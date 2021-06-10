Комітет з нацбезпеки рекомендував Раді відхилити законопроєкт про територіальну оборону

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді відхилити проєкт Закону про територіальну оборону України (реєстр. № 4504).

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні 9 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ukrmilitary.com.

Також комітет рекомендує Раді прийняти за основу президентські законопроєкти про основи національного спротиву (рег. № 5557) та збільшення чисельності Збройних Сил України (реєстр. № 5558).

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Рекомендацію відхилити законопроєкт № 4504 прокоментував один з його авторів колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, генерал-майор Сергій Кривонос: "Нарешті сьогодні розставлено крапки. Вісім із десяти членів Комітету нацбезпеки оборони та розвідки чітко визначили свою позицію проти створення потужної системи територіальної оборони. Якщо позиція від "слуг народу" була зрозуміла ще до початку засідання, хоча голова Комітету принаймні намагався "знайти державницьке компромісне рішення", то представник опозиції в особі депутата Забродського (ЄС) чітко визначив свою позицію, яка суперечить здоровому глузду, досвіду війни та захисту держави. І виходить – політична доцільність, вища за державницьку позицію. Здивував. Хоча все відбулося саме так, як і з законопроєктами про зброю, які були "дружньо" провалені взимку. Ну що ж – зал так зал. Чекаємо коли винесуть! Голосування в залі – це момент істини!"

Нагадаємо, 25 травня було зареєстровано президентський законопроєкт № 5557 "Про засади національного спротиву", який передбачає створення окремого роду сил - сил територіальної оборони і опору. Одночасно Президент подав законопроєкт № 5558 про збільшення чисельності ЗСУ на 11 000, які необхідні для формування Сил тероборони та опору.