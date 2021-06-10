6 суддів КС заблокували роботу суду, поставивши ультиматум про участь Тупицького в засіданнях, - ЗМІ

Шестеро суддів Конституційного Суду України 10 червня в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих, суспільно-значущих справ (про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили джерела в КСУ.

За даними джерел, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

"Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - повідомило джерело.

При цьому в пресслужбі КСУ агентству повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.

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Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

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