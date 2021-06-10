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Новини
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ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня

ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня

Підготовка зустрічі лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна триває на рівні Офісу Президента України та Адміністрації президента Росії, але узгодження її порядку денного і організація надзвичайно складні.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у зв'язку із заявою президента РФ про те, що йому завжди є про що поговорити з президентом України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У цьому випадку цілком можна обійтися без спекуляцій. Очевидно, що зустрічі на подібному рівні завжди потрібні. Очевидно, що подібного рівня зустрічі надзвичайно складні щодо узгодження порядку денного та організації", - наголосив він.

Проте, як зазначив радник керівника ОП, підготовка зустрічі триває на рівні Офісу Президента України та Адміністрації президента Росії.

"Мають бути узгоджені всі деталі, перш ніж може бути озвучена конкретика щодо її організації", - заявив він.

Також читайте: Путін про можливу зустріч із Зеленським: Нам завжди є про що поговорити

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) путін володимир (23772) Офіс Президента (2021) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+11
Фуйло, неодноразово, повідомляв, що з ВАЗеленським буде розмовляти лише про те, що вигідне запоребрику.

Наприклад, про приєднання ордло до України. "Місцеві референдуми". Воду в крим. Якраз про те, чого прагне й пліснява.
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10.06.2021 14:35
+9
теперь все сообщения от ОП воспринимаю как анонс выездного КВН или 95-квартала...
а всю информацию делю пополам - половина брехни и половина выдуманного...
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10.06.2021 14:32
+8
Когда заглянул в глаз хутину:
ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 8509
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10.06.2021 14:32
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теперь все сообщения от ОП воспринимаю как анонс выездного КВН или 95-квартала...
а всю информацию делю пополам - половина брехни и половина выдуманного...
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10.06.2021 14:32 Відповісти
Але з ремаркою... за заготовкою та режесулою Х...ла.
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10.06.2021 14:47 Відповісти
та то вже так очевидно, що й підкреслювати ліньки )))
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10.06.2021 14:52 Відповісти
Когда заглянул в глаз хутину:
ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 8509
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10.06.2021 14:32 Відповісти
да чего там сложного . повестка дня Зелькой уже дано озвучена . вот пожалуйста цитирую - «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?»
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10.06.2021 14:32 Відповісти
ось і всі "переговори"
ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 390
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10.06.2021 14:33 Відповісти
Очевидно, что встречи на подобном уровне всегда нужны
а шо, - дерьмаку плохо слышно ЦУ по телефону?
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10.06.2021 14:34 Відповісти
о чем ты будешь с ним говорить, он тебя презирает, а ты в дупу дуешь. Не такому блазню как ты вести переговоры с агрессором.
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10.06.2021 14:35 Відповісти
Фуйло, неодноразово, повідомляв, що з ВАЗеленським буде розмовляти лише про те, що вигідне запоребрику.

Наприклад, про приєднання ордло до України. "Місцеві референдуми". Воду в крим. Якраз про те, чого прагне й пліснява.
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10.06.2021 14:35 Відповісти
повестка должна быть одна - убирайтесь на хрен с украинского Крыма и Донбасса.....
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10.06.2021 14:35 Відповісти
Да,уровень еще тот,встреча клоуна на уровне пояса ху..ла. Будет искать мир со всех сторон.
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10.06.2021 14:37 Відповісти
Что тут согласовывать? Концерт № 23 для фортепиано с оркестром. И все будут довольны.
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10.06.2021 14:39 Відповісти
давно зюзя ***** мінєтів не робив
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10.06.2021 14:40 Відповісти
"Запускайте Берлагу!" (с)

ОП о возможных переговорах Зеленского и Путина: Подготовка продолжается. Сложно согласовывать повестку для встреч подобного уровня - Цензор.НЕТ 3736
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10.06.2021 14:41 Відповісти
главноє поглубже залізнуть путіну в *глаза*
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10.06.2021 14:47 Відповісти
Домовлятимуться про зустріч = 1 рік. А якщо домовляться то важлива лише одна інформація, де буде зустріч. Якщо в Європі то все залишиться як є зараз. Якщо в Москві чи Білорусі то це буде здачею Зе, Всього і Всіх. Офіс Конспіролога.
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10.06.2021 14:51 Відповісти
ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня - Цензор.НЕТ 8379
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10.06.2021 14:54 Відповісти
ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня - Цензор.НЕТ 8008
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10.06.2021 14:54 Відповісти
ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня - Цензор.НЕТ 8984
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10.06.2021 15:05 Відповісти
..йло Пороха боявся...про шо говорити не знав...плешивий чинарик навіть стояти поруч з Порошенко не міг нормально, очі на нього не підіймав , а оце чудо зелене , консерва кремлівська з дЄрмаком зі шкури лізуть ,щоб встигнути до імпічменту втюхати роз..аний Донбас, та воду дати до Криму ,це все шо буде ...
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10.06.2021 15:10 Відповісти
То це ..йло, виявляється, з переляку підписав дві мінські капітуляції?
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11.06.2021 00:30 Відповісти
Очередные разговоры "в пользу бедных". Формат этих переговоров определит только тупин, и это должно выглядеть как капитуляция Украины перед срабсеей. Но рашенфюрер еще не решил в какой позе ему принять капитуляцию.
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10.06.2021 15:22 Відповісти
Путлера на гілляку!
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10.06.2021 16:42 Відповісти
 
 