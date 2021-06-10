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Новини
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У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну"

У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України:

Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев прокоментував рішення УЄФА зобов'язати збірну України прибрати з форми на чемпіонат Європи - 2020 слова "Героям слава".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпионат".

"Проміжне рішення краще, ніж нічого, але свого потрібно домагатися до кінця. Я вітаю РФС, лист Дюкова та оргкомітету дійшов. Слогани мають сумнівний характер, вони використовувалися під час Великої Вітчизняної війни. Але, підкреслю ще раз, свого потрібно домагатися до кінця. Територія України на формі намальована некоректно. Два дні тому стало відомо, що збірна України може відвідати територію нашої країни, і як наші вболівальники до цього поставляться - не особливо зрозуміло. Однозначно мало хто буде в захваті від того, що українські спортсмени грають у формі провокаційного характеру", - зазначив Свищев.

Він сподівається, що в УЄФА "не полізуть у політику".

Також читайте: Пояснення УЄФА про форму збірної України: "Поєднання слоганів "Слава Україні" і "Героям слава" - політичне, у нього історичний і військовий підтекст"

"Вчора ФІФА висловилася, що потрібно займатися спортом, а не політикою. Нехай МЗС цим займається, керівники держав і парламентарії. У нас величезна кількість спеціалізованих організацій, які займаються такими питаннями професійно. А спортсмени повинні грати в футбол, хокей, стрибати, бігати і плавати - все. Якщо в української команди не вистачить грошей, я думаю, що ми знайдемо можливість і надішлемо нашим колегам нормальну форму. Тож якщо немає грошей - організуємо", - додали в Держдумі.

Автор: 

Держдума (734) росія (65002) збірна з футболу (224) Збірна України (144) УЄФА (151) футбол (1581)


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Топ коментарі
+41
встречное предложение москалям . можем послать на ху..
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10.06.2021 13:43
+34
Якщо в РФії так багато грошей, то хай збудують теплі туалети в російських школах.
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10.06.2021 13:44
+32
ПТН-ПНХ!
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10.06.2021 13:43
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Вони вже звідтам. І хочуть ще раз, або й два. 😁
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10.06.2021 13:49 Відповісти
Мозги пусть себе купят, долбоебы набутылочные
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10.06.2021 14:11 Відповісти
флаг пусть себе купят, не белый ....
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10.06.2021 14:45 Відповісти
росія як агресор має бути позбавлена права участі в міжнародних спортивних змаганнях!
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10.06.2021 15:29 Відповісти
боєвая кацпопса - на виход!..

https://mobile.twitter.com/Lugan4anin Луганчанин @Lugan4anin

Дуло - Morgenshtern
Мальчик на девятке - Dead Blonde
Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
Кому это надо - Slava Marlow Show - Morgenshtern

Знаете что это? Это часть списка треков сборной Украины по футболу на евро.
Уже поднялся скандал и удалили русню, но это писдец просто...

там ещё отмазка нашего УАФ просто великолепная...
В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.
Блть так и вижу - Чеферин нам моргеншлюха насовал без нашего ведома)))
Ну да, конечно))

каждая сборная подала список песен, которые предпочитает, там у всех официальный гимн евро + то, что нравится футболистам.
Выбрал самый сок из списка.
Даже догадываюсь, кто эти треки выбрал из нашей сборной...
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10.06.2021 14:00 Відповісти
встречное предложение москалям . можем послать на ху..
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10.06.2021 13:43 Відповісти
ПТН-ПНХ!
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10.06.2021 13:43 Відповісти
Якщо в РФії так багато грошей, то хай збудують теплі туалети в російських школах.
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10.06.2021 13:44 Відповісти
пусть крысчанам денег дадут сначала
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10.06.2021 13:44 Відповісти
Пішли ви кацапи на ЙУХ...ла-ла-ла-ла-ла....
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10.06.2021 13:44 Відповісти
Оту с перевёрнутым аквафрешем?

