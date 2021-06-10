УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5127 відвідувачів онлайн
Новини
2 270 34

Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%, - Держстат

Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%, - Держстат

Порівняно з травнем минулого року ціни виробників промислової продукції зросли на 33,1%. У межах України ціни зросли на 25,4%, а за межами - на 65,9%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Держстату.

Так, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 30,1%, а в межах України - на 21%, і на 61,7% за межами України.

Зазначається, що найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 61,6%, всередині України - на 68%.

Також читайте: Середня зарплата в Україні за рік зросла на 30% і становить 13,5 тис. грн, - Держстат

Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%, - Держстат 01

Автор: 

продукти (1134) ціни (3917) Держстат (1605)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4802
показати весь коментар
10.06.2021 13:26
+14
АМКУ сейчас под контролем у настоящего барыги.

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
10.06.2021 13:29
+13
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9507
показати весь коментар
10.06.2021 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не може бути, жити стало краще веселіше.
показати весь коментар
10.06.2021 13:21 Відповісти
Когда дебилов предупреждали, что тупое повышение налогов, тарифов и минималки в период жесточайшего кризиса в экономике приведет именно к этому, они слушать не хотели.
показати весь коментар
10.06.2021 13:34 Відповісти
МИ на правильному шляху ше 3 рочки і Норвегія курить.
показати весь коментар
10.06.2021 13:36 Відповісти
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 6422
показати весь коментар
10.06.2021 13:22 Відповісти
ЭТО СГОВОР И ГЕНОЦИД ,ВСЕ ВИНОВНЫХ НА НАРЫ НА ПОЖИЗНЕННОЕ !!!
показати весь коментар
10.06.2021 13:24 Відповісти
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 4802
показати весь коментар
10.06.2021 13:26 Відповісти
Это ДА ,помню при Барыге ,раза в три цены выросли на всё ,а тарифы раз в 8-10 ,поэтому 30% можно считает нехилым результатом ..
показати весь коментар
10.06.2021 13:34 Відповісти
Ага, только в какой реальности?

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5458
показати весь коментар
10.06.2021 13:38 Відповісти
И это данные только по февраль, можем пересчитать по июнь и еще больше "повеселиться". Так?
показати весь коментар
10.06.2021 13:43 Відповісти
Та эти данные можно только на стене в общественном сортире рисовать и в них не хватает самой малости ,тарифов на газ ,отопление ,воду ,квартплату ,телефон но их лучше в сортире не рисовать ,бо человек зайдёт пописать а увидев их заодно и покакает ..
показати весь коментар
10.06.2021 14:09 Відповісти
Ну, судя по твоему поносу, ты увидел новые тарифы от бубочки С облгченьицем !
показати весь коментар
10.06.2021 14:22 Відповісти
Сама найкраща оцінка діяльності зе-прахвесіоналов. Аграрна країна і шо?
показати весь коментар
10.06.2021 13:49 Відповісти
Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 9507
показати весь коментар
10.06.2021 13:24 Відповісти
Это прямо праздник какой-то. Вот так наголасовали недоумки

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1333
показати весь коментар
10.06.2021 13:24 Відповісти
На 30 відсотків ?!! В півтора раза - як мінімум! Квитки на електричку в два рази ! Тишком-нишком дожимають останні соки. Отримайте, зелені, повелись на брехунів-популістів...
показати весь коментар
10.06.2021 13:24 Відповісти
а что АМКУ ауууу?.......
показати весь коментар
10.06.2021 13:24 Відповісти
АМКУ сейчас под контролем у настоящего барыги.

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8647
показати весь коментар
10.06.2021 13:29 Відповісти
А куда им деваться--ведь печатание "пустых" купюр повысилось тоже...))
показати весь коментар
10.06.2021 13:25 Відповісти
Рефинанс через банки ради ОВГЗ. Точ-в-точ как и у Яныка в 2012-2013 годах. Полная калька.
показати весь коментар
10.06.2021 13:31 Відповісти
ну шо зебобики . это опять происки Пороха ?

ну да скупил всю клубнику . половину отвез военным а на остальную поднял цену
показати весь коментар
10.06.2021 13:25 Відповісти
По іншому до баранів не дійде
показати весь коментар
10.06.2021 13:36 Відповісти
Характерным признаком дебилизма есть то, что поциент не видит связи между причиной и следствием. Если поднять МРОТ и пенсии за счет увеличения поборов с производителей то ясен пень, цены поднимуться. Так можно делать неоднократно, запиливая в промежутках между первои второй фазами зачотные видосики. Так и жывем.
показати весь коментар
10.06.2021 13:53 Відповісти
А як таквиходить що ціни в Україні майже як у Британії на продукти а іноді й вищі а з/п на багато меньша, дуже на багато? Й постіно ниють що грошей "немає" ті хто з/п людям має плотить.
показати весь коментар
10.06.2021 14:12 Відповісти
Хуже не будет 🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.06.2021 14:17 Відповісти
это мы и без госстата знаем... прочувствовали...
показати весь коментар
10.06.2021 14:27 Відповісти
Подсолнечное масло "Щедрий дар" вчера в АТБ стоит 61 гривна за 850 грам...
показати весь коментар
10.06.2021 14:39 Відповісти
Сахарные заводы контролирует ... Зе?
показати весь коментар
10.06.2021 14:59 Відповісти
Рост МРОТ и рост налогов контролирует Зе. Остальное уже следствие.
показати весь коментар
10.06.2021 15:22 Відповісти
Навіть цікаво, яким боком цукрові до олії?
показати весь коментар
10.06.2021 15:50 Відповісти
"больше всего выросли цены в производстве сахара" Источник: https://censor.net/ru/n3270585
показати весь коментар
10.06.2021 17:13 Відповісти
Он таких дебилов как ты контролирует!
показати весь коментар
10.06.2021 22:00 Відповісти
В магазинчике рафинированное подсолнечное масло из Польши - 50 грн за 1 л. Украинское по такой цене в супермаркетах еще найти нужно, и то это бутыль 0,85 или 0,78 л, то есть по факту - дороже. И это не правительство, это торгаши такие накрутки делают. Украина - в мировых лидерах по экспорту подсолнечного масла, значит продает за кордон гораздо дешевле, чем на нашем местном рынке.
показати весь коментар
10.06.2021 15:25 Відповісти
По олії трохи не так, там контракти підписані з фіксованою ціною, восени все буде рівномірно дорого, фермери перекинулись з соняшника на ріпак і сою.
показати весь коментар
10.06.2021 15:47 Відповісти
Я радий за "мудрий нАрід". Хай щастить!
показати весь коментар
10.06.2021 15:39 Відповісти
 
 