, оккупанту и стране спонсирующей терроризм по всему свету это не понравилось. Как по мне это все таки воспринимается как унижение для Украины. ( и именно потому что изначально уже было принято решение о разрешении, ( форма была прорекламирована в Украине и мире) если бы это сразу запретили было бы совсем другое дело)
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10.06.2021 12:33
+71
Маша Захарова сегодня на радостях выжрет ведро водяры
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10.06.2021 12:17
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шлюхи европейские
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10.06.2021 20:23 Відповісти
Гарний приклад для пояснення змісту поняття ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ...
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10.06.2021 20:37 Відповісти
Єдино правильне рішення для клубів у цій ситуації - послати подалі УЕФА та увійти в Суперлігу!
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10.06.2021 20:40 Відповісти
Не прогинатись у такому принциповому питанні!!!
Насправді , це важливіший матч на чемпіонаті - відстояти свою гідність!
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10.06.2021 20:39 Відповісти
Згоден! Брати участь в чемпіонаті з розтоптаною гідністю - це не поважати свій народ та свою країну!
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10.06.2021 20:44 Відповісти
Бельгия заказала новую форму с надписью "Героем слава!"
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10.06.2021 20:44 Відповісти
Давайте вместе заставим УЕФА изменить своё мнение, размещая лозунг "Слава Украине! Героям слава!" под сообщениями УЕФА в социальных сетях.
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10.06.2021 20:56 Відповісти
если честно я думал шо евротолерасты первым делом уберут карту...прям аж удивился что карту оставили
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10.06.2021 21:03 Відповісти
УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава" - Цензор.НЕТ 9217
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10.06.2021 21:14 Відповісти
ФУ !!! КРЫСЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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10.06.2021 21:46 Відповісти
А "...йло - капут!" - це також має політичний підтекст?
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10.06.2021 21:57 Відповісти
А давайте уберем букру "р", а букву "л" заменим на "г" , некоторым так сложно их произносить.
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10.06.2021 21:57 Відповісти
По идее - эту надпись не видели бы даже те кто пришли б на матчи сб УКраины. (надпись же - на внутренней стороне футболки) А теперь, благодаря правильному пиару заинтерсованной в раскрутке украинских героев стороны : опубликованным жалобам рашфедерации... заявлениям первых х***вых лиц... ...постановлениям УЕФА, растиражированным всеми спортивными изданиями Европы, все будут знать, что украинским героям слава
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10.06.2021 22:49 Відповісти
Продажная дерьмо-организация. Байкотировать и никуда не ехать
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10.06.2021 23:07 Відповісти
УЕФА идиоты .
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10.06.2021 23:23 Відповісти
Пускай тогда москали, уберут название россия а назовутся московией, кем они и являются мрази !
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10.06.2021 23:35 Відповісти
Ну рашисты подали протест. Это понятно.
УЕФА рассмотрело протест самостоятельно, не пригласив украинскую сторону, или все таки Украину кто то защищал и аргументировал, что то? Хотелось бы знать подробнее про этот момент. Что мешает Украине подать протест на протест и аргументированно отстоять свою точку зрения?
Выглядит, будто УЕФА просто подкупили. Сначала нет нарушений, затем резко появились и причем без объяснений со стороны УЕФА.
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10.06.2021 23:39 Відповісти
Без нас. Тому Павелко вилетів з ними поговорити.
Виття на болотах не стихає ...
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11.06.2021 05:37 Відповісти
А если футболисты себе набъют татухи со Степаном Андреевичем - им тоже скажут что "нельзя"..?
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11.06.2021 01:01 Відповісти
УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава" - Цензор.НЕТ 5278
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11.06.2021 02:53 Відповісти
Ставати на коліно перед матчами на підтримку політичного руху BLM це не політика. Слава герою наркоману Джорджу Флойду! А от вшанування реальних героїв то політика, мілітаризм і хвошизм. Дивіться не переплутайте.
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11.06.2021 03:22 Відповісти
Скільки ми вигукували ці гасла на наших заходах з 2014 ... Місцеві питали, що це означає. Перекладали їм і англійською, і французькою. Ніхто ніколи не сказав, що щось не так. У кожної країни, кожного народу є свої герої. Тому нормальні люди сприймають це нормально.
До речі, досить об*єктивна (хоча б нейтральна, правда, я відчуваю, що - за нас) стаття від одного з французьких ресурсів
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/euro-2021-quand-lukraine-politise-son-maillot_4636797.html?fbclid=IwAR2DrYXVof4uPqyU2tX86OvayUBuVDYZUTkTzmts0BziWPamdv8lqRtPf5s

Ось посилання на Ґардіан:
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/07/ukraine-new-football-kit-russia-national-team-shirt-annexed-crimea
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11.06.2021 05:35 Відповісти
Уєфани суперечать самі собі.Національні гімни,що виконуються,є найбільшим політично -історичним чинником.Самі ж не спромоглися замовити нівелюючий політичний вплив гімн УЄФА.
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11.06.2021 07:12 Відповісти
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZUvJe6bfjMoSp_StoHS6OE79x0YdljdFm4y1mSt7MQG6F8ZWtzsL2VqVwv1QoBUm59fvFaoQTFhHQvlsn1dtVjL5QkMVT_UQYlKlClv1TYcjSfNr0l622kQkUHstP9iVfdrxVV8BycT40mVARCyPuMz&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/# 1 hStSsgmporlnsoreed ·

Збірній Україні пропоную гарну ідею...

Заібашить усім ближче до шиї татухи: "Героям слава"!

І шоб видно було!!!
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11.06.2021 07:51 Відповісти
Крым наш, кричало мавзолейное быдло,это и есть нацистский лозунг ГУЛАГовских МУДАКОВ...,собиратели дерьма типа Рюсскаго мира...Паскуды позорные...
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11.06.2021 08:21 Відповісти
На Евро-2012 проходившем в Украине и Польше,Крым был на карте Украины....КРЫСЫ позорные...Смерть вам быдлосам...
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11.06.2021 08:23 Відповісти
Слава Героям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Смерть быдлу мавзолейному....
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11.06.2021 08:24 Відповісти
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