В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную" - Цензор.НЕТ 2659
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10.06.2021 13:45 Відповісти
но не для международных соревнований, а только для влажных мечтов...
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10.06.2021 14:46 Відповісти
Не ну на швабру такую тряпку с аквафрешем и куркой-мутантом можно...
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10.06.2021 14:49 Відповісти
Зачем нам ваши ласты?
В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную" - Цензор.НЕТ 2294
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10.06.2021 13:46 Відповісти
Запаребрік ковбасить і далі. Ось що робить животворящий Бандера.
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10.06.2021 13:46 Відповісти
А ху-ху не хо-хо. Вы учите нас, какая должна быть форма. Страна, чьи спортсмены не могут выступать на большинстве международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Выступайте под Лебединое озеро и не трындите!!!
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10.06.2021 13:46 Відповісти
С таким президентом зе москали распоясались
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10.06.2021 13:47 Відповісти
оце правда...
тільки в тебе помилка в слові "преЗЕдентом"
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10.06.2021 13:49 Відповісти
Ага пнх , путин х*ло и тд. Но лозунг уберут
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10.06.2021 13:50 Відповісти
Хих..... трусы с генномодифицированным петухом на сраке и сеточку для волос трехколерную себе пошейте.....
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10.06.2021 13:50 Відповісти
мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег - организуем", - добавили в Госдуме.

