Кулеба про заяви РФ щодо законопроєкту про корінні народи: Ініціатива Зеленського повністю відповідає Декларації ООН

Законопроєкт про корінні народи, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України, і не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Термін "корінні народи" усталений у міжнародному праві і законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроєкт фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права", - сказав Кулеба.

Раніше в Держдумі РФ вважають законопроєкт Зеленського про корінні народи України "образою історичної пам'яті".

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Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України.

Президентський законопроєкт про корінні народи законодавчо закріплює, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.