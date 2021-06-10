6 суддів КС заблокували роботу суду, поставивши ультиматум про участь Тупицького в засіданнях, - ЗМІ
Шестеро суддів Конституційного Суду України 10 червня в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ з розгляду важливих, суспільно-значущих справ (про медичні гарантії, про пенсійне забезпечення державних службовців, про функціонування української мови як державної).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявили джерела в КСУ.
За даними джерел, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.
"Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - повідомило джерело.
При цьому в пресслужбі КСУ агентству повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, і ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію наразі неможливо.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.
Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.
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ЗАВГОРОДНЯ призначена у 2018 році ВРУ.
КРИВЕНКО призначений у 2015 році XIII з'їздом суддів.
ЛИТВИНОВ призначений у 2013 році XI з'їздом суддів.
САС призначений у 2014 році ВРУ.
ФІЛЮК призначений у 2019 році XVII з'їздом суддів.
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З суддями КС України, призначеними на посаду Президентом України, все ясно і зрозуміло: відповідно до частини першої статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України; шість призначених Президентом України суддів КС України відповідно до частини другої статті 148 Конституції України входять до складу цього Суду.
Суддів КС України, призначених на посаду судді цього Суду актами ВРУ чи з'їзду суддів України, не існує, призначення на посаду такого судді актами цих органів Конституцією України не передбачено взагалі.
За Конституцією України лише відбір кандидатур на таку посаду здійснюється у визначеному законом порядку, а не призначення цих кандидатів на посади. ВРУ та з'їзд суддів України призначають суддів КС України, а не осіб на посаду суддів цього Суду, тому громадяни з вищезазначеними прізвищами є особами, які були призначені на посади суддів Конституційного Суду України (не плутати з суддями цього Суду) у спосіб, не передбачений Конституцією України.
А особа, призначена на посаду відповідно до закону всупереч положенням Конституції України, за принципом верховенства права не може обіймати цю посаду.
На мою думку, положення статей 128 і 148 Конституції України по відношенню до призначених актами ВРУ та з'їзду суддів України суддів КС України слід тлумачити так: кандидатури на посади суддів КСУ визначаються в порядку, визначеному законом, їх призначення на посади суддів КСУ здійснюється Президентом України, після чого призначені Президентом України на посади суддів КСУ особи можуть бути призначеними суддями цього Суду актами ВР України та з'їзду суддів України.
Що стосується фанів ТУПИЦЬКОГО, то їх конклюдентні дії свідчать про визнання обставини порушення Конституції України при призначенні їх на посади суддів КС України. Суддя КСУ не може виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої, тому вчинена у робочий час оплачувана робота з пред'явлення ультиматуму є порушенням вимог щодо його несумісності і є підставою для звільнення судді КСУ з посади.
Статтею 149 Конституції України визначено, що рішення про звільнення з посади судді КС України Суд ухвалює щонайменше 2/3 від його конституційного складу, але ця норма стосується звільнення з посади судді КС України лише того, хто був призначений на таку посаду у відповідності до Конституції України.
Якщо призначення на посаду судді було здійснено всупереч Конституції України не Президентом України, то і звільнення такого судді з посади здійснюється в порядку, визначеному законом, а не Конституцією України.
Частиною сьомою статті 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначечно, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про
застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про
звільнення судді з посади, такий суддя автоматично тимчасово
відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його
звільнення з посади Вищою радою правосуддя.