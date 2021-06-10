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Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС"

Деякі ЗМІ і

Окремі ЗМІ разом з окремими народними депутатами "Слуги народу" синхронно з російськими медіа розмістили інформацію про нібито примусовий виклик на допит лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенко.

Про це йдеться в заяві на сторінці "Європейської Солідарності" у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні машина із зомбування населення, центр якої розташовується на вулиці Банковій, розповсюдила черговий фейк проти п’ятого Президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Окремі ЗМІ разом з окремими народними депутатами зі "Слуг народу" синхронно із російськими медіа-помийками розмістили інформацію про нібито примусовий виклик на допит лідера української опозиції Порошенка", - розповіли в політсилі.

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"Ця інформація подавалася як "сенсаційна новина" і була масово розміщена на підконтрольних владі ЗМІ. Зокрема, інформацію опублікували в телеграм-каналі депутата від "Слуги народу" Юрія Камельчука, інформаційна агенція "УНН", видання "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", а також кремлівське агентство "ТАСС". Партія "Європейська Солідарність" закликає нещодавно утворений Зеленським з великою помпою Центр протидії фейків (Центр протидії дезінформації при РНБО України) провести розслідування, нарешті показати свою ефективність і вжити необхідних заходів для запобігання подібним фейковим кампаніям з боку влади в майбутньому", - резюмували в "ЄС".

Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 01
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 02
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 03
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 04
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 05
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 06
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 07
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 08
Деякі ЗМІ і слуги народу синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - ЄС 09

Автор: 

допит (696) Порошенко Петро (15166) ЗМІ (1357) фейк (743)


