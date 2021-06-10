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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич. ВIДЕО

У суді у справі катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 прозвучали записи "прослушки" обвинуваченого Пулатова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

"У своїх багатогодинних відеосвідченням своїм адвокатам підсудний Олег Пулатов стверджував, що він нічого не знав і навіть не чув про "Бук". Проте вчора ввечері і під час сьогоднішнього засідання в суді прозвучали нові "прослушки" Пулатова, з яких цілком очевидно, що Олег Пулатов бреше суду, рятуючи свою шкуру", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Нідерландах долучив до справи МН17 інтерв'ю Гіркіна Гордону

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

Автор: 

Гаага (315) суд (11663) Боїнг-777 Malasia Airli... (754) Лукашевич Вадим (38) Пулатов Олег (21)


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Топ коментарі
+28
Вот интересно, - что должно быть в головах у людей, которые фотографируются на обломках гражданского самолета, в котором погибло 60 детей... Вот что в этих черепных коробках?!
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10.06.2021 15:52
+23
Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6981Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7293
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10.06.2021 15:09
+19
Голландцы поступили хитрО - у них был шильдик с номером, датой и т.п. Они сделали запрос Отмаз-Антею на документы девайса, указав серийный номер. Те присылают формуляр, из которого выходит, что ракету сваяли еще в совке и отправили в УССР. Все типа ОК, только лажа в том, что дата производства на шильдике оказалась другая. Тогда голландцы отправляют этот формуляр на экспертизу, которая устанавливает, что этот формуляр подвергся ретушированию, причем весьма криворукожопо. Дальше уже дело техники, как получить настоящий формуляр.
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10.06.2021 15:54
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Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6981Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7293
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10.06.2021 15:09 Відповісти
Вот интересно, - что должно быть в головах у людей, которые фотографируются на обломках гражданского самолета, в котором погибло 60 детей... Вот что в этих черепных коробках?!
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10.06.2021 15:52 Відповісти
Лишняя хромосома же.
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10.06.2021 16:18 Відповісти
ничего там нет
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10.06.2021 16:24 Відповісти
Так усі уламки МН17 зібрали ще влітку 2014 року, а на фото ніяк не літо. То напевно уламки іншого літака.
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10.06.2021 17:12 Відповісти
дебил... кацапотеррористі еще в 2015 барижили остатками МН17. А в 2014 - ВЗАГАЛІ НЕ ДОЗВОЛЯЛИ щось там збирати без їх нагляду, та дозволу - що можна а що неможна
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10.06.2021 20:46 Відповісти


Так усі уламки МН17 зібрали ще влітку 2014 року,
____________________


Це неправда. Органи слідства (члени JIT) отримали доступ на місце катастрофи лише в листопаді 2014 року. Евакуація уламків почалася лише в середині листопада. А перша партія уламків прибула на військову базу Хілзе Ряйєн 9 грудня 2014 року.

Ви навмисне брешете, чи добросовісно помиляєтесь?
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06.10.2021 22:02 Відповісти
алкоголь і наркота
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10.06.2021 17:22 Відповісти
80 дiтей

Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1114
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10.06.2021 17:35 Відповісти
вбивцi

Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2940
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10.06.2021 17:36 Відповісти
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1781
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10.06.2021 17:37 Відповісти
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9169
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10.06.2021 17:39 Відповісти
Это нелюди..
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10.06.2021 19:13 Відповісти
Це нЕлюди. Так їх і треба трактувати. Бо хіба людина буде відрізати руку, навіть ворогу, тільки за татУ з тризубом?!
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10.06.2021 19:20 Відповісти
РуSSкій мір.
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10.06.2021 23:26 Відповісти
Так ведь не только не скрывали, а даже гордились "подвигом":
https://pbs.twimg.com/media/BswWOXlCcAEZa9o.png:large
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10.06.2021 18:21 Відповісти
Для истории и криминалистики необходимо деанонимизировать сволочей с фотографии.
Имя, Фамилия, Место Рождения, Школа, Родители, Первая учительница, Дети...
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10.06.2021 20:15 Відповісти
и кремировать, на видео.
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10.06.2021 20:48 Відповісти
надо бы сделать так, чтоб воевать никто не хотел. Потому взять топор и зарубить всех ястребов войны. иначе никак.
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10.06.2021 15:12 Відповісти
Якщо це стосується України, то українських голубів ***** просто пожарить на мангалі під веселу пісеньку "Every night the evening comes suddenly. If you do nothing for you, my friend...
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10.06.2021 15:17 Відповісти
А коммунизм построить в отдельно взятой стране?
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10.06.2021 16:05 Відповісти
"Убийцы сначала убили войну и всех, кто носил мундир,
И впервые в постель ложились одну: солдат и его командир!
И затем они устремились на тех, кто ковал смертельный металл,
На тех кто сеял солдатский хлеб и на тех, кто его собирал."
"Наутилус Помпилиус"

И клнцовка песни хороша, почитайте.

