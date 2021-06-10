Інтеграція енергосистеми України в ЄС неможлива через борги і політику НКРЕКП, - Енергоспівтовариство ЄС

Енергетичне співтовариство Європейського Союзу не зможе підтвердити сертифікацію оператора системи передачі НЕК "Укренерго" через критичний фінансовий стан самої компанії та галузі загалом.

Про це заявив директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач під час виступу в Києві.

"Укренерго" в процесі сертифікації, регулятор (НКРЕКП. - Прим.) минулого тижня направив нам проміжне рішення. Один з пунктів, який ми маємо перевірити, - це фінансовий стан оператора системи передачі. Як ми можемо ухвалити позитивний висновок сертифікації найзбитковішої компанії - це неможливо, це так не працює. Тому не очікуйте цього", - повідомив глава Енергоспівтовариства. Він наголосив, що сертифікація "Укренерго" - це одна з умов синхронізації ОЕС України з ENTSO-E. Окрему увагу глава Енергоспівтовариства приділив схемам і маніпуляціям на оптовому ринку електроенергії, які загрожують стабільності функціонування системи і ролі в цих схемах НКРЕКП. "Регулятор минулого тижня закрив деякі прогалини в махінаціях на ринку, внісши зміни до "ковідної" постанови. Тобто була реальна можливість для когось маніпулювати. Крім того, є проблема неналежного регулювання балансуючого ринку. В Україні він не функціонує належним чином", - зазначив Копач.

Зауважимо, що саме через сумнівні рішення НКРЕКП щодо роботи балансуючого ринку виникли схеми "торгівлі повітрям", які призвели до рекордного обвалу цін і мільярдних збитків державних підприємств у травні 2021 року. НКРЕКП визнала махінації лише 2 червня, давши можливість трейдерам протягом травня безперешкодно займатися махінаціями.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішла на публічний конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень. Махінації і схеми "торгівлі повітрям" у травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./КВт год., що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями. НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.