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Топ коментарі
+42
Ряд СМИ и "слуг народа" синхронно распространили фейк о якобы принудительном вызове Порошенко на допрос, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2604
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10.06.2021 14:14
+35
В стране столько вопросов которые нужно решать и отстаивать позиции. а у ватных зе Порошенко не дает покоя
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10.06.2021 14:12
+33
"УНН", "Гордон.ua", "Вести", "Сегодня", ТАСС, раша тудей.
мдя... букетик фиалок....
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10.06.2021 14:13
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а ще добав до цих друзів зеленского крім " Мертвяк, ахмет, новинській, бойко,фірташ" - коломойского, шмігаля, татарова, портнова та іншу прокацапську наволочь - та отримаєш повний список ниньошного кабінету міністрів та "смотрящих"))
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10.06.2021 15:17 Відповісти
З цього переліку лише бєня є вагомим гравцев, а інші - пішаки.
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10.06.2021 15:22 Відповісти
так-так.. й саме Шмигаль - людина Порошенко, а не ахметова?)) Та й інші - то "пішаки" (якщо друзі зеленського) у зебілів, або "гіганти" - якщо з***** повторють фейки зомбоящика про Пороха
от ви д******, мля))
Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7159
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10.06.2021 15:24 Відповісти
Ще раз. Які фейки?
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10.06.2021 15:26 Відповісти
ще раз - давай докази проти Порошенко, неси їх у ГПУ.. до "100% свого прокурора".. чі ти тільки повторювати фейки зомбоящика здатний?
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10.06.2021 15:30 Відповісти
Зрозуміло. Клацаєм по клаві шо заманеться.
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10.06.2021 15:32 Відповісти
браво! Нарешті ти визнало свою мету на Цензорі))
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10.06.2021 15:33 Відповісти
Дедалі тупіші і невтемніші відповіді.
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10.06.2021 15:39 Відповісти
Ще повторю для особливо тупих: від тебе сенсу й не чекають, зебіл
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10.06.2021 15:40 Відповісти
То чому його згадуєш ,, мустьє ? .
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10.06.2021 14:45 Відповісти
Хвантомні болі.
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10.06.2021 14:46 Відповісти
воно й видно.. що то фантомні болі в тебе за мозоком
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10.06.2021 15:56 Відповісти
Шарікови на вибори ходять тей маемо результат.
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10.06.2021 14:19 Відповісти
Вибори 1991 р.,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! Минуло майже 30 років і жодних змін ,"мудрий нарід" живіше за всіх живих !!!)))
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10.06.2021 14:24 Відповісти
А може за фейки вже треба брати за " яйки" ? Або скарати "на горло" єдного-двох... Може то трохи "розвиднеться" ?!!!
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10.06.2021 14:30 Відповісти
😁😁😁 Зебіли, вам самим не гидко? Бліііін! Скільки ще треба обісратся, щоб зрозуміти, що у ваших проблемах винуватий не Порошенко, а ваші позеленілі від зеленого лайна мізки і любов до халяви. 😊
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10.06.2021 14:32 Відповісти
Поливают грязью кристальной души человека , патриота своей страны , глубоковерующего украинца ! Фашисты .
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10.06.2021 14:34 Відповісти
глубоковерующего украинца. Ну тут конечно перебор.
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10.06.2021 16:25 Відповісти
..Петра так примушували йти на допит , так шукали , що він вже не витримав і сам прийшов - без повістки . Допит продовжувався аж - 8 хв . ..
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10.06.2021 14:34 Відповісти
*На злодію шапка горить * ..
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.
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.Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 725...
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10.06.2021 14:37 Відповісти
Що з моцкви їм показали те й вони поширюють
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10.06.2021 14:40 Відповісти
Дійство відбувається згідно кремлівського сценарія та кремлівською режисурою !!!)))
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10.06.2021 14:46 Відповісти
Зеленые только и могут что вызывать,хотя при следующем президенте и их вызовут...
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10.06.2021 14:46 Відповісти
Цікаво, який зашквар зелена мерзота прикриває цим скандалом? Вже сталось чи ще чекаємо?
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10.06.2021 14:58 Відповісти
Результат "шашликів" незабарився....))
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10.06.2021 15:00 Відповісти
Посадити Порошенка і умєрєть.)))
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10.06.2021 15:01 Відповісти
Так цензор. Вы и будкевича сюда впишите , аж сыться за зелю бигуса и пена на ПОП и ЕС
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10.06.2021 15:02 Відповісти
*Сегодня ...Весті ..та Го.дон * *Гарні видання * .
Так хто там спонсорує цю медіамерзоту !?
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10.06.2021 15:04 Відповісти
Порошенко має знати що ;Центр протидії дезінформації;- це насправді просто перейменована ботоферма ;ЗЕ!диджитал;. Тепер ботам платиться напряму з держбюджету, а не з кишені постраждалих від Порошенка Медведчука та Коломойського.
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10.06.2021 15:24 Відповісти
а что , мертвячук разве пострадал от твоего работодателя?они же братьянавек но не адиннарот как с каломойским.
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10.06.2021 15:36 Відповісти
Дурнику, Медведчук- давній бізнес-партнер Коломойського. І зараз у нього епоха розквіту. Завдяки дебілам на кшталт тебе.
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10.06.2021 15:59 Відповісти
понятно дурнык. оказывается твой хозяин не при чем. это ему мертвячука зинка подкинула.
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10.06.2021 16:23 Відповісти
Я українець, у мене не може бути ні царя ні хазяїна.
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10.06.2021 16:33 Відповісти
Ой!
Вспомнили как Порошенко в Приднестровье убил Леонардо да Винчи, украл все его картины передал Путину через Липецкую Фабрику....
Аж слеза навернулась!
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10.06.2021 17:05 Відповісти
фейки не припиняються. https://euroin.org.ua/putin-vidverto-breshe-pro-poroshenka/ Наприклад, до оббріхування Порошенка вв'язався й ***** :

