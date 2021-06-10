Байден і Путін проведуть зустріч на женевській віллі Ла Гранж, - МЗС Швейцарії
Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно пройде на віллі Ла Гранж у Женеві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила пресслужба МЗС Швейцарії.
"16 червня на легендарній віллі Ла Гранж відбуватиметься зустріч президента США Байдена і президента Росії Путіна. Швейцарія дякує обом країнам за довіру, виражену при її виборі", - йдеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.
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