У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну"

Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев прокоментував рішення УЄФА зобов'язати збірну України прибрати з форми на чемпіонат Європи - 2020 слова "Героям слава".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпионат".

"Проміжне рішення краще, ніж нічого, але свого потрібно домагатися до кінця. Я вітаю РФС, лист Дюкова та оргкомітету дійшов. Слогани мають сумнівний характер, вони використовувалися під час Великої Вітчизняної війни. Але, підкреслю ще раз, свого потрібно домагатися до кінця. Територія України на формі намальована некоректно. Два дні тому стало відомо, що збірна України може відвідати територію нашої країни, і як наші вболівальники до цього поставляться - не особливо зрозуміло. Однозначно мало хто буде в захваті від того, що українські спортсмени грають у формі провокаційного характеру", - зазначив Свищев.

Він сподівається, що в УЄФА "не полізуть у політику".

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"Вчора ФІФА висловилася, що потрібно займатися спортом, а не політикою. Нехай МЗС цим займається, керівники держав і парламентарії. У нас величезна кількість спеціалізованих організацій, які займаються такими питаннями професійно. А спортсмени повинні грати в футбол, хокей, стрибати, бігати і плавати - все. Якщо в української команди не вистачить грошей, я думаю, що ми знайдемо можливість і надішлемо нашим колегам нормальну форму. Тож якщо немає грошей - організуємо", - додали в Держдумі.