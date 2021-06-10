УАФ веде переговори з УЄФА, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної, - ЗМІ
Українська асоціація футболу веде переговори з приводу того, щоб залишити слоган "Героям слава" на формі збірної України, що сьогодні заборонив УЄФА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сайту Tribuna.com повідомило джерело з Асоціації футболу України.
Раніше стало відомо, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку РФС і зобов'язав прибрати з неї слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Море удовольствия мы получим слушая как оне сами будут признавать ся в УЕФА , шо мол ***** это карлик ПУ !
Сидели бы эти сосуны парашные из УЕФА засунув себе языки в свои жопы и молчали.
Т.е. ваш вариант заменить надпись "Героям слава" на "целую обнимаю" ?
кстати, неплохой вариант для татухи на лбу. тебе будет к лицу.
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
якесь не дуже політкоректне.
Бойовий клич личакових наполовину монголоїдних угро- фінів москалів які з 18 ст. замаскувалися навіть під нібито росіян, клич з яким вони ходили в атаку, був і є «Ура!» А ось звідки пішла ця традиція військової доблесті «Ура!» цих монголоїдних личакових московитів? «Ура!» Походить від тюркського кореня «юр», що означає «жвавий», «рухливий», а також від тюркського дієслова «урман» - що означає «бити». При атаках ординці кричали «В ура!» А монголи, йдучи в атаку, кричали «Ура гша!», Що означає «вперед». А пізніше «Ура!». Також в давнину 13 - 15 століття відбувалися спільні з підвладними москалями - рабами татаро монгольські військові походи, ось тоді монголи і насадили своїм рабам московитам єдиний для них бойовий клич «Ура!» Він i був назавжди запозичений москалями якi з 18 століття підступно замаскувалися під липових але чумусь нібито як слов'ян росіян -русичів. А так як угро-фінське Залісся - Моксель а потім московський улус Золотої Орди i пізніше як личакове князівство московія - орда майже 500 років. в 13 - 18 століттях було колонією монголів, татар і турків ... значить і бойовий клич москалів рабів був такий як і у їх господарів тюркський.
А ось у слов'ян русичів - українців ще з часів Київської Русі давня назва України їх бойовий клич доблесті завжди був і є зараз СЛАВА! Пізніше триразове козацьке СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА! Похідне від слова слав'яни, а ще пізніше СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ось і зараз коли весь український народ піднявся на святу національно визвольну війну вже проти ******** кремлівських фашистiв- загарбників, цієї кацапської нечисті, і він не забуває святі традиції своїх славних предків України - Русі.
.СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА! СЛАВА НАЦІЇ!-