Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС"
Окремі ЗМІ разом з окремими народними депутатами "Слуги народу" синхронно з російськими медіа розмістили інформацію про нібито примусовий виклик на допит лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенко.
Про це йдеться в заяві на сторінці "Європейської Солідарності" у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні машина із зомбування населення, центр якої розташовується на вулиці Банковій, розповсюдила черговий фейк проти п’ятого Президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Окремі ЗМІ разом з окремими народними депутатами зі "Слуг народу" синхронно із російськими медіа-помийками розмістили інформацію про нібито примусовий виклик на допит лідера української опозиції Порошенка", - розповіли в політсилі.
"Ця інформація подавалася як "сенсаційна новина" і була масово розміщена на підконтрольних владі ЗМІ. Зокрема, інформацію опублікували в телеграм-каналі депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, інформаційна агенція "УНН", видання "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а також кремлівське агентство "ТАСС". Партія "Європейська Солідарність" закликає нещодавно утворений Зеленським з великою помпою Центр протидії фейків (Центр протидії дезінформації при РНБО України) провести розслідування, нарешті показати свою ефективність і вжити необхідних заходів для запобігання подібним фейковим кампаніям з боку влади в майбутньому", - резюмували в "ЄС".
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от ви д******, мля))
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Так хто там спонсорує цю медіамерзоту !?
Вспомнили как Порошенко в Приднестровье убил Леонардо да Винчи, украл все его картины передал Путину через Липецкую Фабрику....
Аж слеза навернулась!
9 червня 2021 року в інтерв'ю своєму ручному каналу «Росія 24» Путін заявив, що прямі відносини України з сепаратистами ОРДЛО «прописані у Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних «республік». Більше того, Путін сказав, що тодішній Президент України П.Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи «керівників» цих двох «республік»: «Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити».
По-перше, Путін говорить, м'яко кажучи, неправду. Підписів «невизнаних республік під Мінськими угодами» насправді немає. Там стоять підписи: «Посол Хайді Тальявіні», «Другий Президент України Л.Д.Кучма», «Посол Російської Федерації в Україні М. Ю. Зурабов», «А. В. Захарченко», «І. В. Плотницький». Про жодні «республіки» як підписантів в угоді не йдеться. Є підписи фізичних осіб, суб'єктність яких є сумнівною: один (Захарченко) відійшов у інший світ, інший (Плотницький) - невідомо де. Є інформація, що він в Росії засуджений за розкрадання російських коштів, які надходили в т. зв. ЛНР; в Україні його заочно засудили до довічного ув'язнення.
По-друге, у самому тексті «Мінських домовленостей» жодної згадки про прямі переговори України з російськими найманцями не йдеться.
А от те, що В. Путін підключився до кампанії компрометації П. Порошенка - характерна позиція. В.Путін розуміє, що повернення П. Порошенка у крісло Президента України - критично неприйнятний сценарій для Росії і він підтримав команду Зеленського.
На біду Путіна, ми всі дуже добре знаємо про кулуарний світ підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. І ми знаємо, хто як там себе поводив. Бо є очевидець, який дав фотографічну картину - екс-президент Франції Франсуа Олланд у книзі ще свіжих мемуарів «Уроки влади». Один з розділів книги так і називається «Ніч у Мінську» - присвячений укладанню у лютому 2015 року «угоди Мінськ-2», яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі: «Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох регіонів і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися».
Є ще одне пояснення слів Путіна: Путін досі розуміє, що Мінськ-2015 - це одна з найбільших дипломатичних перемог України: отримано час на дію санкцій проти Росії, на створення української армії, на отримання летальної зброї, на гучну поразку Газпрому.
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?
Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
Государственный секретар США Блинкен пообещал назначить посла США в Украине в "ближайшем будущем". Симптоматично, что он не упомянул когда же США примет верительные грамоты нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой назначенной еще в феврале (указ № 75/2021 )