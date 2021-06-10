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Загрози українській мові в законопроєкті, який дозволяє іноземцям отримувати освіту у вишах іншими мовами, немає, - Разумков

Загрози українській мові в законопроєкті, який дозволяє іноземцям отримувати освіту у вишах іншими мовами, немає, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить загрози державній українській мові в законопроєкті про можливість громадянам інших держав здобувати освіту в українських вищих навчальних закладах іноземною мовою.

"Тут не потрібно займатися маніпуляцією, тут питання про мову, тим паче державну мову, точно не йдеться. Це не поширюється на громадян України", - сказав Разумков на брифінгу в четвер у Львові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що в законопроєкті йдеться "виключно про іноземців", які нині не можуть здобувати знання українською мовою. За його словами, в законопроєкті йдеться про навчання "іншими мовами" й немає уточнень, що це "російська або угорська мови".

Окрім цього, спікер наголосив, що можливість здобувати зарубіжним громадянам вищу освіту іноземними мовами дасть змогу українським вишам створити конкурентні умови й надасть додаткові фінансові можливості.

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Разумков прогнозує, що під час обговорення законопроєкту на пленарному засіданні "дискусія буде 100%".

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт №3717 про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян і осіб без громадянства

Автор: 

ВР (14949) іноземець (388) освіта (1297) українська мова (833) мова (741) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+25
Зелену-ватне лайно зовсім не палиться.
Якого буя українські виші повинні надавати навчальні послуги іншими мовами? Де брати для цього викладачів, підручникі, навчальний матеріал і т.п.? За чий кошт і навіщо?
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10.06.2021 14:53
+24
Згідно ригоаналівських міркувань якщо зовсім заборонити українську мову, то загрози їй теж не буде.
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10.06.2021 14:51
+22
Як же цій падалі муляє мова....
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10.06.2021 14:53
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Згідно ригоаналівських міркувань якщо зовсім заборонити українську мову, то загрози їй теж не буде.
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10.06.2021 14:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/NDmytriiev Nick Dmytriiev @NDmytriiev

"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська

Загрози українській мові в законопроєкті, який дозволяє іноземцям отримувати освіту у вишах іншими мовами, немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 2825
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10.06.2021 15:42 Відповісти
Ага, особливо коли заради псячої все це робиться...
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10.06.2021 14:52 Відповісти
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!!! Мовне питання ,це елемент гібридної війни,засіб багатовікової асиміляціі українців московитами !!!))
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10.06.2021 15:01 Відповісти
Як же цій падалі муляє мова....
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10.06.2021 14:53 Відповісти
Для україномовних українців мовного питання не існує !!!)))
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10.06.2021 15:02 Відповісти
Зелену-ватне лайно зовсім не палиться.
Якого буя українські виші повинні надавати навчальні послуги іншими мовами? Де брати для цього викладачів, підручникі, навчальний матеріал і т.п.? За чий кошт і навіщо?
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10.06.2021 14:53 Відповісти
А га таке собі пояснення в стилі - "зебіли все одно схавають".
В процесі навчання береть участь дві сторони - якщо хтось отримує послугу на іноземній то зрозуміло що державні ВНЗ мають і надавати цю послугу іноземною і очевидно російською...
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10.06.2021 14:58 Відповісти
От сволота! А якій мові тоді буде навчання для іноземців? На есперанто?
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10.06.2021 14:55 Відповісти
не "иностранцам получать образование в вузах на других языках", а конкретно зробити кацапську альтернативою українській у вузах

брехливе ти прокацапське лайно
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10.06.2021 14:56 Відповісти
Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 3915
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10.06.2021 14:56 Відповісти
Он отметил, что в законопроекте речь идет "исключительно об иностранцах", которые в настоящее время не могут получать знания на украинском языке. По его словам, в законопроекте говорится об обучении "на других языках" и нет уточнений, что это "русский или венгерский языки". Источник: https://censor.net/ru/n3270617

ЦЕ ЯК БИ ЯНУКОВОЩ ЗНОВУ КЕРУВАВ В УКРАЇНІ -
українофобство процвітає і рєгіональні мови залишаються без змін вже по закону.
До речі мавпа розумков знову якісь масонські знаки подає, мабуть щоб його підтримали
свої
НА ТЮРМУ УКРАЇНОФОБІВ

Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 6040
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10.06.2021 14:56 Відповісти
На яких ще "другіх язиках" ? Кажи правду, що мова йде про російську мову. "Какая разніца на каком язикє говоріть ? Главноє, чтоби по-русскі !".
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10.06.2021 14:59 Відповісти
"украинскому языку " угроз нет
Українській мові загрози є .
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10.06.2021 14:59 Відповісти
Угрозы украинскому языку в законопроекте, разрешающем иностранцам получать образование в вузах на других языках, нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8017
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10.06.2021 15:00 Відповісти
Ось і не варто,Разумкову та іншій "зелені",маніпулювати! В Україні знання повинні надаватись державною або,для іноземних студентів,англійською! Для студентів з Африки чи Сходу саме англійська ,а не російська,є доступним варіантом!
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10.06.2021 15:01 Відповісти
это в наших ВУЗах где кивы яйца чешут в аудитории и получают академиков?))) да кто сюда поедет, кому наш диплом вообще нужен будет после ТАКИХ зашкваров?
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10.06.2021 15:01 Відповісти
разумков уже в эксперты выбился ?
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10.06.2021 15:02 Відповісти
при чому лінгвоексперт
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10.06.2021 15:33 Відповісти
А в чем проблема? В России - ок.3,5 млн этнических украинцев. Или примерно 2% населения.
Нехай сделают 2% школ с украинским, тогда и поговорим про русские школы тут.
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10.06.2021 15:02 Відповісти
мова йде за вузи. про школи явно тут не мова.
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10.06.2021 15:34 Відповісти
ну, най буде ВНЗ, "какая разница". Суть-то та сама.
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10.06.2021 15:40 Відповісти
Эй, свиньи! А сколько украинских школ в Крыму? Донецке? Луганске?
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10.06.2021 15:02 Відповісти
Не маєте чого вчепитись, то вчепіться сухої верби. Мова, все не дає їм спокою.
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10.06.2021 15:05 Відповісти
бо мова це наріжний камінь українства. Вони ж вороги, тільки про це часто забувають.
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10.06.2021 17:41 Відповісти
іншою мовою може бути англійська, французька ... головне щоби не московська.
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10.06.2021 15:11 Відповісти
але сформульовано так, що і російська.
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10.06.2021 15:35 Відповісти
У этой твари малоросской даже морда ватная. И вот это будет вместо бубы, когда его погонят нах рашка?! Не, только ХУНТА! Коывонос, Пастор, вылазьте вже!
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10.06.2021 15:13 Відповісти
Бог дав прізвище - Разумков, та розуму зовсім не дав! Бо Мова, Віра, Армія- три кити на яких тримається держава і народ!
Не буде мови - не буде і України!
Білорусь приклад!
Білорусь є, та народу білоруського нема!
Вони там в зелебенських також всі Ківи!
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10.06.2021 15:14 Відповісти
А идиоты не думают, что ребенок, изучавший химию, физику, алгебру, биологию на русском/венгерском/цыганском /болгарском и т.п., будет "немного" себя неуютно чувствовать в ВУЗах, на работе, где НЕТ терминологии на этих языках?
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10.06.2021 15:14 Відповісти
у таких випадках термін ще повинен даватись у лапках англійською мовою, як то "цькування (bulling)"
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10.06.2021 15:36 Відповісти
А якщо наука ПОВНІСТЮ складається з термінів?
Хотів бі почути циганською "кошторис", "похідна", "лужний баланс"...
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10.06.2021 15:42 Відповісти
у такому випадку береться термін англійсько чи українською, а пояснюється циганською. ти ж користуєшся словом компутер, айфон, і не напрягаєшся пошуком ріжномовного еквівалента цим словам. ці слова вже аклімтизувались в мові.
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10.06.2021 15:46 Відповісти
дійсно, от у кацапів є ісконноє слово транзістор, чи демократія, чи радіація, а що нам українощелепним робити ???
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10.06.2021 17:43 Відповісти
Лазівка уже зроблена, бо не названа конкретно мова викладання для іноземних студентів.
А прийом будуть використовувати такий: на прохання 3-х студентів із Африки або із Венесуели ( завербованих ФСБ) викладання буде російською мовою. Офіс Конспіролога.
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10.06.2021 15:18 Відповісти