Читать на сайте: https://www.gl5.ru/nautilus-pompilius-krasnie-listya.html
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10.06.2021 16:11 Відповісти
ВВ, ИМХО, более актуальны: (с)
Негодовали два хулигана, били невинных
Во дворе-ре цепями.
Еле добили люди ломами тех хулиганов,
Мамай словно прошёл.
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10.06.2021 17:22 Відповісти
Голландцы нашли хвостовик ракеты сбившей "Боинг" (https://static.dw.com/image/43914942_303.jpg ссылка ), там номер, неужели тяжело установить движение боеприпаса? И все будет ясно
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10.06.2021 15:16 Відповісти
Все уже давно установлено, включая то, что Отмаз-Антей, производитель ракеты, подделал документы.
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10.06.2021 15:26 Відповісти
Но номер подделать не возможно, его показали голландцы. Что за ракета? Требовать надо.
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10.06.2021 15:32 Відповісти
а голандці точно заявили, шо це та сама ракета, а не ракета із слідчого есперименту, наприклад. як ви збираєтесь відрізнити ракету, що збила літак, від ракети, що була відстріляна пізніше і привезена на місце катастрофи - воно ж то не підконтрольне? як саме і у кого ви збираєтесь вимагати документацію, що становить державну таємницю? як ви збираєтесь встановити повноту цієї документації і виявити можливу підробку?
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10.06.2021 15:43 Відповісти
Хімічний склад уламків ракети із трупів це все одно що відбитки пальців.
У москалів кожна плавка сталі не співпадає за хімічним складом навіть на 90% із рештою плавок.
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10.06.2021 17:20 Відповісти
Голландцы поступили хитрО - у них был шильдик с номером, датой и т.п. Они сделали запрос Отмаз-Антею на документы девайса, указав серийный номер. Те присылают формуляр, из которого выходит, что ракету сваяли еще в совке и отправили в УССР. Все типа ОК, только лажа в том, что дата производства на шильдике оказалась другая. Тогда голландцы отправляют этот формуляр на экспертизу, которая устанавливает, что этот формуляр подвергся ретушированию, причем весьма криворукожопо. Дальше уже дело техники, как получить настоящий формуляр.
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10.06.2021 15:54 Відповісти
Все уже и так давно ясно. Вопрос в том, чтобы доказать ЭТО в суде. В Голландии соревновательное право, в отличии от россиюшки и, к сожалению, Украины.
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10.06.2021 15:53 Відповісти
Лукашевич в своих интервью подробно рассказывал о том, что JIT все эти 7 лет куем груши не околачивала. Все делалось ну очень основательно, что очень даже впечатляет.
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10.06.2021 15:59 Відповісти
А коли бункерного допитають?
А то йому, як Каддафічу в трубі ботокс пустять.
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10.06.2021 15:35 Відповісти
Вони все бачили на висоті 11000 м. Дебіли.
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10.06.2021 15:37 Відповісти
Это не расстояние. В ясный день я на растоянии 90 км по вершине вулкана Этны местоположение парусника Средиземном море в 1967 году определял.
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10.06.2021 15:42 Відповісти
Ага, все прям в одно и тоже время следили за Боингом.
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10.06.2021 16:08 Відповісти
От этого суда по факту мало будет толку.Ну признают виновными пару рядовых,а куйла ж никто не осудит как главного организатора.Это ж европа,они ссутся перед кацапами.И даже если бы теоретически даже осудили куйла,кто его посадит?Куйло скорее нанесет ядерный удар и отправит на тот свет пару сотен миллионов жизней,чем подчинится решению суда.Так что не особо питайте надежду на справедливость.
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10.06.2021 15:48 Відповісти
А вы, товарищ, пессимист. Можешь сколько угодно истекать своей безнадегой, но JIT все эти годы работала не покладая рук и весьма эффективно. И в настоящее время никак нельзя спрогнозировать, что всплывет в процессе слушаний. Тем более, это только только ПЕРВЫЕ начавшиеся слушания по МН-17, начавшиеся в ОКРУЖНОМ суде Гааги. Следом будет еще уголовный суд, который уже завел дело и будет как бы вторым эшелоном. Но по любому - финал немного предсказуем(с)Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 738
