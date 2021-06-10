Італія підтримує Нормандський формат і ТКГ під егідою ОБСЄ для досягнення миру на Донбасі, - глава МЗС Ді Майо

Італія продовжує підтримувати "Нормандський формат" і Тристоронню контактну групу (ТКГ) під егідою ОБСЄ для того, щоб досягти мирного і стабільного вирішення конфлікту на сході України.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що обидві задіяні сторони мають надалі докладати якомога більших зусиль для того, щоб дати більшої ефективності Мінським домовленостями, у переговорному форматі, всім, що з цим пов'язано. Ми також продовжуємо підтримувати "нормандський формат" і ТКГ під егідою ОБСЄ для того, щоб досягти мирного та стабільного вирішення", - сказав він на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.

Ді Майо запевнив, що Італія підтримує територіальну цілісність України і виступає проти незаконної окупації Криму з боку Росії, підтримує впроваджені проти РФ санкції.

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