Спасибо, дорогие. Шо вам корячиться с денежными переводами. Давайте сразу футболки. К последней версии пририсуйте Дальний Восток (там тоже наших на любой референдум хватит) и высылайте.
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10.06.2021 13:50 Відповісти
На лапти себе скиньтесь, ублюдки безродные..
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10.06.2021 13:51 Відповісти
Сейчас кокошники в тренде
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10.06.2021 14:12 Відповісти
Чокнутая мордва с горящими сраками.
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10.06.2021 13:52 Відповісти
Ну вот почему этим уеабнам есть ***** дело до всего, что у нас происходит! И ну йух уже их посылали, и прокляли - всеравно, твари, не успокаиваются. ***, 140 млн путиных, это точно кто-то сказал! Ну не один ли хер тебе, что там у кого на спине написано, если оно тебя ваще никаким боком ниразу ниипёт? Почему так? Что это за ген у них в крови, этих кацапоидов?
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10.06.2021 13:53 Відповісти
Там не ген.Там лишняя хромосома
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10.06.2021 15:38 Відповісти
Зверхність, хамство--це стиль життя кацапів. Вся історія московії--це війни з сусідами ( і не тільки),провокації, грабунки. Це нація варварів, яка не може побудувати в своїй країні заможне життя для свого народу,а завжди звинувачує інших,що їм заважають це робити. На совісті цього народу міліони жертв.
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10.06.2021 13:53 Відповісти
А Ви щось іньшого хочете від потомків ординців, які все своє життя існували за рахунок пограбування інших народів?
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10.06.2021 13:57 Відповісти
Так вони самі угандохали своїх людей більше, ніж усі їхні вороги разом узяті...
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10.06.2021 13:57 Відповісти
собі на мозги нові скинтесь.
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10.06.2021 13:54 Відповісти
не приживутся
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10.06.2021 14:04 Відповісти
А питаня нормальна форма - це ще с Кубанью. Таган Рогом. Курском, та Білогородом?
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10.06.2021 13:55 Відповісти
Кацапы все комлексують. Какая же убогая нация
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10.06.2021 13:56 Відповісти
Вже стібаються
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10.06.2021 13:58 Відповісти
цікаво що нашефсё простібає у відповідь...
ну мабуть воно ж має щось квакнути...стільки сценаристів-гумористів у помічниках має...
от я к треба від ньго чогось такого дотепного...так воно і морозиться )))))
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10.06.2021 14:09 Відповісти
и это говорит страна "404"? без флага, гимна и в нейтральной форме?
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10.06.2021 13:58 Відповісти
Путин убил столько людей только из за своей имперской хотелки.
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10.06.2021 13:59 Відповісти
Это свистит недоносок ,чьи команды не имеют ни гимна ,ни флага ,ни герба на форме ну **** и дебил ...
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10.06.2021 14:02 Відповісти
в реальности, ребят, все это фигня
Руски как обычно сели на бутылку, а вот Героям Слава вообще не видно на воротничке.
Главное карту видно
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10.06.2021 14:04 Відповісти
Пишите правильно - "В ГосДуре РФ......"
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10.06.2021 14:05 Відповісти
ой скинуться они там )))) себе на пирамидон скиньтесь, убогие...
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10.06.2021 14:05 Відповісти
На мельдоній.
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10.06.2021 14:18 Відповісти
то для членов госдуры рэфэ бесплатно (по предварительной заявке из ФСБ)))))
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10.06.2021 14:24 Відповісти
На "фанфурики" стекломОя...
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10.06.2021 15:42 Відповісти
********, ваш номер - 404!
у вас зараз ні прапора, ні славня, але понті лаптєногих як завжди, попереду усієї планети..
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10.06.2021 14:07 Відповісти
надо госдуре предложить, чтобы на кацапском флаге сделали надпись - страна-агрессор...
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10.06.2021 14:07 Відповісти
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 5297
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10.06.2021 14:10 Відповісти
Ааленi, а бодай вже вас шляк ся трафив з вашими лапте-унто-мештами , та футболками...
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10.06.2021 14:08 Відповісти
А це потрібно закріпити на мапі світу ..
..
..
..У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 4656 ...
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10.06.2021 14:09 Відповісти
те, кто отрывал шевроны на ихтамнетах и хоронил их как собак (собаки простите, ничего личного) по ночам безфамильных, кому из-за допинга запретили гимн и флаг, те вдруг решили что им позволено гафкать?
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10.06.2021 14:12 Відповісти
взагалі-то касапську федерацію, як представника країни агресора/окупанта, давно потрібно було перевести як мінімум, в статус "тимчасово призупинене членство в ФІФА". І тоді - жодних питань не виникало б...
Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
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10.06.2021 14:15 Відповісти
вы лучше игроков себе пришлите рукожопые емели пожиратели мельдония......
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10.06.2021 14:19 Відповісти
В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную"
===========
А сборная РФ в какой форме играть будет? 404 или белой? Госдума РФ не задумывалась над этим?
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10.06.2021 14:21 Відповісти
А ведь нас поимели ,гусарье уже на коне ! В ответку Завалить сайт уюфа слоганом Слава Україні .
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10.06.2021 14:24 Відповісти
Кого поимели? Крым Украина, и это увидит весь мир...
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10.06.2021 15:54 Відповісти
Кацапи тепер осідлають вже упокореного коня ЄС(от нас же не убудет,чего денежного медведя злить зазря) і будуть встановлювати своє бачення -Что такое истина !
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10.06.2021 16:07 Відповісти
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 4163
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10.06.2021 14:25 Відповісти
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 1301
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10.06.2021 14:27 Відповісти
Офигеть важность-надпись. Вы сыграйте достойно - вот что от вас нужно. Ото и будет настоящая "героям слава". Дебилизмом занимаетесь.
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10.06.2021 14:41 Відповісти
Напиши об том-же в мин.ин.дел Раисии, им же б..ь НЕ какая разница !
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10.06.2021 16:13 Відповісти
Ятоже так думаю. Ну написали и написали. **** там тех делов. Так нет вам свинособакам подгорело. От сыграйте лучше нормально... А то дибилизмом занимаетесь.
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10.06.2021 17:48 Відповісти
Странная позиция появилась у этих уефистов. Никак газпром подсуетился и засевал ночью в их кабинетах? Иначе, б послали, этих лишенцев, снова за Можайский лес. Мало ли кому? и что? не понравится на форме у других, от этого что? надо все переиначивать и переделывать за 2 дня до турнира? Они бы, россиянцы, так в ногомяч играли, как в политику. Вообще спорт, это не скрепное дело для россиян. То мельдоний, то моча, то - опять же - настучали на соседей. УЭФА, тоже хороши, энкаведисты сранные, ведутся на доносы ватников. Это же сколько надо было занести, чтоб совесть начисто вынести из кабинетов? Сколько, интересно, стоит нынче два украинских слова? Не побит ли рекорд для книги Гиннесса?
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10.06.2021 14:42 Відповісти
А Россия? Об России могу отвечать только пословицей: «Чужую беду по воде разведу, а к своей ума не приложу».М Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Сами-то выступают под белым флагом, а кого-то поучить - так это хлебом не корми!
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10.06.2021 14:44 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/10/petro-poroshenko-u-soczmerezhah-zaklykav-pidtrymaty-zbirnu-********-i-vitannya-slava-********-geroyam-slava/ Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»

