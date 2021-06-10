Майже в половині регіонів не відкривають Центри вакцинації, для цього не потрібен стадіон, - "слуга народу" Радуцький

В Україні за тиждень кількість центрів масової вакцинації проти COVID-19 збільшилася вдвічі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу", глава профільного парламентського комітету Михайло Радуцький.

"Дедалі більше областей України відкривають Центри вакцинації. Якщо минулими вихідними працювало 14 таких центрів, то найближчої суботи та неділі їх буде значно більше. За останньою інформацією, 37. Остаточні цифри МОЗ оприлюднить завтра", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Радуцького, майже в половині регіонів відкриття Центрів вакцинації взагалі не відбувається.

"Можливо, хтось із місцевих керівників не знає, але для відкриття Центру вакцинації необов’язково потрібен стадіон чи виставковий комплекс. МОЗ передбачив 5 типів таких форматів вакцинації "вихідного дня": починаючи від великих приміщень, де є можливість вакцинувати 6 тисяч осіб на добу, і до пунктів з кількома бригадами, розрахованих на 200-300 людей. Алгоритми відкриття Центрів є у регіональних департаментах охорони здоров’я. Вакцинами МОЗ забезпечив. Міністерство продовжує проводити тренінги для навчання працівників мобільних бригад. Також планується залучити до проведення вакцинації студентів з медичною освітою", - зазначив нардеп.

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