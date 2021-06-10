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Інтеграція енергосистеми України в ЄС неможлива через борги і політику НКРЕКП, - Енергоспівтовариство ЄС

Інтеграція енергосистеми України в ЄС неможлива через борги і політику НКРЕКП, - Енергоспівтовариство ЄС

Енергетичне співтовариство Європейського Союзу не зможе підтвердити сертифікацію оператора системи передачі НЕК "Укренерго" через критичний фінансовий стан самої компанії та галузі загалом.

Про це заявив директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач під час виступу в Києві.

"Укренерго" в процесі сертифікації, регулятор (НКРЕКП. - Прим.) минулого тижня направив нам проміжне рішення. Один з пунктів, який ми маємо перевірити, - це фінансовий стан оператора системи передачі. Як ми можемо ухвалити позитивний висновок сертифікації найзбитковішої компанії - це неможливо, це так не працює. Тому не очікуйте цього", - повідомив глава Енергоспівтовариства. Він наголосив, що сертифікація "Укренерго" - це одна з умов синхронізації ОЕС України з ENTSO-E. Окрему увагу глава Енергоспівтовариства приділив схемам і маніпуляціям на оптовому ринку електроенергії, які загрожують стабільності функціонування системи і ролі в цих схемах НКРЕКП. "Регулятор минулого тижня закрив деякі прогалини в махінаціях на ринку, внісши зміни до "ковідної" постанови. Тобто була реальна можливість для когось маніпулювати. Крім того, є проблема неналежного регулювання балансуючого ринку. В Україні він не функціонує належним чином", - зазначив Копач.

Зауважимо, що саме через сумнівні рішення НКРЕКП щодо роботи балансуючого ринку виникли схеми "торгівлі повітрям", які призвели до рекордного обвалу цін і мільярдних збитків державних підприємств у травні 2021 року. НКРЕКП визнала махінації лише 2 червня, давши можливість трейдерам протягом травня безперешкодно займатися махінаціями.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішла на публічний конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень. Махінації і схеми "торгівлі повітрям" у травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./КВт год., що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями. НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.

Автор: 

енергетика (2582) Євросоюз (13358) НКРЕКП (1815)


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Топ коментарі
+19
"победа за победой" у коземанды......
хорошо бы после саммита в Женеве в крепостные не записали......
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10.06.2021 12:44
+15
ну вот...что ни день то...ЗЕдостижения...ну просто оглушительный успех на мировой арене (не цирка)))
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10.06.2021 12:48
+11
УРОДЫ,,,,,,
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10.06.2021 12:44
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"победа за победой" у коземанды......
хорошо бы после саммита в Женеве в крепостные не записали......
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10.06.2021 12:44 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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10.06.2021 12:55 Відповісти
Інтеграція енергосистеми України в ЄС неможлива через борги і політику НКРЕКП, - Енергоспівтовариство ЄС - Цензор.НЕТ 6857
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10.06.2021 12:59 Відповісти
Ты очень странный... Ты думаешь их поставили рулить для побед Украины, что ли?
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10.06.2021 13:01 Відповісти
Правила энергорынка, по которым сейчас торгуют воздухом, вводились при Пете в январе 2019г., как и развод населения оплатить "зеленую энергетику"
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10.06.2021 13:47 Відповісти
Не бреши. набагато раніше. Інша справа, що ніхто відрегулювати не береться.
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10.06.2021 14:06 Відповісти
платежка за электричество вам в руки, учите мат.часть перед тем как писать что-то.
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10.06.2021 14:39 Відповісти
Тада.
При ЗЕ только за последний год эта патежка выросла на 56%.

