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Новини Коронавірус і карантин
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Охоплення вакцинацією аж ніяк не достатнє для захисту Європи від нового спалаху COVID-19, - ВООЗ

Охоплення вакцинацією аж ніяк не достатнє для захисту Європи від нового спалаху COVID-19, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що рівень вакцинації проти COVID-19 у Європі ще недостатній для запобігання повторному поширенню коронавірусу в регіоні.

Про це заявив на пресконференції директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Охоплення вакцинацією недостатнє для захисту регіону від нового спалаху", - заявив Клюге.

Він зазначив, що в регіоні знижується загальна кількість інфікованих коронавірусом, госпіталізованих і померлих, але владі не варто передчасно знімати обмежувальні заходи, як це було зроблено влітку 2020 року.

"Упродовж минулого літа кількість хворих поступово зростала серед молодших вікових груп, потім серед старших вікових груп, що призвело до руйнівного спалаху, карантинів і смерті людей восени та взимку", - додав Клюге.

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смотрим графики из Гугла по статистике ковида и привязка вакцинации --- оооочень интересно!
https://www.youtube.com/watch?v=oyKpE59O2hU&t=421s
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10.06.2021 15:58 Відповісти
 
 