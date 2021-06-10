Голова УАВЕ про підвищення акцизу для зелених електростанцій: Дуже незрозуміла дія з боку Кабміну

На сьогоднішній день Меморандум, підписаний двома асоціаціями в сфері відновлюваної енергетики, не виконується з боку уряду (особливо в частині по погашення боргів перед енергопідприємствами), а головною його метою було те, що для виробників е/е з відновлюваних джерел не будуть погіршуватися умови для ведення бізнесу. Але відбувається фактично зворотне.

Про це на пресконференції в Києві заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Олександр Козакевич, коментуючи внесення урядом до Верховної Ради України законопроекту, який пропонує скасувати пільгу у вигляді звільнення від акцизного збору в розмірі 3,2% для виробників зеленої енергетики.

"Мало того, що майже відразу після підписання Меморандуму помінялися умови на ринку в частині відповідальності за небаланси... Зараз в рази більше платять виробники ВДЕ за небаланси "Гарантованого покупця", за які вони не можуть нести відповідальності... Це ще півбіди. А основною проблемою зараз, і якимось ударом блискавки, став законопроект №5600 стосовно змін до Податкового кодексу, а саме по введенню акцизного податку для виробників з ВДЕ. Однак у всьому світі, в Європі, в Америці, Канаді зеленій енергетиці дають субсидію, щоб вона вибудовувалася швидшими темпами і відбувався перехід на чисті поновлювані джерела. У нас же виходить так, що, з одного боку, Кабмін, президент України, представники парламенту від правлячої партії кажуть, що, так, нам потрібна зелена енергетика, треба її розвивати і ми будемо її розвивати, всіляко допомагаючи... Але, мовляв, давайте ви ще акциз заплатите", - зазначив Козакевич.

При цьому, на його думку, якщо порівнювати з деякими іншими товарами, якщо держава підвищує акциз, наприклад, на тютюн або спиртні напої, то це робиться, щоб не завдавати збитку здоров'ю громадян. Тобто, якщо вводять акциз на спирт, значить він буде дорожче, і його будуть менше вживати. Теж саме відноситься і до тютюнових виробів.

"Так виходить, що, вводячи акциз на ВДЕ, зелену енергетику повинні менше споживати ?! Виходить, що нам в країні не потрібні ВДЕ? Не кажучи вже про те, що всі чекають зниження тарифів і цін, щоб підвищувалася наша конкурентоспроможність і т.д ... Дуже незрозуміла дія з боку Кабміну", - додав керівник УАВЕ.

Він також нагадав, що рік тому УАВЕ, ймовірно, розуміючи, до чого призведуть домовленості виробників зеленої енергетики з Кабміном, очолювана ним асоціація публічно підтримала Меморандум, однак не підписала його. Таким чином, найпесимістичніші очікування почали збуватися, і КМУ не виконує своїх зобов'язань.

Крім того, Козакевич нагадав, що, повіривши уряду і підписавши Меморандум, пішовши на великі поступки, виробники е/е з ВДЕ (серед яких є зарубіжні інвестори) не судилося з Україною в міжнародних арбітражах та українських судах.

Зараз же, як метафорично зазначив глава УАВЕ, якщо рік тому Кабмін був схожий на лебедя з відомої байки, який нібито готовий був потягнути вгору зелену генерацію в Україні, сьогодні нагадує рака, який тягне назад всю вітчизняну сферу альтернативної енергетики.