МВС про виділення 800 млн грн з "ковідного фонду": Це перше рішення, в подальшому будуть аналогічні. Торік виділили 4,7 млрд. Усі вони використані законно

9 червня Кабінет Міністрів України виділив Міністерству внутрішніх справ України 800 млн грн з Держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти буде використано для здійснення доплат поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які ризикують здоров`ям, найбільше контактуючи із населенням під час щоденного несення служби у період дії карантину. Також виплати буде здійснено медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19", - пояснили в МВС.

"Це перше рішення у 2021 році. У подальшому Уряд буде приймати аналогічні рішення для підтримки співробітників системи МВС України. Щодня її підрозділи перебувають на передовій боротьби з короновірусом. Так, за весь період епідемії у системі МВС захворіло понад 52 тисячі, а померло від наслідків хвороби 246 осіб. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла на 78 осіб", - додали в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції

"У 2020 році iз Фонду боротьби з COVID-19 для потреб всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС України було видiлено 4 млрд. 708,5 млн. гривень. З метою перевірки правомірності, ефективності та повноти використання цих коштів було проведено перевірку Державної аудиторської служби України. Вона у цілому підтвердила законність використання державних фінансів. Встановлені аудиторами окремі незначі фінансові порушення на 26,5 млн. грн., що становить лише 0,6 % загального обсягу видiлених коштiв, було або усунуто вже під час ревізії, або оскаржено у встановленому законодавством судовому порядку. Окремі висновки було визнано протиправними та скасовано вимоги регіональних відділів Держаудитслужби до установ системи МВС України", - акцентували в МВС.

"Підрозділи Міністерства внутрішніх справ продовжують ефективно виконувати завдання, пов’язані з епідеміологічними заходами в країні, щодня контактують та забезпечують життєдіяльність населення під час карантинних обмежень", - резюмували у відомстві.