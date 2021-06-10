УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава"

УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку РФС і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Трибуна".

УАФ підтвердила, що УЄФА справді зобов'язав прибрати напис з футболки збірної України.

Карта України на формі не порушує правил, оскільки ООН визнає відповідні кордони держави.

Слоган "Слава Україні" також залишиться на екіпіровці, оскільки сам по собі може розглядатися як неполітичний.

При цьому другий слоган - "Героям слава" - має бути прибрано з форми, бо в поєднанні з першим він "несе явний політичний сенс".

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.