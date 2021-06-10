Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС"

Окремі ЗМІ разом з окремими народними депутатами "Слуги народу" синхронно з російськими медіа розмістили інформацію про нібито примусовий виклик на допит лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенко.

Про це йдеться в заяві на сторінці "Європейської Солідарності" у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні машина із зомбування населення, центр якої розташовується на вулиці Банковій, розповсюдила черговий фейк проти п’ятого Президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Окремі ЗМІ разом з окремими народними депутатами зі "Слуг народу" синхронно із російськими медіа-помийками розмістили інформацію про нібито примусовий виклик на допит лідера української опозиції Порошенка", - розповіли в політсилі.

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"Ця інформація подавалася як "сенсаційна новина" і була масово розміщена на підконтрольних владі ЗМІ. Зокрема, інформацію опублікували в телеграм-каналі депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, інформаційна агенція "УНН", видання "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а також кремлівське агентство "ТАСС". Партія "Європейська Солідарність" закликає нещодавно утворений Зеленським з великою помпою Центр протидії фейків (Центр протидії дезінформації при РНБО України) провести розслідування, нарешті показати свою ефективність і вжити необхідних заходів для запобігання подібним фейковим кампаніям з боку влади в майбутньому", - резюмували в "ЄС".

















