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Голова УАВЕ про підвищення акцизу для зелених електростанцій: Дуже незрозуміла дія з боку Кабміну

Голова УАВЕ про підвищення акцизу для зелених електростанцій: Дуже незрозуміла дія з боку Кабміну

На сьогоднішній день Меморандум, підписаний двома асоціаціями в сфері відновлюваної енергетики, не виконується з боку уряду (особливо в частині по погашення боргів перед енергопідприємствами), а головною його метою було те, що для виробників е/е з відновлюваних джерел не будуть погіршуватися умови для ведення бізнесу. Але відбувається фактично зворотне.

Про це на пресконференції в Києві заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Олександр Козакевич, коментуючи внесення урядом до Верховної Ради України законопроекту, який пропонує скасувати пільгу у вигляді звільнення від акцизного збору в розмірі 3,2% для виробників зеленої енергетики.

"Мало того, що майже відразу після підписання Меморандуму помінялися умови на ринку в частині відповідальності за небаланси... Зараз в рази більше платять виробники ВДЕ за небаланси "Гарантованого покупця", за які вони не можуть нести відповідальності... Це ще півбіди. А основною проблемою зараз, і якимось ударом блискавки, став законопроект №5600 стосовно змін до Податкового кодексу, а саме по введенню акцизного податку для виробників з ВДЕ. Однак у всьому світі, в Європі, в Америці, Канаді зеленій енергетиці дають субсидію, щоб вона вибудовувалася швидшими темпами і відбувався перехід на чисті поновлювані джерела. У нас же виходить так, що, з одного боку, Кабмін, президент України, представники парламенту від правлячої партії кажуть, що, так, нам потрібна зелена енергетика, треба її розвивати і ми будемо її розвивати, всіляко допомагаючи... Але, мовляв, давайте ви ще акциз заплатите", - зазначив Козакевич.

При цьому, на його думку, якщо порівнювати з деякими іншими товарами, якщо держава підвищує акциз, наприклад, на тютюн або спиртні напої, то це робиться, щоб не завдавати збитку здоров'ю громадян. Тобто, якщо вводять акциз на спирт, значить він буде дорожче, і його будуть менше вживати. Теж саме відноситься і до тютюнових виробів.

"Так виходить, що, вводячи акциз на ВДЕ, зелену енергетику повинні менше споживати ?! Виходить, що нам в країні не потрібні ВДЕ? Не кажучи вже про те, що всі чекають зниження тарифів і цін, щоб підвищувалася наша конкурентоспроможність і т.д ... Дуже незрозуміла дія з боку Кабміну", - додав керівник УАВЕ.

Він також нагадав, що рік тому УАВЕ, ймовірно, розуміючи, до чого призведуть домовленості виробників зеленої енергетики з Кабміном, очолювана ним асоціація публічно підтримала Меморандум, однак не підписала його. Таким чином, найпесимістичніші очікування почали збуватися, і КМУ не виконує своїх зобов'язань.

Крім того, Козакевич нагадав, що, повіривши уряду і підписавши Меморандум, пішовши на великі поступки, виробники е/е з ВДЕ (серед яких є зарубіжні інвестори) не судилося з Україною в міжнародних арбітражах та українських судах.

Зараз же, як метафорично зазначив глава УАВЕ, якщо рік тому Кабмін був схожий на лебедя з відомої байки, який нібито готовий був потягнути вгору зелену генерацію в Україні, сьогодні нагадує рака, який тягне назад всю вітчизняну сферу альтернативної енергетики.

Автор: 

акциз (437) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+3
3,2% так мало?? ну хотябы 32%... зеленую энергетику на общие правила покупки э\э, по тарифу угольной и газовой генерации... а не по космическим ценам в 19 евроцентов(6 гривен).... посчитайте сколько мы доплачиваем этим мошенникам из собственного кармана? из за них хотят поднять цены для населения в 2 раза. и нах. нам нужна такая зеленая энергетика вообще??? и с теми "инвесторами"...
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10.06.2021 13:36
+2
Более непонятное действие - закупать товар или услугу по разной цене в зависимости от способа их производства!
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10.06.2021 13:30
+1
Все там понятно , задушить.
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10.06.2021 13:24
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Все там понятно , задушить.
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10.06.2021 13:24 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває!!! Мета ,позбавити Україну інвесторів, ласкаво просимо в "родную говєнь" Московію !!!))
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10.06.2021 13:42 Відповісти
Более непонятное действие - закупать товар или услугу по разной цене в зависимости от способа их производства!
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10.06.2021 13:30 Відповісти
3,2% так мало?? ну хотябы 32%... зеленую энергетику на общие правила покупки э\э, по тарифу угольной и газовой генерации... а не по космическим ценам в 19 евроцентов(6 гривен).... посчитайте сколько мы доплачиваем этим мошенникам из собственного кармана? из за них хотят поднять цены для населения в 2 раза. и нах. нам нужна такая зеленая энергетика вообще??? и с теми "инвесторами"...
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10.06.2021 13:36 Відповісти
ну и спрашивайте с тех с кем подписывали меморандум...
(может прежде чем подписывать на их морды и полномочия надо было посмотреть? )))
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10.06.2021 13:37 Відповісти
Такие наивные люди! С кацапскими бандитами у власти хотят чесных условий.Легче найти единорога в природе,чем чесного человека среди имбицилов из Зе цирка,которые по своей природе обычные кацапы.
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10.06.2021 13:39 Відповісти
Навпаки, дія дуже розумна і цілком зрозуміла. Коли Потрох протягнув законом ненормальний, шокуючий тариф на "зелену енергію" через Раду на користь себе і Ахмєта, найбільших власників катастрофічно збиткових "сонячних електростанцій", він законодавчо забезпечив грабунок бюджету на роки вперед. відмінити цей закон дуже важко, бо там ще й іноземні "інвестори"-спекулянти присмоктались. Але на кожну хитрість є своя протидія, якщо тариф змінити не можна, то можна знизити втрати бюджету за рахунок підвищення акцизів - ЗАКОННО!
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10.06.2021 13:55 Відповісти
За однаковий товар однакова ціна. Рекомендую зеленим "інвесторам" об'явити страйк, щоб ми всі відчули як нам без них важко.
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10.06.2021 14:53 Відповісти
А ничего что эту зеленую .... тулят где попало и как попало. Это ТУПО способ "отбить бабло за 3 года".
И нигде ТАКИХ цен как у нас нет.
Сравните минимальную зарплату и цену за 1 квт. Цена на квт в эвро. а разница зарпалт?
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10.06.2021 15:03 Відповісти
нехай оці "производители э/э из ВИЭ" зі своїми цінами продають свій продукт за кордон. а в нашій країні для населення буде достатньо атомної енергетики...
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10.06.2021 15:31 Відповісти
Тут всё как раз предельно просто и понятно, КМУ нечем отдавать долги "зелёным", вот и изобретают велосипед с квадратными колёсами.
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10.06.2021 15:59 Відповісти
Зеленая энергетика первоначально планировалась
для собственного потребления - излишки в сеть
Получилось зеленую в сеть нам по 6 грн
А себе атомную 0,60 грн
Рынок /молча кушаем /
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10.06.2021 16:24 Відповісти
 
 