УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4971 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
2 010 25

МВС про виділення 800 млн грн з "ковідного фонду": Це перше рішення, в подальшому будуть аналогічні. Торік виділили 4,7 млрд. Усі вони використані законно

МВС про виділення 800 млн грн з

9 червня Кабінет Міністрів України виділив Міністерству внутрішніх справ України 800 млн грн з Держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками".

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає Цензор.НЕТ.

"Кошти буде використано для здійснення доплат поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які ризикують здоров`ям, найбільше контактуючи із населенням під час щоденного несення служби у період дії карантину. Також виплати буде здійснено медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19", - пояснили в МВС.

"Це перше рішення у 2021 році. У подальшому Уряд буде приймати аналогічні рішення для підтримки співробітників системи МВС України. Щодня її підрозділи перебувають на передовій боротьби з короновірусом. Так, за весь період епідемії у системі МВС захворіло понад 52 тисячі, а померло від наслідків хвороби 246 осіб. Лише за минулий тиждень кількість хворих зросла на 78 осіб", - додали в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 800 млн грн з "ковідного фонду" на доплати працівникам структур МВС, понад 670 млн грн із них підуть Нацполіції

"У 2020 році iз Фонду боротьби з COVID-19 для потреб всіх центральних органів виконавчої влади системи МВС України було видiлено 4 млрд. 708,5 млн. гривень. З метою перевірки правомірності, ефективності та повноти використання цих коштів було проведено перевірку Державної аудиторської служби України. Вона у цілому підтвердила законність використання державних фінансів. Встановлені аудиторами окремі незначі фінансові порушення на 26,5 млн. грн., що становить лише 0,6 % загального обсягу видiлених коштiв, було або усунуто вже під час ревізії, або оскаржено у встановленому законодавством судовому порядку. Окремі висновки було визнано протиправними та скасовано вимоги регіональних відділів Держаудитслужби до установ системи МВС України", - акцентували в МВС.

"Підрозділи Міністерства внутрішніх справ продовжують ефективно виконувати завдання, пов’язані з епідеміологічними заходами в країні, щодня контактують та забезпечують життєдіяльність населення під час карантинних обмежень", - резюмували у відомстві.

Автор: 

держбюджет (2390) карантин (18172) МВС (3500) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Так от чому в нас померло від ковіду 100 тисяч осіб.
Бо всі кошти пішли МВД,
показати весь коментар
10.06.2021 12:35
+13
А тоді дивуємося чому мусора за Вовіка так дупу рвуть.
показати весь коментар
10.06.2021 12:36
+11
Задихайтеся, помирайте, головне для Зеленського- кинути зайву кісточку беркутятам Авакова.
показати весь коментар
10.06.2021 12:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так от чому в нас померло від ковіду 100 тисяч осіб.
Бо всі кошти пішли МВД,
показати весь коментар
10.06.2021 12:35 Відповісти
А тоді дивуємося чому мусора за Вовіка так дупу рвуть.
показати весь коментар
10.06.2021 12:36 Відповісти
Бо він їх годує.
показати весь коментар
10.06.2021 12:55 Відповісти
Кормим их мы, платя надоги, а не это чмо Вава.
показати весь коментар
10.06.2021 12:59 Відповісти
Але він розпоряджається податками.
Комусь дасть, а комусь і ні, як армії на передовій.
показати весь коментар
10.06.2021 13:01 Відповісти
Задихайтеся, помирайте, головне для Зеленського- кинути зайву кісточку беркутятам Авакова.
показати весь коментар
10.06.2021 12:35 Відповісти
Новый тип воров в законе - МВД. Только вот вопрос: санкции снбо будут?
показати весь коментар
10.06.2021 12:37 Відповісти
Лучше эти деньги выделите на больных и несчастных, у которых не хватает средств не то что на лечение, а нормальное питание. Накрасть вы еще успеете без всякой Борьбы и прочей ахинеи.
показати весь коментар
10.06.2021 12:37 Відповісти
Мусара важніше з яких 90 % нічого не роблять , чуть баригують.
показати весь коментар
10.06.2021 12:38 Відповісти
Філія ФСБ в Україні відгодовує філію "Росгвардии" в Україні!
показати весь коментар
10.06.2021 12:38 Відповісти
"Установленные аудиторами отдельные незначимые финансовые нарушения на 26,5 млн грн, что составляет мизерные 0,6%" - мизерные 26 500 000 грн. Всего один миллион долларов - сущий пустяк для Рюкзакяна.
показати весь коментар
10.06.2021 12:40 Відповісти
А шо значит из КОВИДНОГО ФОНДА? ****** ...
показати весь коментар
10.06.2021 12:40 Відповісти
Виглядає так, що Вава діє за планом свого запоребрикового хазяїна, в намаганні узурпувати владу. Відбудовує совок.
Підгодовані силовики та преса.
Мда. Наобирали.
показати весь коментар
10.06.2021 12:43 Відповісти
мде... раньше мусорским был только Харьков, а теперь вся країна
показати весь коментар
10.06.2021 12:44 Відповісти
авакова абіжать ніззя і сцикотно! він занадто багато знає
показати весь коментар
10.06.2021 12:45 Відповісти
Очередное позорище в долгой 30-летней истории.Я бы сказал что все 30 лет стыд и позор,но особенно сильно последние годы.
показати весь коментар
10.06.2021 12:50 Відповісти
" Кошти буде використано для здійснення доплат поліцейським, гвардійцям, прикордонникам і рятувальникам, які ризикують здоров`ям "
МВС про виділення 800 млн грн з "ковідного фонду": Це перше рішення, в подальшому будуть аналогічні. Торік виділили 4,7 млрд. Усі вони використані законно - Цензор.НЕТ 3251
показати весь коментар
10.06.2021 12:51 Відповісти
Итого более 5 миллиардов нецелевого использования бюджетных денег. Т е. чистой воды УГОЛОВКА.
показати весь коментар
10.06.2021 12:56 Відповісти
Конечно, "законно". Особенно компенсация 0,6 млн мужу венедиктовой - сами же скоты эти законы и писали, при поддержке быдлоизбирателей.
показати весь коментар
10.06.2021 13:04 Відповісти
"Мы вас имели,имеем,и в дальнейшем будем иметь"
показати весь коментар
10.06.2021 13:06 Відповісти
Ковидный фонд - это здоровская кормушка.
показати весь коментар
10.06.2021 13:09 Відповісти
90% населения страны лечатся от ковида за свой счет, потому что авакову мало бюджета МВД,оно ещё запустило свою лапу в ковидный фонд. Мразь.
показати весь коментар
10.06.2021 16:08 Відповісти
Иногда задаюсь вопросом - кто у нас президент, всенародно избранный Шмаркля или безсменный министр МВД Авакян?
показати весь коментар
10.06.2021 19:40 Відповісти
МВД выделено из Ковидного фонда 5,5 млрд грн, в Нацполиции средний размер доплаты на 1-го врача составил 31922 грн в месяц, средний медперсонал - 29244 грн, младший медперсонал - 20239 грн, другие медработники - 20239 грн. А сколько на те же цели выделено МОЗ и какие среднемесячные доплаты врачам и медсестрам? https://glavcom.ua/ru/news/audit-koronavirusnyh-rashodov-na-mvd-vyyavil-narusheniy-na-265-mln-grn-761372.html
показати весь коментар
11.06.2021 13:38 Відповісти
 
 