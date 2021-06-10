ОП про можливі переговори Зеленського і Путіна: Підготовка триває. Складно узгоджувати порядок денний для зустрічей подібного рівня

Підготовка зустрічі лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна триває на рівні Офісу Президента України та Адміністрації президента Росії, але узгодження її порядку денного і організація надзвичайно складні.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у зв'язку із заявою президента РФ про те, що йому завжди є про що поговорити з президентом України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У цьому випадку цілком можна обійтися без спекуляцій. Очевидно, що зустрічі на подібному рівні завжди потрібні. Очевидно, що подібного рівня зустрічі надзвичайно складні щодо узгодження порядку денного та організації", - наголосив він.

Проте, як зазначив радник керівника ОП, підготовка зустрічі триває на рівні Офісу Президента України та Адміністрації президента Росії.

"Мають бути узгоджені всі деталі, перш ніж може бути озвучена конкретика щодо її організації", - заявив він.

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