Учи матчасть перед тем, как писать.
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10.06.2021 21:33 Відповісти
яж пишу тебе, учи мат часть, не при ком выросла платежка, а на основании чего выросла, открываешь законы и смотришь даты при ком, что принималось на основании чего тебе сейчас начисляют в платежке.
с твоей логикой самы лучший президент был Янукович, т.к. после него, уже при Пете - платежка выросла в 400%
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14.06.2021 20:14 Відповісти
значит повысят цены)
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10.06.2021 12:44 Відповісти
УРОДЫ,,,,,,
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10.06.2021 12:44 Відповісти
" Без ілюзій про Зеленського "
https://www.youtube.com/watch?v=WGz91U8LuDw
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10.06.2021 12:46 Відповісти
ну вот...что ни день то...ЗЕдостижения...ну просто оглушительный успех на мировой арене (не цирка)))
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10.06.2021 12:48 Відповісти
И на фоне всей этой жопы, по мнению зебобиков, Украине просто жизненно необходимо построить новый ************** университете! Когда они уже деньгами удавятся!
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10.06.2021 17:27 Відповісти
шо ви ми вже там , а через 3 роки ше далі будемо
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10.06.2021 12:53 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!))
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10.06.2021 12:54 Відповісти
Не хотят дружить с бедными.
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10.06.2021 12:55 Відповісти
Просто локшина в Європі та США не прокатує !!!)))
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10.06.2021 12:58 Відповісти
Не хочуть маратися об лайно.
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10.06.2021 13:00 Відповісти
для аборигенов зажали, даже, стеклянные бусы
виртуальный бисер мечут (вступление в НАТЫ, ЕСЫ потом, когда то, если вы захотите)
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10.06.2021 13:28 Відповісти
а простите за нескромный вопрос... а зачем "интегрироваться" в электросистему ес?
цены на электрику и так как в европпе. кому эта интегрилка спать не дает?
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10.06.2021 12:55 Відповісти
Хочешь в таежный саюс?
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10.06.2021 12:56 Відповісти
У України є два шляхи розвитку-євроінтеграційний чи повернення в "родную говєнь" Московію !!!)))
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10.06.2021 12:57 Відповісти
Почему нужно обязательно во что-то вступать? Может своим умом пора жить, не надеясь на доброго дядю?
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10.06.2021 12:59 Відповісти
Вектор розвитку та вступ до будь-чого це різні речі !!!)))
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10.06.2021 13:00 Відповісти
Конкретно в энергорынок ЕС нам зачем? Там вектор в пользу дико дорогой зелёной энергетики. Оно нам надо сейчас?
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10.06.2021 13:09 Відповісти
Є інший шлях,повернення в родную говєнь Московію!!! Кучма вже впроваджував багатовекторну політику ,отримали олігархію !!!)))
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10.06.2021 13:26 Відповісти
А овоч "внеблоковість". Отримали війну з кацапами.
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10.06.2021 13:30 Відповісти
Неможливо весь час бовтатись, як лайно в ополонці,тре гребти до якогось берега !!!)))
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10.06.2021 13:32 Відповісти
С коррупционерами никто не хочет иметь дело, если на западе репутация дороже денег, то у нас репутация - кто искусней ограбил государство и не сел - тот "профессионал в своем деле". НКРЭКУ - должна в полном составе для начала пойти в отставку, а потом сесть с полной конфискацией имущества.
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10.06.2021 12:57 Відповісти
Даёшь интеграцию в мордор, узеленскага это хорошо получается!
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10.06.2021 13:02 Відповісти
А где и кто видел дурака, который в серьёзное дело берёт того, у кого миллиардные долги за много лет?
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10.06.2021 13:04 Відповісти
За яких "много лет"?
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10.06.2021 13:31 Відповісти
Долги ведь за три месяца не возникают. Год указать не смогу точно. И никто не сможет. И причина долгов конечна разная, начиная от коммунальных, которым запросто 25 лет. И взаимо-расчёты между юр-лицами всех мастей и форм собственности. По красивому и умному это называется финансово-правовой нигилизм или беспредел (поКуизм по народному). Но вот пришло время собирать камни. С такими дело не имеют---и правильно. Мнение моё субъетивно конечно. Не для дисскусий в смысле.
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10.06.2021 17:07 Відповісти
Два роки тому, енергетика була прибуткова.
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10.06.2021 17:31 Відповісти
Спасибо за инфу. Но и монополистом тоже тогда абсолютным была. А это уже иная прибыльность. Особо когда многие отрасли в долгах. Классика жанра олигархической системы в стране любой.
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10.06.2021 17:35 Відповісти
Вальдемар спалює всі містки в Європу і пхає нас до московії, при цьому чеше, що він за ЄС і НАТО. Слова і справи розійшлися, а що йому робити в Європі, як всі його фільми і програми "кварталу" виключно для московитів і малоросів.
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10.06.2021 13:08 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!!Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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10.06.2021 13:30 Відповісти
нарид Украины озабочен проблемами местных хитрозадых мародеро-инвесторов
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10.06.2021 13:21 Відповісти
в Украине правили, правят и в ближайшие лет 25, минимум, будут править олигархи. при таком феодально-олигархическом строе слова "рынок" и "прозрачный" никогда не будут присутствовать ни на микро- ни на макроэкономическом уровнях. а рынок электроэнергии - такое место, где воровать очень легко. нет ни килограммов, ни кубометров, воруй - не хочу.
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10.06.2021 14:29 Відповісти
А шо такоє??? У нас по другому нельзя, где беня коломойский харчеваться будет???

Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн)
https://m.censor.net/ru/news/3203563/************************************************************************?fbclid=IwAR22LkdvcerES1zkL5U93uRPI9aUIW_V92a6X7iM29w3F8IEo_waQdPeCio
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10.06.2021 17:41 Відповісти
Приехали...

Спасибо вам, зебилы.
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10.06.2021 21:31 Відповісти
зеленый борется с олигархами, говорите? Ха-ха-ха... развод для зебилов и мародерство НА ВСЕМ!
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10.06.2021 21:37 Відповісти
 
 