так це не так робиться: варіант 1: спеціальність і на неї фіксується мова викладання - уся спеціальність викладається цією мово. 2. предмет, пара предметів можуть мати дві мови викладання, бо є два препода у кожного по мові, або один може двома мовами і студенти можуть записатись на предмет, обравши мову: пн. 9:00 до 11:00 предмет англійською, вт. 9:00 до 11:00 предмет українською.
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10.06.2021 15:51 Відповісти
Другими словами на русском. Вряд ли в Украине есть преподы знающие зимбабвийский или алжирский.
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10.06.2021 15:28 Відповісти
мовчав разумков, мовчав. А як спалився в очах зеленського із декларуванням, почав коментувати все. Ось і закону про тероборону обіцяють гарячу дискусію. керівник "несогласних".А про мову для уроженців жарких стран, це притягнуто за вуха Ну який рускоговарящий препод буде нести науку на англійській чи німецькій мові. Він української незнає. Зараз будуть атакувати вчену раду, щоб повністю перейшли на "всемірно известній язік" бо іншого вони іншого не розуміють. Та і сам разумков, на плюсах калякав, що перестане говорити російською, мовою своїх предків, коли стане депутатом. Однак чешеться місце звідки виростає так звана пята колона,вірніше дві.
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10.06.2021 15:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hAs8OwEoh3A дивись, разумков, ватне ти падло, дивись й всотуй.
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10.06.2021 15:46 Відповісти
так так у Європі - нульовий курс - це мовний курс.
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10.06.2021 16:13 Відповісти
про що тут каже "узкоязичний" розумков? Тільки про захист ізика, яким він спілкується дома, з друзями і на роботі... Саме з-за таких як він Донецьк і Крим - в дупі...
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10.06.2021 15:56 Відповісти
Суки сук рубають ,куди ***..і втікати будете з Києва вичистимо ,в разі чогось дамбаунского рів на 15 метрів копатимемо вже напевне .
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10.06.2021 15:57 Відповісти
Предлагаю внести поправку в этот законопроект:"Разрешить иностр.студентам обучаться на любом языке-кроме языка страны агрессора,то есть на русском" Ну как-то так Что скажешь,рыганал товарисч разумков?
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10.06.2021 16:04 Відповісти
іноземці проходять курс мовний перед початком навчання і тому негри в Україні володіють укр.мовою на відміну доморощених. і коли будь-ка людина обирає вуз, дивиться мовні вимоги і вирішує все ж таки обрати вуз, так вибір зроблено - дорослий свідомий вибір, якщо ні - он на рашці зашибісь вибір. Україна має пропонувати англійською або українською - і все.
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10.06.2021 16:05 Відповісти
Ось коли мої онуки зможуть навчатися в США і у Великобританії українською мовою, тоді і в Україні можна робити викладання у ВНЗ англійською.
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10.06.2021 17:11 Відповісти
Яка огида маланска пика.
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10.06.2021 16:07 Відповісти
О и этот туда же. После такых миркувань надо ставить вопрос о засланом казачке и отстранять от работы. Этот спикарь не то спикает, за что получает деньги. Его дело соблюдать регламент, а не высказываться за Украинский Народ по поводу - что будет если не будет. У нас что нет умных на эту должность, что допустили такое недоразумение?
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10.06.2021 16:48 Відповісти
хароший гебгейській мальчік.
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10.06.2021 17:45 Відповісти
Цікаво, є хоч якийсь дурень - що повірить цьому "младо-ригу"...
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10.06.2021 18:30 Відповісти
Комерційні ВУЗи можуть навчати будь-якою мовою якою захочуть - це їхній бюджет та їхні проблеми. Державні ВУЗи мають готувати ЛИШЕ ДЕРЖАВНОЮ.
Якщо Разумков цього не притримується - то він займає не своє місце
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10.06.2021 21:25 Відповісти
Тобто ми за власний рахунок готуватимемо кадри для інших країн? Що за на?
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10.06.2021 21:26 Відповісти
Загрози немає, але ... спортсмени, артисти на весь світ підіймають авторитет України. А вдома, свої ще й безплатно, нехтують можливістю просувати українське у світ. А українська в МДУ ім. М.В.Ломоносова загрожує росії? То чого там не навчають українською?
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10.06.2021 21:48 Відповісти
розумков типічний жидокацапчик, хитрий та підступний, дешеві хохли на його заяви охоче ведуться.
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10.06.2021 23:46 Відповісти
Из человека можно сделать рыга, из рыга человека никогда!
Рыг был, рыгом и остался.
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11.06.2021 00:13 Відповісти
 
 