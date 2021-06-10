Кулеба про заяви РФ щодо законопроєкту про корінні народи: Ініціатива Зеленського повністю відповідає Декларації ООН
Законопроєкт про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України, і не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Термін "корінні народи" усталений у міжнародному праві і законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права", - сказав Кулеба.
Раніше в Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті".
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.
Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.
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