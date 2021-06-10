Загрози українській мові в законопроєкті, який дозволяє іноземцям отримувати освіту у вишах іншими мовами, немає, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить загрози державній українській мові в законопроєкті про можливість громадянам інших держав здобувати освіту в українських вищих навчальних закладах іноземною мовою.
"Тут не потрібно займатися маніпуляцією, тут питання про мову, тим паче державну мову, точно не йдеться. Це не поширюється на громадян України", - сказав Разумков на брифінгу в четвер у Львові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що в законопроєкті йдеться "виключно про іноземців", які нині не можуть здобувати знання українською мовою. За його словами, в законопроєкті йдеться про навчання "іншими мовами" й немає уточнень, що це "російська або угорська мови".
Окрім цього, спікер наголосив, що можливість здобувати зарубіжним громадянам вищу освіту іноземними мовами дасть змогу українським вишам створити конкурентні умови й надасть додаткові фінансові можливості.
Разумков прогнозує, що під час обговорення законопроєкту на пленарному засіданні "дискусія буде 100%".
Як повідомлялося, парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт №3717 про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян і осіб без громадянства
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"за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову..."
© Депданягетьманцев
Мразота касапська
Якого буя українські виші повинні надавати навчальні послуги іншими мовами? Де брати для цього викладачів, підручникі, навчальний матеріал і т.п.? За чий кошт і навіщо?
В процесі навчання береть участь дві сторони - якщо хтось отримує послугу на іноземній то зрозуміло що державні ВНЗ мають і надавати цю послугу іноземною і очевидно російською...
брехливе ти прокацапське лайно
ЦЕ ЯК БИ ЯНУКОВОЩ ЗНОВУ КЕРУВАВ В УКРАЇНІ -
українофобство процвітає і рєгіональні мови залишаються без змін вже по закону.
До речі мавпа розумков знову якісь масонські знаки подає, мабуть щоб його підтримали
свої
НА ТЮРМУ УКРАЇНОФОБІВ
Українській мові загрози є .
Нехай сделают 2% школ с украинским, тогда и поговорим про русские школы тут.
Не буде мови - не буде і України!
Білорусь приклад!
Білорусь є, та народу білоруського нема!
Вони там в зелебенських також всі Ківи!
Хотів бі почути циганською "кошторис", "похідна", "лужний баланс"...
А прийом будуть використовувати такий: на прохання 3-х студентів із Африки або із Венесуели ( завербованих ФСБ) викладання буде російською мовою. Офіс Конспіролога.
Якщо Разумков цього не притримується - то він займає не своє місце
Рыг был, рыгом и остался.