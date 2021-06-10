Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%, - Держстат

Порівняно з травнем минулого року ціни виробників промислової продукції зросли на 33,1%. У межах України ціни зросли на 25,4%, а за межами - на 65,9%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

Так, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, а в межах України - на 21%, і на 61,7% за межами України.

Зазначається, що найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%, всередині України - на 68%.

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