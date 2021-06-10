Загрози українській мові в законопроєкті, який дозволяє іноземцям отримувати освіту у вишах іншими мовами, немає, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить загрози державній українській мові в законопроєкті про можливість громадянам інших держав здобувати освіту в українських вищих навчальних закладах іноземною мовою.

"Тут не потрібно займатися маніпуляцією, тут питання про мову, тим паче державну мову, точно не йдеться. Це не поширюється на громадян України", - сказав Разумков на брифінгу в четвер у Львові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що в законопроєкті йдеться "виключно про іноземців", які нині не можуть здобувати знання українською мовою. За його словами, в законопроєкті йдеться про навчання "іншими мовами" й немає уточнень, що це "російська або угорська мови".

Окрім цього, спікер наголосив, що можливість здобувати зарубіжним громадянам вищу освіту іноземними мовами дасть змогу українським вишам створити конкурентні умови й надасть додаткові фінансові можливості.

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Разумков прогнозує, що під час обговорення законопроєкту на пленарному засіданні "дискусія буде 100%".

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій рекомендував Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт №3717 про внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян і осіб без громадянства