У Держдумі РФ запропонували скинутися на нову форму для збірної України: "Якщо немає грошей, то надішлемо нормальну"
Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев прокоментував рішення УЄФА зобов'язати збірну України прибрати з форми на чемпіонат Європи - 2020 слова "Героям слава".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпионат".
"Проміжне рішення краще, ніж нічого, але свого потрібно домагатися до кінця. Я вітаю РФС, лист Дюкова та оргкомітету дійшов. Слогани мають сумнівний характер, вони використовувалися під час Великої Вітчизняної війни. Але, підкреслю ще раз, свого потрібно домагатися до кінця. Територія України на формі намальована некоректно. Два дні тому стало відомо, що збірна України може відвідати територію нашої країни, і як наші вболівальники до цього поставляться - не особливо зрозуміло. Однозначно мало хто буде в захваті від того, що українські спортсмени грають у формі провокаційного характеру", - зазначив Свищев.
Він сподівається, що в УЄФА "не полізуть у політику".
"Вчора ФІФА висловилася, що потрібно займатися спортом, а не політикою. Нехай МЗС цим займається, керівники держав і парламентарії. У нас величезна кількість спеціалізованих організацій, які займаються такими питаннями професійно. А спортсмени повинні грати в футбол, хокей, стрибати, бігати і плавати - все. Якщо в української команди не вистачить грошей, я думаю, що ми знайдемо можливість і надішлемо нашим колегам нормальну форму. Тож якщо немає грошей - організуємо", - додали в Держдумі.
Будь ласка, зачекайте...
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Дуло - Morgenshtern
Мальчик на девятке - Dead Blonde
Новая Волна - Dj Smash, Morgenshtern
Кому это надо - Slava Marlow Show - Morgenshtern
Знаете что это? Это часть списка треков сборной Украины по футболу на евро.
Уже поднялся скандал и удалили русню, но это писдец просто...
там ещё отмазка нашего УАФ просто великолепная...
В УАФ заявили, что УЕФА самостоятельно выбрал песни для плейлиста национальной команды, не уведомив при этом ассоциацию.
Блть так и вижу - Чеферин нам моргеншлюха насовал без нашего ведома)))
Ну да, конечно))
каждая сборная подала список песен, которые предпочитает, там у всех официальный гимн евро + то, что нравится футболистам.
Выбрал самый сок из списка.
Даже догадываюсь, кто эти треки выбрал из нашей сборной...
тільки в тебе помилка в слові "преЗЕдентом"
Спасибо, дорогие. Шо вам корячиться с денежными переводами. Давайте сразу футболки. К последней версии пририсуйте Дальний Восток (там тоже наших на любой референдум хватит) и высылайте.
ну мабуть воно ж має щось квакнути...стільки сценаристів-гумористів у помічниках має...
от я к треба від ньго чогось такого дотепного...так воно і морозиться )))))
Руски как обычно сели на бутылку, а вот Героям Слава вообще не видно на воротничке.
Главное карту видно
у вас зараз ні прапора, ні славня, але понті лаптєногих як завжди, попереду усієї планети..
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Свого часу так вчинили з Сербією. І це допомогло, хоча би в юридичній площині.
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А сборная РФ в какой форме играть будет? 404 или белой? Госдума РФ не задумывалась над этим?
Сами-то выступают под белым флагом, а кого-то поучить - так это хлебом не корми!
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
Дебіл кремлядський - організуй краще життя твоїм виборцям расіянам - московитам