9 червня 2021 року в інтерв'ю своєму ручному каналу «Росія 24» Путін заявив, що прямі відносини України з сепаратистами ОРДЛО «прописані у Мінських угодах, під ними стоять підписи невизнаних «республік». Більше того, Путін сказав, що тодішній Президент України П.Порошенко наполягав, на тому, щоб були поставлені підписи «керівників» цих двох «республік»: «Вони просили нас про це. І представники Донбасу не хотіли цього робити, нам довелося провести з ними досить велику роботу. Ми переконали їх, що це доцільно і потрібно зробити».
По-перше, Путін говорить, м'яко кажучи, неправду. Підписів «невизнаних республік під Мінськими угодами» насправді немає. Там стоять підписи: «Посол Хайді Тальявіні», «Другий Президент України Л.Д.Кучма», «Посол Російської Федерації в Україні М. Ю. Зурабов», «А. В. Захарченко», «І. В. Плотницький». Про жодні «республіки» як підписантів в угоді не йдеться. Є підписи фізичних осіб, суб'єктність яких є сумнівною: один (Захарченко) відійшов у інший світ, інший (Плотницький) - невідомо де. Є інформація, що він в Росії засуджений за розкрадання російських коштів, які надходили в т. зв. ЛНР; в Україні його заочно засудили до довічного ув'язнення.
По-друге, у самому тексті «Мінських домовленостей» жодної згадки про прямі переговори України з російськими найманцями не йдеться.
А от те, що В. Путін підключився до кампанії компрометації П. Порошенка - характерна позиція. В.Путін розуміє, що повернення П. Порошенка у крісло Президента України - критично неприйнятний сценарій для Росії і він підтримав команду Зеленського.
На біду Путіна, ми всі дуже добре знаємо про кулуарний світ підписання Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей. І ми знаємо, хто як там себе поводив. Бо є очевидець, який дав фотографічну картину - екс-президент Франції Франсуа Олланд у книзі ще свіжих мемуарів «Уроки влади». Один з розділів книги так і називається «Ніч у Мінську» - присвячений укладанню у лютому 2015 року «угоди Мінськ-2», яка мала зупинити військове протистояння на Донбасі: «Порошенко залишався непохитним щодо суверенітету своєї країни, у той час як Путін захищав необхідну автономію двох регіонів і намагався відкласти закінчення боїв на три тижні. Він був таким негнучким, що заперечував прямий контакт з лідерами сепаратистів, і під приводом того, що не може вирішувати за них, домагався, щоб з ними попередньо проконсультувалися».
Є ще одне пояснення слів Путіна: Путін досі розуміє, що Мінськ-2015 - це одна з найбільших дипломатичних перемог України: отримано час на дію санкцій проти Росії, на створення української армії, на отримання летальної зброї, на гучну поразку Газпрому.
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10.06.2021 18:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pEUWW7AWyr4 Велике ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв'ю Петра ПОРОШЕНКА з Валерієм Калнишем на «Прямому» телеканалі .
Чого чекати від зустрічі Байдена і Путіна?
Що буде з «Північним потоком-2»?
І хто стоїть за так званими «плівками Медведчука»?

Відповідді Петра Порошенка на актуальні запитання.
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10.06.2021 18:32 Відповісти
Деякі ЗМІ і "слуги народу" синхронно поширили фейк про нібито примусовий виклик Порошенка на допит, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 7147
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10.06.2021 20:43 Відповісти
Будущие предложения Германии на встрече министров иностранных дел т.н. "нормандского формата" .

Условное название "План Мааса-Дмитриева.
1. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему.
2. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - собственные органы правопорядка и налогообложения.
3. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.
3. Россия передает под контроль Украины государственную границу по всей линии протяжения образования ОРДЛО.
4. ОБСЕ принимает на себя договорные обязательства приема со стороны Украины обусловленных объемов воды, на обусловленных ценах, проплата которых гарантирована странами "нормандского формата", и "гуманитарному перераспределению этих объемов" для территорий Крыма, через систему Северно-Крымского канала.
Государственный секретар США Блинкен пообещал назначить посла США в Украине в "ближайшем будущем". Симптоматично, что он не упомянул когда же США примет верительные грамоты нового посла Украины в США Оксаны Маркаровой назначенной еще в феврале (указ № 75/2021 )
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10.06.2021 20:45 Відповісти
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ
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10.06.2021 20:45 Відповісти
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