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10.06.2021 17:41 Відповісти
Коли причетність )(.йла буде доведена у Гаазі по МН17 навіть дотично, усі решта збитих ним літаків, міжнародні суди за позовами України автоматично почеплять на нього.
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10.06.2021 17:49 Відповісти
так ведь касапня все хрюкала что сбили самолет пришельцы. как с этим быть?
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10.06.2021 16:15 Відповісти
Не так давно общался с белорусами. Те мне с огненным разрывом пердака доказывали, что Боинг сбила Украина. Один говорил, да т хоть понимаешь какая в России военная мощь, там ошибки невозможны.
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10.06.2021 17:00 Відповісти
Беларусів, допоки вони не запам'ятають усі совкові оксюморони, не приймають у піонєри. Майте жаль до братів наших. )))
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10.06.2021 17:31 Відповісти
До речі, там було помилитися дуже складно. У радіусі виявлення БУКа знаходився лише один МН17. Тож коли гіркінс оголосив про "птічку", усі москалі миттєво прониклися пролетарською ненавистю до того що було видно на реліктовому моніторі радянського протиповітряного виробу.
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10.06.2021 17:38 Відповісти
Не существует никаких беларусов. Такова горькая правда. Нет ни приверженнности к национальной традиции, ни к языку, ни к идеям. Убрать плохого боярина-наместника, дать им хорошего и прислать побольше денег - вот всё, что они хотят. Типичное поведение, свойственное московитам.
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10.06.2021 17:35 Відповісти
Телеканал БЄЛСАТ мовить виключно бєларуською мовою. Так цікаво, слухати мову яку не вчив і усе розуміти на 99%. До речі з московською мовою у бєларуської спільного не багато.
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10.06.2021 17:43 Відповісти
Вся біда в тому, що білоруською в Білорусі вже майже ніхто не розмовляє. Навіть на Донбасі україномовних більше, ніж білоруськомовних десь на Гомельщині.
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06.10.2021 22:44 Відповісти
болотным рабам простительно. они как дикие болотные зверюшки такие потешные но и такие тупые.
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10.06.2021 18:26 Відповісти
Расчет установки Бука где? Вот самый интересный и насущный вопрос.
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10.06.2021 17:07 Відповісти
Где, где? В КАРАГАНДЕ.
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10.06.2021 17:23 Відповісти
Вони виконавці. Наказ виконували, тіпа.
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10.06.2021 17:26 Відповісти
А вам неинтересно кто приказывал? Координаты, цель, время, весь приказ? Квалификация расчета или как их там?
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10.06.2021 21:40 Відповісти
Все тайное становится явным, глупые, глупые, кацапские бабуины...
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10.06.2021 17:38 Відповісти
А что может быть в голове у тех кто зафиксировал себя на месте преступления?,по моему там в головах только или опилки или вата.
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10.06.2021 18:00 Відповісти
Це -- виконавці. Прикро буде, якщо головний винуватець -- вепський виродок уникне покарання.
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10.06.2021 19:24 Відповісти
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 3708
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10.06.2021 19:40 Відповісти
Суд у справі MH17: Прозвучали нові "прослушки" терориста Пулатова, з яких очевидно, що він бреше, рятуючи свою шкуру, - експерт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6306
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10.06.2021 21:05 Відповісти
перших "хєроєв саколіков" Г А А Г А запрошує на виход.....початок
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11.06.2021 00:27 Відповісти
Мене вже кілька років бентежить кілька питаннь. Чому ОЦЕЙ БУК, який збив "сушку укрів" одразу сховали у підвалах московії, а героїв операторів не носили по вулицям Луганську та Донецьку, як визволителів ?? І ..йло у Кремлі не дав зірки Хероїв цим апалчьєнцям? А Гіркіна не призначили главком авіації та космічних військ? Нє пАрядочєк.
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12.06.2021 09:44 Відповісти
 
 