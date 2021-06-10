УАФ веде переговори з УЄФА, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної, - ЗМІ

Українська асоціація футболу веде переговори з приводу того, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної України, що сьогодні заборонив УЄФА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сайту Tribuna.com повідомило джерело з Асоціації футболу України.

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Раніше стало відомо, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку РФС і зобов'язав прибрати з неї слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

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