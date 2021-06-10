Митник Щуцький ініціював своє відсторонення від посади на час розслідування корупції на Волинській митниці

Директора департаменту ризиків Державної митної служби України Олександра Щуцького відсторонено від посади на час проведення службового розслідування за фактом корупції на Волинській митниці і заяв у ЗМІ про його можливу причетність до цієї справи.

Про це Шуцький заявив в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Корупція є скрізь. Цього ніхто не заперечує. Але її потрібно викорінювати не тільки на українській митниці. І "вішати" всіх собак на митників – не вирішення проблеми… Але тих митників, хто в межах своєї роботи може вести корупційну діяльність, – це 5, максимум 10% від усієї кількості співробітників. Велика частина з них працює в адміністративних будівлях і не має жодного контакту з вантажами і тим більше з контрабандистами", - зазначив він.

За його словами, приклад з Волинською митницею минулого тижня - наочне тому підтвердження, всі співробітники автоматично отримали клеймо "корупціонерів".

Щуцький при цьому стверджує, що до інциденту із затриманням корупціонера на Волинській митниці він не має жодного стосунку.

"На сьогодні ні ДБР, ні інші правоохоронні органи нічого, крім факту огляду автомобіля цього начальника митного поста і вилучення великої суми грошей – не повідомляли. Тому новини або заяви когось про те, що я там якимось чином фігурую – просто вигадки", - стверджує він.

"Я працював на Волинській митниці в 2016 році. З того часу не маю ніякого відношення до цього регіону. Чому раптом мене вирішили пов'язати з цією історією – можна тільки здогадуватися. По всій видимості, робота нашого аналітична департаменту заважає жити певним "ділкам", які звикли нечесним шляхом "заробляти" на українській митниці… тобто певні структури, пов'язані з контрабандними схемами, яким ми "наступили на горло", намагаються таким чином зробити нас більш поступливими", - додав він.

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Більше того, Щуцький вважає, що ситуацію із затриманням співробітника Волинської митниці могли підлаштувати спеціально.

"Скористалися ситуацією. Мабуть, в їхньому розумінні той факт, що я колись працював на Волині, мав стати певним аргументом у моїй нібито участі в корупційній схемі… Тобто, цілком очевидно, що це маячня і конкретних підтверджень цьому немає і бути не може. Але я розумію, чому це підхоплює преса – ніхто не читає позитивні історії, всіх цікавить тільки негатив. Людям потрібен Джокер, нікому не потрібні супергерої", - заявив він.

"Я розумію, які групи до цього можуть бути причетні", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи був він особисто знайомий з Михайлом Бурдейним, якого підозрюють в участі у схемі на Волинській митниці, Щуцький зазначив: "Я знаю майже всю Волинську митницю, особливо на рівні керівництва, начальників митних постів, старших зміни. Точно так само, як і в Шегенях, Краківці, Раві-Руській, в інших областях. Це моя робота".

"Тому я прийняв рішення, щоб не було жодних спекуляцій навколо цієї історії з Волинською митницею, написати листа на керівника митної служби Павла Рябікіна з проханням провести службове розслідування за цим фактом щодо мене і на час, поки триватиме розгляд, звільнити мене з посади директора департаменту. Рябікін моє прохання підтримав і з 9 червня я тимчасово відсторонений. Я вважаю, що в ситуації, що склалася, - це єдиний спосіб зупинити поширення абсолютно надуманих спекуляцій", - додав він.

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