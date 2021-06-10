Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич. ВIДЕО
У суді у справі катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 прозвучали записи "прослушки" обвинуваченого Пулатова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич.
"У своїх багатогодинних відеосвідченням своїм адвокатам підсудний Олег Пулатов стверджував, що він нічого не знав і навіть не чув про "Бук". Проте вчора ввечері і під час сьогоднішнього засідання в суді прозвучали нові "прослушки" Пулатова, з яких цілком очевидно, що Олег Пулатов бреше суду, рятуючи свою шкуру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.
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Так усі уламки МН17 зібрали ще влітку 2014 року,
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Це неправда. Органи слідства (члени JIT) отримали доступ на місце катастрофи лише в листопаді 2014 року. Евакуація уламків почалася лише в середині листопада. А перша партія уламків прибула на військову базу Хілзе Ряйєн 9 грудня 2014 року.
Ви навмисне брешете, чи добросовісно помиляєтесь?
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И впервые в постель ложились одну: солдат и его командир!
И затем они устремились на тех, кто ковал смертельный металл,
На тех кто сеял солдатский хлеб и на тех, кто его собирал."
"Наутилус Помпилиус"
И клнцовка песни хороша, почитайте.
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Негодовали два хулигана, били невинных
Во дворе-ре цепями.
Еле добили люди ломами тех хулиганов,
Мамай словно прошёл.
У москалів кожна плавка сталі не співпадає за хімічним складом навіть на 90% із рештою плавок.
А то йому, як Каддафічу в трубі ботокс пустять.