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Пояснення УЄФА про форму збірної України: "Поєднання слоганів "Слава Україні" і "Героям слава" - політичне, у нього історичний і військовий підтекст"

Пояснення УЄФА про форму збірної України:

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвала причини, через які слоган "Героям слава" має бути прибрано з форми збірної України з футболу.

Як передає Цензор.НЕТ, причини названо у відповіді на запит журналістів Tribuna.com.

"Після висловленої стурбованості з боку РФС УЄФА підтвердив свою позицію щодо елемента дизайну на передній частині футболки національної збірної України (карта України. - Прим.). У резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була схвалена членами-державами, визнано територіальні межі, які зображені на формі національної збірної.

З цієї причини УЄФА не вимагає яких-небудь змін цього елемента дизайну, оскільки він відповідає критеріями, викладеним у статті 12 правил УЄФА про екіпірування.

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УЄФА також підтверджує, що слоган "Слава Україні" на зовнішньому боці футболки був затверджений у 2018 році. УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпірування. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України.

В УЄФА уважно вивчили нещодавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в підсумку і затверджений у грудні 2020 року. Однак у той час не розглядався взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було ухвалено рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст.

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Тому слоган має бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про екіпірування", - повідомили в УЄФА.

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами. 

Автор: 

збірна з футболу (224) Збірна України (144) УЄФА (151)


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Топ коментарі
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Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.
Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли!
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10.06.2021 13:25
+33
Мы согласны заменить "Героям Слава" только на "Путин-}{уйло".
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10.06.2021 13:25
+27
Объяснение УЕФА о форме сборной Украины: "Сочетание слоганов "Слава Украине" и "Героям слава" - политическое, у него исторический и военный подтекст" - Цензор.НЕТ 4618

...
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10.06.2021 13:33
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Вообще то невидимая надпись Героям слава! с внутренней стороны воротника вместо бирки с размером напоминает дулю в кармане.
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10.06.2021 15:22 Відповісти
Прикинь,а зацепило-то как ?!
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10.06.2021 22:00 Відповісти
УЄФА знущаючись відверто каже, що в Україні немає героїв. Так що і славити нікого.
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10.06.2021 15:27 Відповісти
УЕФА - *****!
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10.06.2021 15:31 Відповісти
Продалось уефа, этим уродам деньги не пахнут. Мерзость!
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10.06.2021 15:46 Відповісти
А власовский влаг тоже несет политический, милитаристский и фашистский подтекст....Никого это не смущает?,
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10.06.2021 15:50 Відповісти
Заходим на фейсбук их станицу официальную,uefa euro 2020 которая с галочкой оставляем комменты,наших уже много
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10.06.2021 16:00 Відповісти
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
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10.06.2021 17:20 Відповісти
Так в Украине по их мнению нет войны.
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10.06.2021 16:40 Відповісти
Этот Чиферин ещё та подмосковная шлюха!! Такой же вор как знаметые воры Платини и Блатер!! За деньги меняет своё мнение и окраску каждый день!!
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10.06.2021 17:19 Відповісти
УЕФА тоже казлы получается. Оккупанты диктуют ещё и что и кому носить?
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10.06.2021 17:53 Відповісти
Короч. Мне УЕФА до..../ НЕ УВЕРЕН,ЧТО АДМИН ЭТОГО РЕСУРСА ПОДДЕРЖИТ,НО ВСЕ ЖЕ....................
Так что, могу сказать,- УЕФА идите НАХРЕН...................
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10.06.2021 18:41 Відповісти
бабло побеждает добро!
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10.06.2021 20:27 Відповісти
Админ,сори, ну накипело же. Они там соболезнуют по-тихому,а у нас тут пацанов хороним каждый день.
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10.06.2021 21:44 Відповісти
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