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УАФ веде переговори з УЄФА, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної, - ЗМІ

УАФ веде переговори з УЄФА, щоб залишити слоган

Українська асоціація футболу веде переговори з приводу того, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної України, що сьогодні заборонив УЄФА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сайту Tribuna.com повідомило джерело з Асоціації футболу України.

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Раніше стало відомо, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку РФС і зобов'язав прибрати з неї слова "Героям слава".

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

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Автор: 

збірна з футболу (224) Збірна України (144) УЄФА (151)


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Топ коментарі
+18
Придется закрыть эту надпись нашивкой "Путин - *****" Она точно не несет никакого политического подтекста.
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10.06.2021 13:14
+12
При Порохе такого бы не было.
Сидели бы эти сосуны парашные из УЕФА засунув себе языки в свои жопы и молчали.
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10.06.2021 13:16
+12
Считаю что тут нужно делать упор на то что УЕФА утвердило изначальный вариант формы. т.е. решение вступила в силу. И менять его за день до начала чемпионата как то странно и то по заявлению одной страны с темным прошлым и настоящим , и не только в политике но и погрязшей в допинговых скандалах лишенный права на флаг, гимн, форму с определенной символикой и т.д. Чудо просто какое то.
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10.06.2021 13:17
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Та всё просто! Заявить, что всё уже напечатано и теперь надпись застегать нитками точно по буквам, в цвет фона... Толстым слоем, чтоб уж наверняка.
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10.06.2021 13:08 Відповісти
УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ - Цензор.НЕТ 9343
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10.06.2021 13:09 Відповісти
Так все просто заявити шо не будемо виступати і всьо тут , квітка
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10.06.2021 13:09 Відповісти
Ну так, назло запоребрику відморозити собі вуха.
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10.06.2021 13:12 Відповісти
Ненене. Просто надпись нитками задекорировать и всё.
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10.06.2021 13:12 Відповісти
може "крапка"?
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10.06.2021 13:22 Відповісти
Ні квітка , поставити їх шо вони собі думають,
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10.06.2021 13:25 Відповісти
не проканает
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10.06.2021 13:20 Відповісти
Пробовать надо.
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10.06.2021 13:20 Відповісти
Дисквалифицируют и мы кацапам на потеху, вообще пролетим мимо ЧМ. И что дальше?
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10.06.2021 13:22 Відповісти
С его вдруг дисквалифицируют? На это нужны основания.
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10.06.2021 13:26 Відповісти
шо там пробувати діяти потрібно
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10.06.2021 13:28 Відповісти
Попытка - это вообще-то и есть действие в процессе, до момента завершения.
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10.06.2021 13:29 Відповісти
Тупо дисквалифицируют и все! Это по сути коммерческая организация, а не суд с его римским правом
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10.06.2021 13:21 Відповісти
Кому потрібен міждународний конфлікт
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10.06.2021 13:11 Відповісти
кацапам.
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10.06.2021 13:12 Відповісти
Отказаться от участия и на СНБО ввести санкции против УЕФА.
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10.06.2021 13:13 Відповісти
Придется закрыть эту надпись нашивкой "Путин - *****" Она точно не несет никакого политического подтекста.
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10.06.2021 13:14 Відповісти
И вмемсто гимна включить на стадионе.
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10.06.2021 13:16 Відповісти
Это не пройдёт , а вот просто Пуйло написать ... Нехай потом ********* мосфутбола доказывает в УЕФА , шо Пуйло это ***** , а ***** это карлик Пу .
Море удовольствия мы получим слушая как оне сами будут признавать ся в УЕФА , шо мол ***** это карлик ПУ !
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10.06.2021 13:20 Відповісти
вариант, ПТН_ПНХ
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10.06.2021 14:28 Відповісти
При Порохе такого бы не было.
Сидели бы эти сосуны парашные из УЕФА засунув себе языки в свои жопы и молчали.
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10.06.2021 13:16 Відповісти


Т.е. ваш вариант заменить надпись "Героям слава" на "целую обнимаю" ?
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10.06.2021 13:23 Відповісти
не. на "отращиваю уши для лапши".
кстати, неплохой вариант для татухи на лбу. тебе будет к лицу.
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10.06.2021 13:27 Відповісти
Мой вариант,- оставить все, как есть, а разного рода парашников и подпарашников послать на обрезанный ..., ну вы поняли куда.
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10.06.2021 15:31 Відповісти
При нем такого на форме сборной действительно не было.
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10.06.2021 15:27 Відповісти
И это все на, что у вас хватило вашего скудного интелекта? 😏
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10.06.2021 15:33 Відповісти
Считаю что тут нужно делать упор на то что УЕФА утвердило изначальный вариант формы. т.е. решение вступила в силу. И менять его за день до начала чемпионата как то странно и то по заявлению одной страны с темным прошлым и настоящим , и не только в политике но и погрязшей в допинговых скандалах лишенный права на флаг, гимн, форму с определенной символикой и т.д. Чудо просто какое то.
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10.06.2021 13:17 Відповісти
УФФ потребовать от УЕФА запрета использовать на чемпионате Парашей флага пособников нацистов русских дивизий Ваффен СС и пособника гитлеровской Германии Власова
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10.06.2021 13:19 Відповісти
кому не нравиться пусть не смотрят. Не понятно как надпись влияет на результаты матча? Может выразить недовольство по поводу их футболок, пусть докажут что там все правильно написано.
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10.06.2021 13:36 Відповісти
Как вариант, разрешить кацапам на своей форме написать - "путин не ху*ло"
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10.06.2021 13:50 Відповісти
взагалі-то касапську федерацію, як представника країни агресора/окупанта, давно потрібно було перевести як мінімум, в статус "тимчасово призупинене членство в ФІФА". І тоді - жодних питань не виникало б...
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
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10.06.2021 14:15 Відповісти
Надпись Героям слава! была на внутренней стороне воротника где цепляют бирку с размером и которая никому не была видна - ни самим героям, ни кацапам, ни посторонним зрителям. Фоновый шум на пустом месте, чтобы чем- то заполнить ожидание начала Евро.
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10.06.2021 14:23 Відповісти
хто підкаже на яких офіційних сторінках УЄФА буде найефективніше розгорнути аргументовану полеміку англійською про підозри в корумпованості?
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10.06.2021 14:39 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/10/petro-poroshenko-u-soczmerezhah-zaklykav-pidtrymaty-zbirnu-********-i-vitannya-slava-********-geroyam-slava/ Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
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10.06.2021 14:56 Відповісти
А слово "Україна" ще не заборонили? Бо для Московії саме звучання цього слова
якесь не дуже політкоректне.
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11.06.2021 05:14 Відповісти

Бойовий клич личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів які з 18 ст. замаскувалися навіть під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів? «Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під липових але чумусь нібито як слов'ян росіян -русичів. А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство московія - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русичів - українців ще з часів Київської Русі давня назва України їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!-
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11.06.2021 06:54 Відповісти
Хай скажуть спасибі, що не "Смерть ворогам!"
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11.06.2021 07:36 Відповісти
ЕСЛИ ЗАПРЕТЯТ ЗНАЧИТ В УЕФА ЗАСЕЛИ РОССОФАШИСТЫ !!!
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11.06.2021 19:20 Відповісти
 
 