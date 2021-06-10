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Кулеба про заяви РФ щодо законопроєкту про корінні народи: Ініціатива Зеленського повністю відповідає Декларації ООН

Кулеба про заяви РФ щодо законопроєкту про корінні народи: Ініціатива Зеленського повністю відповідає Декларації ООН

Законопроєкт про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України, і не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Термін "корінні народи" усталений у міжнародному праві і законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права", - сказав Кулеба.

Раніше в Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті".

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Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

Автор: 

путін володимир (23772) росія (65002) нацменшини (190) Кулеба Дмитро (3604)


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Кулеба жалок.... Ему милостыню охота дать....
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10.06.2021 15:10 Відповісти
да нет, *********, ты все напутало, жалок это твое ботоксное пуйло-педофил

Кулеба про заяви РФ щодо законопроєкту про корінні народи: Ініціатива Зеленського повністю відповідає Декларації ООН - Цензор.НЕТ 8597
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10.06.2021 19:58 Відповісти
У Кулебы талант,каждое его заявление вгоняет в ступор всех экспертов по международным отношениям.
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10.06.2021 15:30 Відповісти
Х...йло випадає в осадок. В паРаші 99% корінні народи не руську.
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10.06.2021 15:43 Відповісти
нарешті некоренні народи перестануть мучитись украінською мовою та культурою і розїдуться по своім домівкам. руський мір - під Нижній Тагіл а борці з антисемитізмом на рідний Сінай. Боляче дивитись, як вони сумують та страждають.
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10.06.2021 15:53 Відповісти
Є закони війни, які написані ріками крові, тисячеліттями. Коли лише один іуда здатний привести до величезних втрат.- тому зрадників завжди карали жорсткіше ніж просто ворогів. В Україні ж цивільна влада веде постійне загравання з колаборантами, покидьками які підігрують ворогам держави.
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10.06.2021 16:07 Відповісти
Тобто якісь караїми - це корінний народ, а українці в Україні - ні?
Вони там зовсім вже ?
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10.06.2021 21:31 Відповісти
 
 