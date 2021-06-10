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Майже в половині регіонів не відкривають Центри вакцинації, для цього не потрібен стадіон, - "слуга народу" Радуцький

Майже в половині регіонів не відкривають Центри вакцинації, для цього не потрібен стадіон, -

В Україні за тиждень кількість центрів масової вакцинації проти COVID-19 збільшилася вдвічі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу", глава профільного парламентського комітету Михайло Радуцький.

"Дедалі більше областей України відкривають Центри вакцинації. Якщо минулими вихідними працювало 14 таких центрів, то найближчої суботи та неділі їх буде значно більше. За останньою інформацією, 37. Остаточні цифри МОЗ оприлюднить завтра", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Радуцького, майже в половині регіонів відкриття Центрів вакцинації взагалі не відбувається.

"Можливо, хтось із місцевих керівників не знає, але для відкриття Центру вакцинації необов’язково потрібен стадіон чи виставковий комплекс. МОЗ передбачив 5 типів таких форматів вакцинації "вихідного дня": починаючи від великих приміщень, де є можливість вакцинувати 6 тисяч осіб на добу, і до пунктів з кількома бригадами, розрахованих на 200-300 людей. Алгоритми відкриття Центрів є у регіональних департаментах охорони здоров’я. Вакцинами МОЗ забезпечив. Міністерство продовжує проводити тренінги для навчання працівників мобільних бригад. Також планується залучити до проведення вакцинації студентів з медичною освітою", - зазначив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміну є підстави для послаблення карантину, - "слуга народу" Радуцький

Автор: 

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10.06.2021 14:11 Відповісти
За статистикою десь 50% (мізками обділених) готові прийняти в себе експериментальні бовтанки, які навіть на тваринах не перевірялись.
Хоча ні... астра зенека перевірялась на макаках, але усі вони чомусь здохли, тому перша фаза швиденько була завершена, і розпочалась друга.
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10.06.2021 14:35 Відповісти
Пацюк ты и есть пацюк.... Мозгов грамма два... Заболеешь - не проси, что бы дали кислород.
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10.06.2021 23:10 Відповісти
Я не хворію вже років зо 20. Тобі з твоїм способом життя, маргінале, про це тільки мріяти
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10.06.2021 23:36 Відповісти
Ну так сказать это же не мешки ворочать. Дебил - это ты, сходи, придурок, в больницу и посмотри, и с витамином и без, и молодые и пожилые.
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11.06.2021 22:58 Відповісти
И вообще - верующие в плоскую землю переобуваются когда залетают по ковиду.
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11.06.2021 23:00 Відповісти
І навіть серед захворівших менше 0,5% потребують госпіталізації і ще менше - кисню.
Але тим, у кого вітамін Д в крові в нормі (від 55 нг/мл і вище), це аж ніяк не загрожує.
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10.06.2021 23:38 Відповісти
Как не нужен стадион??? Сам говорил стадион, стадион.
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10.06.2021 14:30 Відповісти
 
 