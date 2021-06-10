Пояснення УЄФА про форму збірної України: "Поєднання слоганів "Слава Україні" і "Героям слава" - політичне, у нього історичний і військовий підтекст"

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвала причини, через які слоган "Героям слава" має бути прибрано з форми збірної України з футболу.

Як передає Цензор.НЕТ, причини названо у відповіді на запит журналістів Tribuna.com.

"Після висловленої стурбованості з боку РФС УЄФА підтвердив свою позицію щодо елемента дизайну на передній частині футболки національної збірної України (карта України. - Прим.). У резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була схвалена членами-державами, визнано територіальні межі, які зображені на формі національної збірної.

З цієї причини УЄФА не вимагає яких-небудь змін цього елемента дизайну, оскільки він відповідає критеріями, викладеним у статті 12 правил УЄФА про екіпірування.

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УЄФА також підтверджує, що слоган "Слава Україні" на зовнішньому боці футболки був затверджений у 2018 році. УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпірування. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України.

В УЄФА уважно вивчили нещодавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в підсумку і затверджений у грудні 2020 року. Однак у той час не розглядався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було ухвалено рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст.

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Тому слоган має бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпірування", - повідомили в УЄФА.

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.