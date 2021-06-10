Італія підтримує Нормандський формат і ТКГ під егідою ОБСЄ для досягнення миру на Донбасі, - глава МЗС Ді Майо
Італія продовжує підтримувати "Нормандський формат" і Тристоронню контактну групу (ТКГ) під егідою ОБСЄ для того, щоб досягти мирного і стабільного вирішення конфлікту на сході України.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо, що обидві задіяні сторони мають надалі докладати якомога більших зусиль для того, щоб дати більшої ефективності Мінським домовленостями, у переговорному форматі, всім, що з цим пов'язано. Ми також продовжуємо підтримувати "нормандський формат" і ТКГ під егідою ОБСЄ для того, щоб досягти мирного та стабільного вирішення", - сказав він на брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві в четвер.
Ді Майо запевнив, що Італія підтримує територіальну цілісність України і виступає проти незаконної окупації Криму з боку Росії, підтримує впроваджені проти РФ санкції.
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Хроника одного президента
10.06.2021
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.