П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.

«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
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10.06.2021 14:55 Відповісти
*І тут Остапа ..ПРонесло ..*
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10.06.2021 15:13 Відповісти
Тебя всегда несет от Пороха. Годами
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10.06.2021 15:48 Відповісти
НУЖНО СОГЛАШАТЬСЯ НА ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЕ-НАДПИСЬ НА ФОРМЕ ПУТИН ***** НАМ НРАВИТСЯ
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10.06.2021 15:09 Відповісти
Тачняк! На лицевой части формы: Путин - ху...ло! А на спине: Воистину ху...ло!
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10.06.2021 15:15 Відповісти
О. Лишнехромосомных понесло. Запрыгали от восторга, удмурторылые. Во-превых решение УЕФА не окончательное. Во-вторых, карта с Крымом и Слава Украине остаются. И в-третьих, скиньтесь лучше на нормальные, человеческие туалеты для своих жэ мокшанских школ! Половина детей в сельских школах в туалет на улицу ходят
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10.06.2021 15:14 Відповісти
Если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег - организуем" Источник: https://censor.net/ru/n3270595

Дебіл кремлядський - організуй краще життя твоїм виборцям расіянам - московитам
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 1665
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 4297
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 3142
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10.06.2021 15:23 Відповісти
Примем бесплатно ту, на которой напишете "путин-*****"(с)
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10.06.2021 15:25 Відповісти
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 8158
У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну" - Цензор.НЕТ 1064
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10.06.2021 15:26 Відповісти
Треба однозначно погодитись на нову форму з картою України включно з Кримом. Це просто подарунок якийсь! 😉
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10.06.2021 15:51 Відповісти
Рашка питорашка
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10.06.2021 15:52 Відповісти
Украинцы предложили скинуться на новую верёвку и мыло для всей Рашки "Если нет денег, то пришлем всё новое"
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10.06.2021 16:34 Відповісти
Скиньтесь сами себе на гандоны, чтобы ваши самки не плодили дебилов.
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10.06.2021 16:41 Відповісти
рашка в своём духе. Да идите вы все наХ, что есть де юре никому не надо и доказывать.
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10.06.2021 16:57 Відповісти
дураков видно из далека
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10.06.2021 17:09 Відповісти
Москали пошли на хрен вместе со своим убийцей Пуйлом-******!!
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10.06.2021 17:15 Відповісти
Зберіть на похорон путіну і щоб з баяном
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10.06.2021 17:34 Відповісти
А чё империалистическую мутантную курицу рассискай ымперии на форме можжа.
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10.06.2021 20:28 Відповісти
Треба вимагати переносу змагань з росії - як з країни, що підтримує тероризм
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10.06.2021 21:18 Відповісти
Нехай на дрова бабцям зкинуться.
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10.06.2021 22:14 Відповісти
Скотина
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10.06.2021 23:01 Відповісти
в мордорії наступила криза жанру дутого велічєя.....це минеться коли карлик піде на сповідь
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11.06.2021 00:55 Відповісти
Краще собі на поховання в білих капцях збирайте, орки кляті.
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11.06.2021 08:28 Відповісти
 
 