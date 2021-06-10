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Новини
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Байден і Путін проведуть зустріч на женевській віллі Ла Гранж, - МЗС Швейцарії

Байден і Путін проведуть зустріч на женевській віллі Ла Гранж, - МЗС Швейцарії

Зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна офіційно пройде на віллі Ла Гранж у Женеві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила пресслужба МЗС Швейцарії.

"16 червня на легендарній віллі Ла Гранж відбуватиметься зустріч президента США Байдена і президента Росії Путіна. Швейцарія дякує обом країнам за довіру, виражену при її виборі", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Також читайте: Путін прилетить до Женеви в день переговорів з Байденом, - Пєсков

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23772) Швейцарія (862)


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Топ коментарі
+1
Правильный вид на }{уйло со стороны Женевского озера:
Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии - Цензор.НЕТ 7150
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10.06.2021 13:28
+1
Ла Гранж в переводе с французкого - САРАЙ. Символично, что моли самое место именно в сарае.
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10.06.2021 13:39
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La Grange - Сарай.
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10.06.2021 13:28 Відповісти
Правильный вид на }{уйло со стороны Женевского озера:
Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии - Цензор.НЕТ 7150
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10.06.2021 13:28 Відповісти
х-йла на виллы!!!

Байден и Путин проведут встречу на женевской вилле Ла Гранж, - МИД Швейцарии - Цензор.НЕТ 2739
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10.06.2021 13:35 Відповісти
Наши снайперы уже готовы?
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10.06.2021 13:39 Відповісти
Ла Гранж в переводе с французкого - САРАЙ. Символично, что моли самое место именно в сарае.
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10.06.2021 13:39 Відповісти
Но моль же будет там не одна?
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10.06.2021 14:26 Відповісти
Вбросы идут, что с Унылой Лошадкой в паре, что вполне аутентичненько.
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10.06.2021 14:50 Відповісти
Понятно. Байден не приезжает, моль будет вести переговоры с унылой лошадью.
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10.06.2021 15:16 Відповісти
А сарай на тюркском означает дворец
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10.06.2021 20:03 Відповісти
По паркам вдоль всего побережья Женевского озера можно гулять. Парк в распоряжении народа с 09.00 до 17.00 а потом служащие просят выйти гуляющих, так как это частная собственность. Я гулял в пятницу так кажется в 16.00 надо было освободить парк. В субботу и воскресенье частные парки закрыты для посетителей.
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10.06.2021 14:36 Відповісти
 
 